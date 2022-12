Oroscopo Paolo Fox domani 31 dicembre 2022, le previsioni di fine anno

ARIETE

Oggi è più facile capire i tuoi problemi personali, il tuo ego, le tue azioni e gli errori e gli eccessi che possono essersi verificati in questi casi. Avrai chiarezza mentale e comunicativa oggi. Uno sguardo più razionale facilita questo riaggiustamento di sé. È presente anche la saggezza per innovare i tuoi valori e le tue risorse materiali, chiedendoti di essere più audace.

TORO

Oggi ti porta chiarezza e comprensione del tuo senso di autostima. Questo ti permette di guarire le ferite che aleggiano nel tuo subconscio, specialmente quelle di mancanza o eccesso di individualità. Integrazione di autostima e autostima nella giusta misura. Oggi c’è una grande saggezza nell’innovare e nell’osare essere se stessi.

GEMELLI

Oggi ti porta una grande capacità di essere te stesso, riconoscendo la tua unicità, brillantezza e creatività. Questo ti rende più facile curare il tuo rapporto con il collettivo, le amicizie e i gruppi. Imparare ad essere molto veri e fedeli a se stessi in questi contesti. Le tue emozioni inconsce sono saggiamente rivoluzionate ora, se permetti questo contatto.

CANCRO

Attraversi un momento di revisione dei problemi subconsci prima del tuo nuovo ciclo solare. Questo ora ti consente di comprendere le questioni relative all’autorità e alla carriera. Cerca di ascoltare la tua sensibilità per rivedere difetti o eccessi in questo settore. C’è una forte saggezza legata a idee, gruppi, amicizie o contesti più ampi che ti aiutano a rinnovare la tua vita.

LEONE

Il momento ti porta una grande connessione con nuove idee, gruppi, movimenti sociali, amicizie e avanguardie che ti portano una maggiore consapevolezza. Tutto ciò ti consente di curare la tua visione del mondo, convinzioni e posizioni, specialmente nelle oscillazioni che possono verificarsi in questa direzione. C’è una forte saggezza per innovare anche la carriera e le strutture materiali.

VERGINE

La posizione solare ti dà un forte accento sulla realizzazione delle tue ambizioni, carriera e uso dell’autorità. Tutto questo ti collega a ferite emotive legate al potere, alla sessualità, allo scambio, alla condivisione e alla trasformazione, facilitando l’elaborazione di tali temi. Capacità di affrontare oggettivamente le profondità. C’è una forte saggezza per rinnovare credenze, obiettivi e possibilità future.

BILANCIA

Vengono mobilitate alcune ferite legate alle relazioni, ma con un grande potenziale di guarigione. Sei concentrato sul futuro, sulla fiducia in te stesso e sulla vita, e questo rende più facile vedere le fluttuazioni nelle relazioni con maggiore stabilità e flessibilità. C’è una forte saggezza emotiva che ti permette di rivoluzionare le tue emozioni e apportare cambiamenti benefici.

SCORPIONE

Ora c’è un approfondimento emotivo con la consapevolezza. Questo permette di vedere le ferite legate al campo materiale, alla salute, alla routine e/o al lavoro. Fidati del tuo intuito e del tuo istinto per facilitare il meglio nel campo materiale. Alto potenziale di guarigione. C’è una forte saggezza che ora facilita il rinnovamento nel campo delle relazioni e delle collaborazioni.

SAGITTARIO

Hai sperimentato la motivazione per relazionarti in modo più consapevole. Questo ti permette di guarire te stesso e la tua espressione personale. La vita sociale e il contatto umano e romantico ti permettono di trovare la giusta misura di te stesso in modo curativo. C’è una forte saggezza per rinnovare la vita materiale, portando metodi alternativi al lavoro e alla salute con benefici.

CAPRICORNO

Passi attraverso la coscienza della tua vita materiale, metodi, routine e senso critico. Ciò consente di vedere le ferite emotive, personali e/o familiari con maggiore stabilità, apportando guarigione e integrazione. Organizzazione delle oscillazioni emotive. Ora c’è una forte saggezza per essere te stesso, esprimendo tutta la tua creatività e irriverenza.

ACQUARIO

La tua consapevolezza che proviene dalla tua essenza è stata lavorata molto in questo periodo dalla posizione solare. Questo ti permette di curare gli eccessi nel campo mentale. Cerca di meditare sull’essenza prima di immergerti in pensieri ripetitivi e malsani. Connettiti anche con il tuo lato spirituale. C’è una forte saggezza che viene dalla sensibilità per rinnovarsi dall’interno.

PESCI

Questo periodo ti regala un’intensa lucidità in campo emotivo, personale e familiare. Questo facilita la guarigione del tuo senso di autostima, finanze e capacità di nutrire te stesso. C’è anche una forte saggezza nel rivoluzionare le idee, portando maggiore flessibilità, curiosità e rinnovamento in tutte le aree della tua vita.