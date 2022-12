Oroscopo Branko domani 9 dicembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 9 dicembre Leone

Il destino sta intervenendo favorevolmente nella tua vita… o il tuo angelo custode, chissà!, e oggi ti aspetta una giornata piena di momenti magici, preoccupazioni o preoccupazioni che si risolvono provvidenzialmente, o anche sorprese molto felici che non aspettare. Abbandonati e lascia che il destino guidi la tua vita

Oroscopo Branko 9 dicembre Vergine

Se vuoi che questa vacanza vada bene come vorresti, devi stare attento a discussioni o disaccordi con il tuo partner o altri cari, perché quasi senza rendertene conto puoi trovarti coinvolto in uno di questi conflitti. A volte, senza malizia, puoi essere troppo critico o schizzinoso, devi rilassarti.

Oroscopo Branko 9 dicembre Bilancia

Oggi vivrai una giornata abbastanza felice con molte piacevoli sorprese, anche se più nel pomeriggio che al mattino. E come culmine di questi buoni presagi, qualcosa che ti infastidisce o ti preoccupa verrà risolto o troverai la persona che lo risolverà per te. Momenti molto piacevoli con il tuo partner o una persona cara.

Oroscopo Branko 9 dicembre Scorpione

Devi essere attento al tuo cuore perché se lo permetti oggi, le emozioni negative originate da cause che non hanno nulla a che fare con il presente prenderanno il sopravvento su di te. Il passato è finito e non otterrai nulla, non importa quanto ti arrabbi contro le persone o le circostanze che ti hanno ferito. Devi guardare avanti.