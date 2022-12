La vita di Dario Cassini chi è? Età, moglie, figli, carriera e vita privata

Gli spettacoli di cabaret di Dario si concentrano soprattutto sul genere femminile, discutendo delle sue idiosincrasie, delle sue ansie e delle diverse strategie per corteggiarlo. Oltre alla televisione e allo spettacolo, Dario ha scritto anche alcuni libri come Tranne mia madre e mia sorella, Sono vent’anni che ho vent’anni e In caso di amore che fugge. È stato in molti luoghi del mondo, ma il suo amore per l’Italia era così forte che ha scelto di stabilirsi in una casa nella Riviera del Conero, nelle Marche, nonostante sia nato a Napoli e cresciuto a Roma, e abbia risieduto per qualche tempo in Toscana.

Dopo il successo del suo programma televisivo Ok, il prezzo è giusto (in onda dal 1987 al 2000), Z. si è guadagnata il riconoscimento e l’adorazione del pubblico. Dal 2008 al 2014 è stata parlamentare, inizialmente in rappresentanza di Forza Italia e poi del PDL. Nel corso degli anni ha pubblicato diversi album, come Come mi vorrei (1991), Fossi un tango (2003), Colori d’amore (2009), In cerca di te (2013) e Gargana (2022). Nel 2019 ha pubblicato un libro di memorie, intitolato Nata di luna buona, e nel 2022 ha scritto un romanzo intitolato Un altro giorno verrà.

Moglie

Della vita privata di Cassini si sa ben poco, dato che è un individuo reticente. Non è chiaro se sia sposato o abbia una fidanzata, ma ha un bambino di 7 anni di nome Raphael.

Libri

Ma non solo televisione e spettacolo. Dario ha scritto anche diversi libri, tra i quali ricordiamo: Tranne mia madre e mia sorella, È vent’anni che ho vent’anni e In caso d’amore scappa.