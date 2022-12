Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 31 dicembre 2022, le previsioni di fine anno

ARIETE

La tua mente ora si concentra su questioni pratiche e finanziarie e deve trascendere alcuni aspetti. Non concentrarti compulsivamente su ciò che ti manca, ma usa questo potere della mente per affermare l’abbondanza. Il tuo potere magnetico ti rafforza in questo senso. Ricorda che l’energia divina è abbondanza infinita e incanala questa forza ora.

TORO

Mercurio nel tuo segno (solare o ascendente) intensifica il tuo potere mentale e intellettuale. Cerca di vivere la diversità in te stesso. Oggi ti chiede di lasciare andare le vecchie identificazioni che non hanno più nulla a che fare con chi sei adesso. Sii diversità e flessibilità e impara ad ascoltare te stesso.

GEMELLI

Mercurio, il tuo sovrano, ha sondato questioni non vissute o represse su cui è necessario lavorare. Soprattutto per quanto riguarda la vita emotiva, spirituale, affettiva, sessuale e finanziaria. Cerca di riconoscere i tuoi impulsi più inconsci per integrarli. La negazione imprigiona, l’accettazione libera. Lascia andare le idee che ti imprigionano e ti limitano, arrenditi al flusso della vita.

CANCRO

Si è lavorato sulla comunicazione con amici, gruppi o nella vita virtuale. Quello che non mi è stato detto deve essere espresso si sta sviluppando. Lasciate andare oggi le vecchie identificazioni di gruppo. Cerca di indicare chiaramente il tuo punto di vista e i tuoi valori, ma non essere ostinato. Usa la forza della tua fede e/o dei tuoi principi per esprimere ciò che è vero.

LEONE

La voce della tua autorità opera l’espressione. Il tuo magnetismo per parlare con autorità è in aumento, specialmente attraverso la connessione con emozioni profonde. Oggi ti chiede di lasciare andare gli aspetti non rilevanti, soprattutto quello che non aggiunge valore al tuo lavoro e alla tua comunicazione in questo senso. Lascia fluire la tua intuizione e mostrati i percorsi migliori.

VERGINE

Mercurio, il tuo sovrano, ti fa lavorare su questioni relative ai tuoi principi, alla tua fede, all’istruzione superiore e ai progetti futuri. C’è uno stimolo enorme per la crescita e ciò che non è stato vissuto in termini di libertà porta il bisogno di trascendere. La forza emotiva delle partnership sarà di grande aiuto nello sviluppo di tali questioni.

BILANCIA

La tua mente esplora terreni emotivi molto profondi in questo periodo e oggi ti trovi di fronte alla necessità di trascendere determinati schemi emotivi, affettivi e/o sessuali. Cerca la chiarezza per affrontare tali questioni, lasciando il terreno tabù e vedendo con più leggerezza. Portare tali esperienze nel campo pratico e realistico sarà di grande aiuto, oltre che pratiche energiche.

SCORPIONE

La tua mente si rivolge alle collaborazioni e alle relazioni reciproche. È ora di lasciare andare vecchi concetti e idee in questo settore. La comunicazione ora deve essere più accogliente e meno giudicante. Impara a metterti in una posizione di ascolto e con pazienza a comprendere il processo degli altri. La tua brillantezza e compassione faciliteranno lo sviluppo delle relazioni.

SAGITTARIO

Problemi disfunzionali nella tua vita materiale, routine o salute richiedono calma e trasformazione. Momento per lasciare andare ciò che non va più bene. Il tuo potere di riorganizzare la tua vita è alto, soprattutto a causa della forza emotiva che scaturisce dalla tua base. Cerca di ascoltare meglio il tuo corpo e le sue esigenze, lasciando andare ciò che non ha più spazio né utilità.

CAPRICORNO

Tutto ciò che non è stato espresso in termini creativi è stato elaborato e ora devi lasciar andare le catene e le limitazioni. Cerca di posizionarti rimanendo fedele a ciò in cui credi veramente e non per compiacere gli altri. È anche un momento in cui il bambino interiore richiede un’espressione più libera; cerca di ridere di più di te stesso e della vita, sii leggero e flessibile.

ACQUARIO

Le questioni emotive e/o familiari richiedono un maggior tono di trascendenza e distacco. Cerca di avere una visione basata su valori più ampi e più spirituali nei confronti dei membri della famiglia. Ragiona anche sulle tue emozioni. La forza del proprio valore aiuta ad avere più coraggio in questo processo, vedendo le questioni soggettive con più pragmatismo.

PESCI

Oggi è un’ultima pulizia nel tuo campo mentale. Sii molto aperto e flessibile oggi, evitando il giudizio e mettendoti nella posizione di un osservatore. La forza di Nettuno, il tuo sovrano, ti spinge a trascendere vecchie idee e concetti. Usa maggiore compassione e sensibilità nell’interagire con il mondo che ti circonda. Più fede e amore durante la comunicazione.