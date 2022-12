Sapete chi è Anna Ferzetti moglie di Pierfrancesco Favino

Pierfrancesco Favino è uno degli attori più riconosciuti e apprezzati del panorama cinematografico italiano. Nato a Roma, nel 1969, si è formato all’Accademia di teatro e ha iniziato la sua carriera nel 1993.

Da allora, ha recitato in numerosi film, tra cui spiccano “La Meglio Gioventù” (2003), “Romanzo Criminale” (2005), “L’ultimo Bacio” (2001), “Il Divo” (2008), “La sconosciuta” (2006) e “L’uomo che ama” (2008). Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti per la sua carriera, tra cui il premio Nastro d’Argento per la Migliore Attore Protagonista per “Il Divo” e il premio David di Donatello per la Migliore Interpretazione Maschile per “L’uomo che ama”.

Oltre al cinema, Favino ha anche una carriera teatrale di successo. Ha recitato in alcuni dei più famosi spettacoli teatrali italiani, come “La Tempesta” (2000), “Il Re Lear” (2008) e “La Locandiera” (2012). Ha anche partecipato a numerosi spettacoli televisivi, come “Il Paradiso delle Signore” (2015) e “Baciamo le Mani” (2015).

Oltre al cinema e al teatro, Favino è anche un grande amante della musica. Suona infatti la chitarra elettrica, l’armonica a bocca e il basso. Ha anche partecipato a numerosi spettacoli musicali, inclusi i tour dei suoi amici musicisti, come Fabrizio De André e Claudio Baglioni.

In ultimo, Favino è anche un noto volontario, e ha partecipato a numerose campagne di beneficenza in Italia e nel mondo. È sostenitore della campagna “Unicef” e della “Fondazione Umberto Veronesi”, ed è anche ambasciatore del “Progetto Italia Onlus”.

Insomma, Pierfrancesco Favino è uno degli attori più talentuosi e versatili del panorama italiano. La sua carriera trasversale e unica, che comprende film, teatro, musica e volontariato, ne fa una figura di grande rilievo nello spettacolo.

Anna Ferzetti chi è la moglie

Anna Ferzetti ha iniziato la sua carriera di attrice in teatro, ma è passata rapidamente alla televisione, dove ha interpretato molti ruoli di successo. È un’affermata attrice di personaggi che ha interpretato numerosi ruoli televisivi. L’amore di Anna Ferzetti per la recitazione è iniziato in teatro, ma ben presto è stata attratta anche dalla recitazione sul piccolo schermo. Dopo aver partecipato a diversi programmi televisivi di successo come “Una mamma imperfetta” e “Rocco Schiavone”, Anna ha iniziato la sua carriera televisiva. Recita in film come “Il colore nascosto delle cose”, diretto da Silvio Soldini, e “Terapia di coppia per amanti”, prodotto da Diego De Silva.