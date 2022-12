Oroscopo Branko domani 23 dicembre 2022: lo zodiaco per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 23 dicembre Leone

Il destino ti porterà un grande successo o una grande gioia inaspettata, anche se non è quello che avresti voluto e che stavi perseguendo, ecco perché oggi sarà per te una giornata agrodolce, anche se con un bilancio positivo. Ma anche se gli altri sono felici o si congratulano con te, non potrai evitare di essere un po’ triste o un po’ turbato. Per una creatura a cui piace la luce, l’aspetto in gioco di oggi ti offre una varietà di opzioni per spargere e diffondere un po’. Se hai avuto incomprensioni con coloro che ami, questo potrebbe essere il giorno in cui potrai finalmente vedere il punto di vista di quella persona. Allo stesso modo, se ti sei sentito incompreso, questo è un buon giorno per comunicare i tuoi sentimenti. Se hai un amante, forse dovresti lasciare la luce accesa, quando normalmente la spegneresti – divertiti un po’ con questo!

Oroscopo Branko 23 dicembre Vergine

Ti piace sempre risolvere le cose da solo, non dover dipendere da nessuno o accettare alcun tipo di aiuto, ma oggi dovrai accettarlo perché te lo offrirà una persona che ti apprezza davvero, ma anche perché ne hai davvero bisogno e sarebbe follia rifiutare una mano tesa per salvarti. Sei conosciuto tra i tuoi amici per il tuo ragionevole giudizio. Tuttavia, questo mese non giudicare le tue esigenze personali. Se hai bisogno di dormire di più, non perdere tempo a giustificare le ore in più o a cercare di capire quale “ragione” ci sia per questo cambiamento. Il corpo detta ciò di cui ha bisogno in termini molto semplici. Se dormi bene, goditi la consapevolezza che stai crescendo in qualche modo – se non fisicamente, almeno emotivamente – ed è per questo che dormi di più.

Oroscopo Branko 23 dicembre Bilancia

Oggi passerà da meno a di più per te, almeno in senso emotivo. Al mattino sarai triste o preoccupato, anche se le cose andranno come desideri, ma con l’avanzare della giornata, e soprattutto nel pomeriggio, ti rallegrerai gradualmente e allo stesso tempo avrai eventi piacevoli nel tuo intimo vita. Il potere può essere utile in molte forme. Il potere naturale, la resistenza e la resistenza sono tratti comuni a molti in posizioni di leadership, siano essi nelle squadre sportive, nelle aule scolastiche o nelle aziende. I corpi celesti stanno ora esercitando un potere che è molto benefico se usato sulla tua salute. Questa potente energia ti proteggerà dall’interruzione e dalla distrazione della competizione, mantenendoti concentrato e motivato sull’obiettivo prescelto. Usalo a tuo vantaggio!

Oroscopo Branko 23 dicembre Scorpione

La fortuna oggi ti accompagnerà, vuoi grazie all’aiuto di una persona cara, qualche piccolo colpo di fortuna o chissà se anche grazie alla lotteria, ma l’importante è che il destino ti sollevi da un lavoro o problema materiale e ti toglierà un fardello che ti ha oppresso molto e che non meritavi di avere. In questo momento ti stai godendo un piacevole momento di riconoscimento, poiché il clima cosmico intensifica tutti i tuoi sensi. Sotto l’influenza di questa energia speciale, la tua intuizione è affinata e potresti iniziare a ricevere messaggi a livello paranormale. Ricordati di non preoccuparti solo di fare del bene nel mondo, ma devi anche prestare attenzione al tuo benessere. Devi ascoltare il tuo corpo e prendere ordini dal tuo sé superiore.