Oroscopo Branko domani 23 dicembre 2022: le previsioni migliori Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 23 dicembre Ariete

L’influsso di Giove, il più benefico dei pianeti, appena entrato in Ariete, vi aiuterà a realizzare una serie di sogni, sia sul lavoro che nella vostra vita intima, o almeno vi avvicinerà a questa possibilità. Oggi avrai un piccolo assaggio che stanno arrivando tempi migliori. Per te, l’energia emanata dai pianeti sta gridando: “guarda in alto!” Guarda in alto dalla zona di comfort del tuo pascolo preferito e controlla cosa sta succedendo nei cieli sopra. Ora c’è la possibilità di una nuova direzione. Aumenta la tua flessibilità: in palestra, se possibile, o nella tua vita lavorativa. Vai in posti dove normalmente non vai. Svegliati presto e fai passeggiate tonificanti per conoscere meglio l’alba, quando il buio si trasforma in luce. Il tuo compito è essere aperto.

Oroscopo Branko 23 dicembre Toro

Attenzione ai facili successi economici, alla ricerca di scorciatoie o percorsi di minor resistenza. Tutto ciò che si ottiene molto facilmente potrebbe anche essere perso allo stesso modo. Stai vivendo un buon momento e non hai bisogno di ricorrere a manovre strane affinché le cose vadano bene per te e raggiunga i tuoi obiettivi. Il dubbio o la seconda ipotesi possono essere una sfida per te. Il dubbio è molto simile al panico: se ti ecciti tende a peggiorare, non a migliorare. E di solito non ti rendi conto di cosa fa scattare l’eccitazione. È importante, quindi, continuare a praticare un programma che mantenga il corpo e la mente sani ed equilibrati. Se riesci a farlo, ti aiuterà a resistere ai dubbi e, alla fine, a conoscere davvero la tua mente.

Oroscopo Branko 23 dicembre Gemelli

Questa sarà per voi una giornata di lavoro, fatica e sacrificio, ma i cui frutti non raccoglierete oggi o a breve termine, ma poco dopo. Che questo sia il tuo desiderio o meno, ora devi fare le cose guardando al medio o al lungo termine, perché ciò che ti preoccupa davvero o che desideri si risolverà solo con il tempo. C’è potere nel sapere cosa vuoi, ma non è sempre facile! Hai mai passato troppo tempo a guardare il menu in un ristorante? Il cameriere continua ad arrivare e ben presto ordini qualcosa solo per farla finita? Ora fai finta di essere il cameriere. Il modo migliore per trovare quello che vuoi è sapere di cosa hai bisogno. Se sai di aver bisogno di ortaggi a radice nutrienti nella tua dieta, la tua lista dei desideri diventa immediatamente più gestibile e il potere è nelle tue mani per decidere.

Oroscopo Branko 23 dicembre Cancro

Hai sempre bisogno di sentire di avere il controllo sulla tua vita e sui tuoi eventi per sentirti calmo e sicuro, ma quando le persone e gli eventi sono quelli che ti controllano, provi un grande disagio e insicurezza, e oggi questa situazione può verificarsi, oppure tu avrai la sensazione che sia quello che sta accadendo. Qualunque sia la tua definizione di potere, ce n’è molto nell’aria in questo momento. L’attuale configurazione planetaria è come avere Arnold Schwarzenegger e Michael Jordan nella stessa squadra! Forza pura e brillante intelligenza uniscono le forze. Puoi usare questo potere per migliorare quello che sai essere il tuo punto debole. Se questo ha qualcosa a che fare con il cibo, prova a comprare i pasti in anticipo invece di mangiare fuori questa settimana. Prepara il tavolo della colazione prima di coricarti e goditi i benefici di una colazione “vera”!