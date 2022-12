Oroscopo Branko domani 31 dicembre 2022, previsioni fine anno Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 31 dicembre Ariete

La settimana finisce e la fine dell’anno si avvicina con una giornata molto più favorevole o piacevole delle precedenti e in cui le cose andranno anche meglio per voi. Inoltre, oggi ti aspettano gioie o buone notizie in relazione alla famiglia o alla tua vita intima, che preludono a un fine settimana e alla fine dell’anno ricchi di momenti felici.

Oroscopo Branko 31 dicembre Toro

Hai dalla tua parte la fortuna e un momento fortunato, dal punto di vista planetario, ma se vuoi che tutto vada come desideri e meriti allora devi essere prudente e agire con una certa cautela. Intorno a te ci sono persone che ti invidiano e vorrebbero portarti via quello che hai ottenuto con impegno costante.

Oroscopo Branko 31 dicembre Gemelli

Non adagiarti sugli allori e non accontentarti dei successi finora ottenuti, perché il tuo destino è mutevole e quando meno te lo aspetti può sorgere un problema o un concorrente che mette a repentaglio tutto ciò che hai raggiunto fino ad ora. Oggi ti aspetta un evento che può complicarti le cose.

Oroscopo Branko 31 dicembre Cancro

Il passato e i ricordi sono fondamentali per te, e questo può essere meraviglioso se incanalato bene, ma oggi corri il rischio di incanalarlo male e cadere nella tristezza o nella malinconia. Ma devi tenere presente che c’è un passato doloroso che non tornerà più, la tua vita si sta dirigendo verso un nuovo ciclo più felice che si stabilizzerà.