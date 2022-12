Oroscopo Branko domani 22 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko 22 dicembre Ariete

La tua mente ora si rivolge molto all’espressione di sé, specialmente se è attraverso la parola. Usa la comunicazione per esprimere la tua verità. Il rapporto con i bambini è facilitato, perché sei anche più in contatto con il tuo bambino interiore. Verranno in mente anche pensieri più audaci.

Oroscopo Branko 22 dicembre Toro

La tua mente si rivolge al passato, alla famiglia e alla sicurezza emotiva. Ma ricordati di vivere questa sfaccettatura con più consapevolezza e gioia. Comunicazione intensa con parenti e persone familiari. Orgoglio familiare alto. Usa questo tempo per rafforzare la tua connessione con le tue radici e pensare di più alle tue emozioni.

Oroscopo Branko 22 dicembre Gemelli

La sua eloquenza e le sue capacità oratorie sono al loro apice. Il suo sovrano, Mercurio, entra nel segno grandioso ed espressivo del Leone e anche nella tua area di comunicazione. Questo è un momento di maggiore autoappropriazione e utilizzo dei tuoi doni comunicativi. Esprimi te stesso come sei, rimanendo fedele alla tua essenza.

Oroscopo Branko 22 dicembre Cancro

La tua mente ora si rivolge fortemente alla tua vita materiale e finanziaria, ai tuoi talenti e ai tuoi valori personali. Buon momento per riorganizzare le finanze, cercare più studi, informazioni e corsi in questo settore. La tua mente è anche sullo sviluppo dei tuoi talenti, specialmente quelli che coinvolgono la creatività e l’espressività.

Oroscopo Branko 22 dicembre Leone

Mercurio entra nel tuo segno (solare o nascente). Ciò rafforzerà la tua capacità di comunicare in modo creativo, di verbalizzare chi sei, quali sono i tuoi sentimenti e desideri. Il dio della comunicazione ti chiede anche più buon umore e flessibilità nella vita. Cerca di prenderti del tempo per ascoltare te stesso e i tuoi reali bisogni, desideri e idee.

Oroscopo Branko 22 dicembre Vergine

Il suo sovrano, Mercurio, entra nell’espressivo Leone. Qui, invece, è nella tua area subconscia, chiedendoti di esplorare motivazioni che potrebbero anche essere dimenticate, ma che attualmente ti riguardano. Anche le acque spirituali ti chiameranno, chiedendo più connessione con il lato invisibile della vita. Comunica con Dio, con la vita, con le immagini che risvegliano la tua fede. Consenti a te stesso di non controllare e arrendersi al flusso della vita.

Oroscopo Branko 22 dicembre Bilancia

La tua capacità di comunicare con amicizie, gruppi e le masse è ai massimi storici. Mostra tutta la tua creatività e carisma personale attraverso la tua comunicazione. Le piattaforme digitali saranno terreno fertile. Nuove amicizie in aumento. Ricorda, tuttavia, che l’autenticità e la leadership qui sono fondamentali.

Oroscopo Branko 22 dicembre Scorpione

La tua mente si rivolge ai tuoi obblighi, carriera e immagine sociale. Questo è un momento eccellente per promuovere il tuo lavoro con un buon tono creativo. Se devi parlare pubblicamente, ricordati di farlo con il cuore. Intensa comunicazione anche con figure autoritarie.

Oroscopo Branko 22 dicembre Sagittario

La tua mente sarà il tuo strumento per viaggiare ed espanderti durante questo periodo. Ottimo momento per iniziare nuovi studi e ricercare nuove conoscenze. La tua mente intuitiva è molto forte, sii consapevole dei segni. Se il viaggio fisico è impossibile, la tua mente sarà il tuo sfogo. Il contatto con la natura sarà prezioso. Anche la comunicazione onesta e diretta.

Oroscopo Branko 22 dicembre Capricorno

La tua mente ora ti chiede introspezione e ricerca interiore. I sentimenti intensi devono essere compresi e possibilmente verbalizzati. I vecchi schemi mentali vengono messi in discussione e trasformati. Capire cosa succede oltre la superficie sarà fondamentale. Pensando anche alla condivisione e alla sessualità.

Oroscopo Branko 22 dicembre Aacquario

Questo momento ti chiede di comunicare con l’altro. Parla onestamente, condividendo i tuoi desideri, desideri e idee. Ma qui è fondamentale anche ascoltare. Saper dare spazio all’altro per comunicare le proprie idee e avere una vera empatia. Anche le considerazioni e le scelte relazionali saranno un tonico di questo periodo.

Oroscopo Branko 22 dicembre Pesci

Il tuo bisogno di far funzionare la vita pratica è ai massimi storici. Le attività e le questioni materiali avranno quel senso di urgenza e importanza. Cura creativa anche per la salute e il cibo. Vivi la tua vita materiale con consapevolezza e gioia. Le questioni di natura materiale devono essere affrontate con ottimismo e onestà.