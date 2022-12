Oroscopo Branko domani 23 dicembre 2022: gli astri su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 23 dicembre Sagittario

Sii prudente con i soldi e le spese, il tuo naturale ottimismo ti assicurerà che tutto si risolverà o, in casi estremi, Dio stesso scenderà per fare un miracolo per te. È possibile che ti sia mai successo qualcosa del genere, ma non dovresti esagerare, comportati con prudenza. A volte puoi essere piuttosto introverso, con una doppia natura che a volte sconcerta le persone. A volte ti deprime persino! Hai bisogni così basilari, ma a volte ti senti inspiegabilmente solo. Per sintonizzarti su quei bisogni che non sono così radicati, prova a impegnarti in una sorta di terapia dell’acqua. Inizia facendo della tua vasca da bagno il tuo santuario. Ciò significa saponi speciali, bei asciugamani, divertenti giocattoli da bagno e del buon materiale da leggere. Anche il nuoto, il bagno turco e la sauna sono buone pratiche.

Oroscopo Branko 23 dicembre Capricorno

L’arrivo del Sole nel vostro segno vi porterà fortuna o opportunità che prima non erano così frequenti, o comunque vi farà sentire più felici o ottimisti del solito. La verità è che oggi avrai una buona giornata o ti sentirai molto bene, ma ne avrai una ragione. Buone notizie stanno arrivando. Il tuo spirito avventuroso ama esplorare, soprattutto perché oggi la tua mente potrebbe essere piena di nuove idee. Pensare, parlare, valutare, sognare: questo è ciò che ami fare e queste tendenze ti aiutano a determinare come alleviare la sofferenza degli altri. Tuttavia, per sapere davvero cosa provano gli altri, è necessario osservare più che speculare. Per non essere sopraffatto dai problemi e dalle sfide che gli altri portano alla tua porta, portare avanti un progetto artistico o impegnarsi in un gruppo musicale può mantenerti equilibrato e con i piedi per terra.

Oroscopo Branko 23 dicembre Acquario

Molto presto arriverà per voi un periodo decisamente migliore, verso la fine di questo inverno, in cui potrete raccogliere i frutti di tutti gli sforzi e sacrifici che state facendo ormai da circa due anni. Ecco perché è importante guardare al nuovo anno con speranza. Oggi avrai un piccolo assaggio di quel miglioramento in arrivo. In genere non sei estraneo alla sofferenza. Il tuo tranquillo mondo interiore è costantemente interrotto e disturbato dalle vicende della razza umana. Per mantenere il tuo equilibrio, devi avere uno o due hobby che rafforzano il tuo mondo interiore. Mi viene in mente la pittura o suonare un qualche tipo di musica. Conoscere il tipo di atmosfera in cui prosperi è fondamentale. Concediti ciò di cui hai bisogno per sentirti sicuro nel tuo ambiente.

Oroscopo Branko 23 dicembre Pesci

C’è il rischio che tu non sia ricambiato in una relazione romantica che stai cercando di iniziare, o se hai un partner, che lui o lei possa fare o dire qualcosa che ti fa molto male, o minacciare di abbandonarti. È importante che tu sia prudente nelle iniziative che hai pianificato di prendere in relazione alla tua vita sentimentale. I pianeti ti stanno dando molta nuova energia con cui giocare! L’energia è fantasiosa e leggera, ma significativa. Questo non è il momento per godersi le cose sciocche della vita e dimenticare il resto, ma piuttosto per espandere i propri orizzonti e invitare il nuovo nella propria vita. Abbandona le abitudini che ti hanno tenuto in posizioni “bloccate”. Il cambiamento non deve essere intenso e traumatico, ma richiede impegno. Bevi il tè al trifoglio rosso per aiutare il tuo sangue ad abbattere quei punti bloccati.