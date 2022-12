Hai capito chi sono I Gemelli DiVersi?

I Gemelli DiVersi sono una band hip hop italiana, composta da due fratelli, Alessio e Roberto D’Urso. La loro carriera musicale è iniziata nei primi anni 2000 e da allora hanno pubblicato numerosi album, diventando una delle band hip hop più famose della scena musicale italiana. I Gemelli DiVersi hanno saputo distinguersi per la loro musica che mescola elementi della cultura hip hop con influenze della musica pop, creando un suono unico e originale.

Chi sono i Gemelli Diversi: la carriera

Puoi riscrivermi questo testo? I Gemelli DiVersi sono una band di successo nel panorama hip hop italiano, formata da Thema (Emanuele Busnaghi), Strano (Francesco Stranges), DJ THG (Alessandro Merli) e Grido (Luca Aleotti). Fondati a Milano nel 1998, hanno rilasciato sette album in studio, di cui il primo e il secondo hanno raggiunto il disco di platino per le vendite. Il loro brano “Mary” ha dominato le classifiche italiane per otto mesi e li ha portati a ricevere molti premi e riconoscimenti. Nel corso della loro carriera hanno lavorato con artisti di fama internazionale e hanno pubblicato anche un libro sulla loro carriera. Anche se i membri della band sono rimasti in buoni rapporti, solo Thema e Strano hanno continuato a esibirsi sotto il nome di Gemelli DiVersi.

Gemelli DiVersi: la vita privata

I Gemelli DiVersi sono una band hip hop formata da Thema, Strano, DJ THG e Grido che ha raggiunto il successo negli anni ’90 e nei primi anni 2000 con i loro album e brani. Non si sa molto della loro vita privata, poiché hanno sempre mantenuto il riserbo su questo argomento. Tuttavia, è noto che Francesco Stranges ha una relazione sentimentale e un figlio, mentre Grido ha lasciato il gruppo nel 2014. Nell’album BOOM! è presente il brano Che mondo meraviglioso, dedicato alla figlia di DJ THG. Nonostante ciò, Thema e Strano hanno continuato a collaborare come Gemelli DiVersi nel corso degli anni.

In un’intervista rilasciata a SuperEva, Thema e Strano hanno rivelato le ragioni per cui loro e gli altri membri della band si sarebbero separati: “Nella vita non si può mai dire mai, ora non ci sono prerequisiti. Abbiamo il nostro percorso e questa è la nostra strada. La vita è un viaggio e dobbiamo seguire la nostra passione”. I due, che negli anni hanno continuato a collaborare come Gemelli DiVersi (“Fratelli Gemelli”), fanno sapere. Riguardo al suo addio alla band, DJ THG ha confessato a 2righe.com: “Dopo tanti anni di vita insieme siamo praticamente fratelli, ma ognuno di noi ha sentito il bisogno di seguire le proprie passioni”. Scream è diventato papà di recente, mentre Thema è sempre stato un appassionato di calcio e ha anche allenato per un po’ e Strange onestamente non so cosa stia facendo, anche se so che è un appassionato di CrossFit e lo pratica assiduamente”.

Gemelli DiVersi: le curiosità

Thema e Strano sono sempre stati grandi appassionati di sport. Tutti i membri della band hanno qualche tatuaggio, ma Thema e Strano hanno confessato che “vietano” di mettere le loro canzoni nei locali che frequentano. Il loro primo grande successo è stata una versione rap della canzone Dammi solo un minuto dei Pooh. Sono stati citati in modo offensivo nella canzone Idee stupide di Fabri Fibra, alla quale hanno “risposto” con la canzone Standing Ovation