Oroscopo Branko domani 30 dicembre 2022: lo zodiaco su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 30 dicembre Ariete

Oggi devi stare un po’ più attento alla tua impazienza, e anche alla tua naturale tendenza ad arrabbiarti o ad esaltarti per motivi di poco conto. La Luna oggi sarà nel vostro segno e potrebbe spingervi a tirare fuori il vostro lato più primitivo e istintivo non appena le cose non andranno come vi aspettavate. Il protagonista del vostro cielo è Giove, che arriva il 27 nel vostro segno e che con i suoi doni vi allieterà nel periodo delle feste. Per ora il pianeta si mostra generoso con voi della prima decade, ma nel corso dei prossimi cinque mesi regalerà a tutti la sua dose di positività.

Oroscopo Branko 30 dicembre Toro

Oggi avrai una certa predisposizione a lasciarti trasportare dalle emozioni negative quando si presenta qualche piccolo problema senza importanza, sia in ambito lavorativo che in ambito personale. Inoltre, anche te stesso, con il tuo atteggiamento, potresti far apparire quei piccoli attriti o problemi. Semplicemente rilassati. Si annuncia una fine d’anno di grandi soddisfazioni. Venere e Mercurio positivi vi infondono una bella disinvoltura. Potrete davvero godervi le feste, che vi vedranno in ottima forma e di buonumore. Con spirito vivace potrete vivere con dinamismo gli impegni e dedicarvi agli sport preferiti.

Oroscopo Branko 30 dicembre Gemelli

Ti aspetta una giornata molto ispirata o fortunata, in cui un’importante illusione, legata al lavoro o alla vita sociale, potrebbe realizzarsi, o nel tuo caso riceverai informazioni che questo accadrà molto presto. Ma se vuoi che tutto sia fatto secondo i tuoi desideri, non dovresti dirlo a nessuno, tienilo per te. Vivaci e spumeggianti: così saranno gli ultimi giorni di dicembre, grazie al supporto di Marte nel segno e di Giove dall’Ariete (per non dire di Saturno), che vi infondono una carica di energia per affrontare gli impegni di lavoro e organizzare con efficienza le feste di fine anno.

Oroscopo Branko 30 dicembre Cancro

Il fatto che cerchi la solitudine o entri nel tuo guscio interiore non significa necessariamente che ti senti male. In realtà, proprio per poter stare bene e curarsi dentro, bisogna sapersi abbandonare a questi momenti di raccoglimento, e oggi vivrai una giornata che andrà un po’ in quella direzione. Che fine d’anno movimentata! Sta a voi bilanciare la disarmonia di Sole, Venere e Mercurio che rischia di turbare lo scenario affettivo. È vero che molti pesi sono sulle vostre spalle, ma siete sicuri di non volerlo voi? Abbassate i toni aspri o vittimistici e troverete una maggiore serenità.