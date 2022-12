Hai capito chi è Robertino Loreti? Età, carriera, moglie e figli

Roberto Loreti è un cantante e attore italiano di 75 anni. Ha iniziato la sua carriera musicale quando aveva solo 17 anni, partecipando al Festival di Sanremo con una canzone che lo ha reso famoso. Ha anche recitato in alcuni film italiani, come “I giardini del diavolo” e “La bolognese”, e in film per il pubblico tedesco. Inoltre, ha recitato in alcune pellicole durante la sua infanzia, come “Anna” e “Il ritorno di Don Camillo”.