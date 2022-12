Oroscopo Paolo Fox domani 9 dicembre 2022, le previsioni complete

Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre Ariete

Sei ben consapevole delle tue emozioni più profonde e hai bisogno di esprimerle. Tuttavia, sarà necessario pensare al modo migliore per verbalizzare e comunicare tali emozioni. Cerca la maturità e uno sguardo più freddo e oggettivo, come se fossi un outsider, evitando l’eccessiva identificazione con certe passioni. Marte retrogrado ti chiede anche di rivedere la tua azione comunicativa.

Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre Toro

Ora c’è una forte spinta comunicativa verso gli altri, nelle collaborazioni, nell’amore romantico e socialmente. Tuttavia, sei anche molto concentrato sulla definizione dei tuoi limiti. Cerca di essere reale e obiettivo nelle tue interazioni. Parla ciò che deve essere detto, ma con senso dei limiti, razionalità e rispetto. Maturità nell’interazione con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre Gemelli

Mercurio, il suo sovrano, riceve un aspetto di sfida da Saturno. Il tuo lato più loquace e comunicativo può essere più radicato, serio e realistico. Soprattutto per quanto riguarda routine, compiti, lavoro e/o salute, cerca di comunicare, ma con realismo e disciplina. Ricorda, tuttavia, di non impantanarti in dettagli e dettagli, collegando questo al piano più ampio e alla visione più ampia della vita.

Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre Cancro

Ora c’è un forte bisogno di esprimere te stesso, il tuo potere personale, creatività e spazio. Tuttavia, ci sono emozioni intense che devono essere maturate affinché questo sia un processo sano. Soprattutto in termini di eredità, vita affettiva, sessuale, beni condivisi ed emozioni profonde, cerca di appropriarti del tuo spazio, ma con maturità e obiettività.

Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre Leone

Sei in contatto con le tue emozioni più personali e la tua mente scandaglia le loro profondità. Tutto questo deve essere espresso, ma richiederà molta maturità e considerazione razionale. Le discussioni che coinvolgono la famiglia, il passato, le unioni e le relazioni affettive sono all’ordine del giorno, ma devono essere affrontate senza reattività. Cerca ora una comunicazione matura e non reattiva.

Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre Vergine

Mercurio, il suo sovrano, riceve un aspetto di sfida da Saturno. Il tuo campo mentale è attivo, ma può esserci anche molto peso legato ai dettagli, al pragmatismo e al pensiero critico. Il tuo slancio comunicativo deve passare attraverso il setaccio della realtà e della considerazione razionale. La teoria deve essere supportata dalla pratica qui. I dialoghi su routine e metodi possono essere produttivi, purché non siano ostinati.

Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre Bilancia

La tua mente ora sonda molto il tuo campo materiale e finanziario. Tuttavia, devi anche considerare chi sei e il tuo potere personale. Cerca di avere uno sguardo maturo sul tuo lato finanziario, talenti e valori. Ponderazione di quanto viene risparmiato rispetto a quanto viene speso per il tempo libero e personalmente. Usa questa mente pragmatica per pianificare in modo creativo.

Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre Scorpione

Mercurio nel vostro segno (solare o ascendente) vi porta maggiore eloquenza, la necessità di esprimervi e parlare del vostro personale e profondo punto di vista. Tuttavia, Saturno quadrato ti dà una certa considerazione, specialmente nelle comunicazioni relative ai membri della famiglia e ai problemi passati. Ciò che deve essere detto deve essere fatto in modo maturo e razionale e non in modo reattivo. Cerca la tua autorità emotiva per verbalizzare in modo maturo.

Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre Sagittario

La tua mente ora sonda fortemente i problemi subconsci, emotivi e/o spirituali. Tuttavia, ci vorrà una buona dose di razionalità e realismo per affrontare bene casi del genere. Cerca un aspetto più flessibile, leggero e maturo. Non tutto ha bisogno di reattività. Stai maturando la tua capacità di tradurre i messaggi che provengono dai piani sottili e questo ti sarà di grande beneficio.

Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre Capricorno

Saturno, il suo sovrano, è in aspetto di sfida a Mercurio. Ora sei in un processo di maturazione dei valori e realizzazione nell’area materiale. Tuttavia, sarà necessario anche maturare la comunicazione e l’interazione con i coetanei. Cerca di avere una comunicazione più obiettiva, soprattutto in partnership, gruppi di lavoro o su Internet. Sappi come stabilire il tuo senso di autostima, comunicando ciò che è necessario con maturità.

Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre Acquario

Saturno, il suo sovrano, è in aspetto di sfida a Mercurio. Sei in un processo di crescita e maturità personale, ma sei sfidato nella comunicazione sul lavoro, con i superiori, con i genitori o nei tuoi impegni. Cerca di avere una comunicazione professionale, obiettiva e matura, evitando inutili conflitti e assumendo il tuo potere personale.

Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre Pesci

La tua mente sonda ora grandi possibilità di espansione, fede, convinzioni e obiettivi futuri. Tuttavia, c’è un forte senso di maturità emotiva, psichica e spirituale che richiede maggiore attenzione. Prova a passare queste idee attraverso il setaccio della tua intuizione, che è così acuta. I tuoi sensi e le tue intuizioni superiori saranno per te forti alleati per evitare idealizzazioni o indicazioni non necessarie.