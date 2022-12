Oroscopo Branko domani 9 dicembre 2022, le previsioni complete

Oroscopo Branko 9 dicembre Ariete

Sarai pienamente consapevole delle tue emozioni profonde. Tuttavia, devi ricordare che non tutti i cambiamenti collettivi avvengono rapidamente, indipendentemente dal tuo livello di frustrazione o rabbia. Può darsi che amicizie e gruppi ti mettano alla prova in questioni affettive, emotive o sessuali. Cerca di avere una prospettiva matura e sa come porre dei limiti senza creare inutili conflitti.

Oroscopo Branko 9 dicembre Toro

Le relazioni ora possono portarti domande sulla tua autorità, costruzioni e limiti. Cerca di essere fedele ai tuoi valori, ma senza entrare in grandi conflitti. Le critiche dell’altro possono essere utili per aiutarti a migliorare e maturare. Ma anche conoscere i propri limiti di fronte a critiche infondate o aggressività.

Oroscopo Branko 9 dicembre Gemelli

La posizione del Sole ti rende consapevole dell’andamento della tua vita materiale, salute e lavoro. Le opinioni delle autorità religiose, scientifiche o accademiche possono entrare in conflitto con i loro metodi e modi di agire. Cerca ponderazione, maturità e flessibilità. Le impossibilità di realizzare le tue visioni nel mondo reale richiedono pazienza e raffinatezza nella pianificazione.

Oroscopo Branko 9 dicembre Cancro

La posizione del Sole ti porta maggiore fiducia, coraggio e determinazione. Tuttavia, ci sono profondi problemi emotivi che richiedono tempo, cautela e pazienza. Non tutte le repressioni affettive o sessuali possono essere annullate rapidamente, ma possiamo fare sforzi con perseveranza, amore e maturazione. Non lasciare che le emozioni negative ti abbattano, ma dai uno sguardo più obiettivo e maturo per chiarire.

Oroscopo Branko 9 dicembre Leone

Il Sole, il suo sovrano, riceve un aspetto stimolante da Saturno. Soprattutto nell’area delle relazioni, potresti incontrare limitazioni che possono influenzare le tue emozioni e sensibilità. Cerca di non provare a cambiare l’altro a tutti i costi, ma sii ricettivo alla comprensione dei suoi dolori e delle sue difficoltà. Sapere anche quando ritirarsi o dire di no all’altro.

Oroscopo Branko 9 dicembre Vergine

Oggi ti porta la consapevolezza di nuove idee e possibilità. Tuttavia, questo può entrare in conflitto con metodi tradizionali o routine molto radicate. Non tutte le nuove idee possono essere implementate dall’oggi al domani. Anche la comunicazione sul lavoro richiede un po’ più di cautela e maturità. Sii consapevole dei conflitti di autorità sul lavoro.

Oroscopo Branko 9 dicembre Bilancia

Sarà necessario avere un equilibrio tra ciò che vuoi fare e le possibilità materiali. Cerca di avere più pianificazione e controllo sulla tua vita materiale. Questo non dovrebbe essere motivo di tristezza, ma per migliorare il tuo lato imprenditoriale e le tue ambizioni. I conflitti riguardanti questioni finanziarie richiedono uno sguardo più realistico e maturo.

Oroscopo Branko 9 dicembre Scorpione

Il Sole nel vostro segno (solare o nascente) vi porta maggiore consapevolezza di voi stessi, della vostra individualità e forza d’azione. Tuttavia, dovrebbe essere consapevole dei problemi familiari, paterni, personali e/o emotivi. Cerca di conoscere i tuoi limiti in queste aree, ma senza perdere di vista te stesso. Prendi gli impegni necessari, ma sii fedele a te stesso.

Oroscopo Branko 9 dicembre Sagittario

Le questioni subconsce, psicologiche, emotive e spirituali vengono mobilitate e ti portano consapevolezza. Tuttavia, questo può entrare in conflitto con idee precostituite o idee rigide di altre persone. Non sarà sempre possibile cambiare la mentalità degli altri, ma cerca di avere un po’ di flessibilità per cambiare la tua.

Oroscopo Branko 9 dicembre Capricorno

Saturno, il tuo sovrano, ti porta molta lealtà al tuo senso di autostima e punto di vista. Tuttavia, questioni di natura collettiva potrebbero metterti alla prova. Cerca di vedere che il tuo valore non è sempre uguale a quello degli altri e che questo è naturale. Tu stesso potresti aver bisogno di cambiare alcune viste indurite. Evita inutili conflitti nei contesti sociali e con i gruppi.

Oroscopo Branko 9 dicembre Acquario

Saturno, il tuo sovrano, è nel tuo segno, portandoti impegno verso te stesso e la tua vita personale. Tuttavia, le questioni relative al lavoro e all’esercizio dell’autorità possono essere contrastanti. Potrebbe dover essere più duro o più gerarchico, anche con una visione più orizzontale. Sarà necessario bilanciare la vita personale e professionale. Fai attenzione quando hai a che fare con figure autoritarie.

Oroscopo Branko 9 dicembre Pesci

C’è consapevolezza della tua fede, espandibilità e ottimismo. Tuttavia, sarà anche chiaro che ci sono questioni emotive, spirituali e inconsce che devono essere lavorate, lucidate e maturate in modo che possa davvero espandersi, senza idealizzazioni. Integrando le proprie ombre e i propri limiti, sarà possibile comprendere più chiaramente la vita.