Oroscopo Branko domani 30 dicembre 2022: le previsioni su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 30 dicembre Sagittario

Oggi ti aspetta una grande giornata per le relazioni e i contatti sociali, che è una delle cose in cui sei più bravo, ti aiuterà anche ad essere più intuitivo o percettivo del solito. Anche nella sfera personale avrai una giornata favorevole a piacevoli sorprese che ti arriveranno inaspettatamente. Salutate con gioia il passaggio di Giove dai Pesci all’Ariete. In barba a Marte ancora opposto vi sentirete più vitali e pronti a organizzare nuove attività o una vacanza. Non avete ancora trovato l’anima gemella? Aggregatevi a un viaggio organizzato, starete benissimo lo stesso.

Oroscopo Branko 30 dicembre Capricorno

Oggi sarai un po’ “agitata” in campo affettivo perché avrai una dolorosa avversità, sia sul lavoro che nella tua vita intima. Ma la prenderai anche molto più drammaticamente di quanto non sia in realtà, quando in realtà le cose non vanno così male come pensi o forse la vita ti porta via qualcosa che non ti fa bene. State bene. Se c’è un momento nel quale siete tentati di uscire dagli schemi, smentire i cliché che vi vogliono distaccati, quel momento è questo. Una stimolante situazione astrale vi consentirà uno slancio inusuale , accentuando la vostra passionalità e la voglia di gesti audaci.

Oroscopo Branko 30 dicembre Acquario

Arriva un’importante gioia inaspettata per te legata al lavoro, agli affari o alle relazioni sociali, o nel suo caso, un segno molto chiaro che troverai quella gioia molto presto. La tua vita può dare un grande cambiamento positivo in poco tempo, qualcosa che inseguivi da tempo e che finalmente arriva. È Marte nel settore dei sentimenti il protagonista della settimana. Vi attendono tante belle emozioni che vi ricaricano di gioia di vivere. Sul lavoro non preoccupatevi di assolvere a ogni richiesta, agite con responsabilità, consapevoli di avere competenza e anche sottile intuito.

Oroscopo Branko 30 dicembre Pesci

Inizierai la giornata con grande entusiasmo, energia e ottimismo, ma forse le cose cambieranno man mano che la giornata avanza, perché troverai problemi importanti e fastidiosi su cui non contavi, e qualcosa che sembrava molto facile sta per ottenere ogni giorno più complicato, ancora una volta. Comunque, alla fine risolverai tutto. Se non potete non rifugiarvi nella fantasia, fatelo in due, inventando per chi amate un modo tutto vostro di sperimentare l’eros e di intrecciare tenere malizie. Potrete così aggirare Marte ostile ed entrare con gioia nel 2023. Chi è solo accetti inviti e renda pubblica la sua disponibilità.