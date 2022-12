Oroscopo Branko domani 31 dicembre 2022, previsioni fine anno Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 31 dicembre Sagittario

Sarai assalito da alcune preoccupazioni o preoccupazioni legate all’economia o al tuo patrimonio, forse perché le spese sono molto maggiori di quanto ti aspettassi, o le entrate sono minori. È solo una cosa temporanea che passerà presto e i problemi possono essere risolti se sei solo un po’ più prudente.

Oroscopo Branko 31 dicembre Capricorno

La settimana lavorativa si concluderà per te con una giornata che, da un lato, sarà fruttuosa e soddisfacente, eppure sarai, molte volte, esigente, un po’ arrabbiata o un po’ dispotica. Hai bisogno di riposare e calmare la tua anima, non tutto è lavoro o lotta per le tue ambizioni, ora devi dedicare tempo alla tua vita familiare.

Oroscopo Branko 31 dicembre Acquario

È molto probabile che oggi l’amore ti turbi, o nel tuo caso qualche altra illusione che ha molto a che fare con il mondo dei sentimenti. Sei molto idealista e ti entusiasmi molto facilmente, ma dovresti essere felice perché dove pensavi di aver trovato una rosa, in realtà era solo un cardo bovino.

Oroscopo Branko 31 dicembre Pesci

Con ragione o se lei oggi sarai assalito da molte preoccupazioni legate al denaro e ad altre questioni materiali o lavorative. Forse hai ragione nelle tue paure e preoccupazioni, ma non devi dimenticare che c’è sempre una provvidenza che ti fa uscire dalle situazioni più difficili all’ultimo momento o in modo inaspettato.