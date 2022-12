Oroscopo Branko domani 31 dicembre 2022, le previsioni di fine anno

ARIETE

Hai esaminato le idee sul lato pratico delle cose. Ora è in grado di divulgare, comunicare e agire meglio con i suoi talenti e potenzialità. Maggiore chiarezza e fermezza per comunicare in linea con il tuo senso del valore. Anche al lavoro sarai più obiettivo riguardo al tuo senso del valore. Mente pragmatica, economica, prospera e fertile.

TORO

Mercurio è retrogrado nel tuo segno (solare o ascendente) e ti ha chiesto di ascoltare di più te stesso e le tue esigenze personali. Ora è il momento di esprimerti per quello che sei veramente. Chiarezza su come comunichi la tua immagine e il tuo valore personale. Sapere chi sei influenza molto ora nel tuo campo finanziario e anche nel settore creativo. Esprimiti.

GEMELLI

Mercurio, suo sovrano, torna a dirigere il movimento nel segno pragmatico e fermo del Toro. C’è stata una grande attenzione alla comprensione dei problemi subconsci, emotivi e spirituali. Avrai ora una grande chiarezza al riguardo. Puoi raggiungere buone conclusioni e risoluzioni in campo emotivo e psicologico. Espressione di intuizione e spiritualità forte e robusta.

CANCRO

Hai dovuto rivedere la tua esperienza e comunicazione con i gruppi e nel collettivo, mettendo in discussione il reale valore delle amicizie e delle esperienze di gruppo. Ora avrai una grande chiarezza su dove sia il vero valore delle esperienze collettive. Avrai anche una mente più aperta a nuove idee e possibilità, ripulendo il campo mentale e psichico da vecchi contenuti.

LEONE

Mercurio ha rivolto la tua mente alla tua professionalità, ai risultati materiali e al modo in cui fai le cose da solo. Ora avrai molta lucidità per fare scelte e comunicare il tuo valore professionale in modo solido e strutturato. Mente con chiarezza e concentrazione in cima alla montagna. La tua voce professionale e autorevole sarà molto più obiettiva e fondata.

VERGINE

Mercurio, suo sovrano, ritorna al giusto movimento nel segno pragmatico e fermo del Toro. Ora avrai chiarezza per pensare con più ottimismo, fede e realismo a ciò che deve essere fatto per raggiungere i tuoi obiettivi. Chiarezza di fede, intuizione e possibilità future. Modelli mentali più elevati e una visione più ampia piena di possibilità ti abbondano.

BILANCIA

La tua mente sarà ora molto chiara per affrontare problemi emotivi più profondi, sotto la colorazione pragmatica e radicata del segno del Toro. Vedrai i tuoi schemi emotivi, paure e complessi con flessibilità, ragione e realismo. Chiarezza intesa come valore condiviso, sessualità leggera e necessità di trasformazione leggera.

SCORPIONE

Il movimento retrogrado di Mercurio ha portato la tua mente a rivedere le collaborazioni e le relazioni nella tua vita, nonché quanto o quanto apprezzi le persone. Ora avrai una grande chiarezza su ciò che è prezioso nelle relazioni, così come sulla necessità di comunicarlo. Capacità di scambiare idee con realismo, leggerezza e adattabilità e socievolezza.

SAGITTARIO

Mercurio vi ha portato grande attenzione sull’andamento della vostra vita materiale, soprattutto per quanto riguarda la necessità di cambiare abitudini e routine. Ora avrai molta lucidità per affrontare il cibo, la salute e per nutrirti meglio. Valuterà anche la sua forza lavoro e i suoi servizi. Mente concentrata sui fondamenti della routine, del lavoro, del corpo e della salute.

CAPRICORNO

La tua mente si è recentemente rivolta alla tua essenza, al potere personale e alla creatività. Ora avrai condizioni migliori per esprimere il tuo lato divertente, giocoso e spontaneo. Momento che ti facilita a lavorare con la tua creatività. Hai stabilito una connessione con ciò che è essenziale in te stesso e ora sarai in grado di spegnerlo con molta leggerezza.

ACQUARIO

Dovevi rivedere problemi emotivi, familiari e passati. Ora potrai valorizzare maggiormente le tue radici e ascoltare la tua famiglia. Chiarezza nel modo in cui ti prendi cura della casa e maggiore comprensione dei tuoi sogni, emozioni e soggettività. Possibilità di cambiamenti e adattamenti ben fatti a casa e nella vita personale. Capire le emozioni con leggerezza e realismo.

PESCI

Questo periodo gli ha permesso di ripensare e riorganizzare le sue idee. Ora avrai molta chiarezza e obiettività in campo mentale e comunicativo, soprattutto su ciò che ha valore reale. Buon periodo per mobilitare la relazione con fratelli, parenti e/o vicini. Capacità di studio realistica, pragmatica e focalizzata su ciò che è veramente importante.