Oroscopo Branko domani 30 dicembre 2022: gli astri su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 30 dicembre Leone

Una persona che è tua amica, o alla quale sei molto affezionato, avrà bisogno del tuo aiuto o dei tuoi consigli, e tu sarai felice di aiutarla perché non solo mostrerai il tuo buon cuore, ma ti farà anche sentire importante, potrebbe anche portarti un lavoro benefico o conseguenze sociali. Raccoglierai ciò che semini. Uscite da un 2022 che dire faticoso è poco. Forse alla voce denaro il pendolo oscilla verso il negativo, perché l’ostilità di Saturno e di Urano talvolta si è rivelata insidiosa per il bilancio. E allora, durante le feste privilegiate il calore della famiglia ed evitate di fare inviti che in realtà non gradite.

Oroscopo Branko 30 dicembre Vergine

Chi la segue lo capisce, ed è quello che ti succederà oggi in campo sentimentale o con qualcun altro per cui hai un affetto speciale. Molte volte pensi che tutto ciò per cui lavori e sacrifici cada nel vuoto, ma oggi ti renderai conto che non è così. Dovresti avere un po’ più di fiducia nel tuo destino. Finire l’anno in bellezza dipende da voi. Venere e Mercurio lavorano a favore, Marte rema contro. Siete passivi e sessualmente un po’ pigri, però pronti a ridestarvi se il partner stuzzica la vostra curiosità e vi coinvolge in un gioco dialettico. Siate intraprendenti e date voi il là.

Oroscopo Branko 30 dicembre Bilancia

Molte volte devi guardare impotente mentre gli altri vengono premiati e lodati mentre sei tu quello che fa davvero il lavoro o quello che deve risolvere le difficoltà. Non disperare perché il tuo momento arriverà ed è più vicino di quanto immagini, forse oggi puoi provare una grande gioia inaspettata. Nel clima frenetico di fine d’anno emerge una gran voglia di non badare a spese. Non fatelo, non è il momento. Farete bella figura anche facendo regali poco costosi. Se siete tentati di rimandare un affare all’anno nuovo: attenti, facendo così rischiate di perderlo.

Oroscopo Branko 30 dicembre Scorpione

Dovresti rilassarti, sei troppo diffidente e molte volte vedi nemici o complotti dove non ce ne sono, oggi potresti lasciarti trasportare da quei sospetti e timori inconsci, sia nel lavoro che nella vita privata, mettendoti in guardia contro tutto ciò che ti deprime, ti manca o non ti sta bene. Ma non succede niente di male. Non è tutto rosa, cari Scorpione, ma non fatene una tragedia: è solo il passaggio della Luna in Acquario in quadrato a Urano in Toro. Aspettate che l’astro della notte entri in Pesci e noterete la differenza. Non è il momento delle passioni travolgenti, ma gli amici possono contagiarvi con la loro allegria.