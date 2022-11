Oroscopo Branko domani 9 novembre 2022: le previsioni mirate su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 9 novembre Leone

Nonostante la grande fortuna che ti accompagna sempre, questa giornata sarà complicata e avrai problemi abbastanza difficili da risolvere, almeno a breve termine. Molti aspettano il tuo fallimento per separarti e mettersi al tuo posto, ma rimarranno con il desiderio. Potrebbero vincere una battaglia oggi, ma tu vincerai la guerra. Nuovi piani per il futuro e innovazioni di carriera indicano un grande cambiamento nella tua vita. Gli eventi imprevisti accelereranno le decisioni e le scelte potrebbero cambiare. Chiudere le questioni in sospeso, ampliare il dialogo con la famiglia, trovare soluzioni a un vecchio problema e terminare processi del passato. Sarai più vicino alla realizzazione dei sogni e all’innalzamento degli standard. Momento da superare. Successo!

Oroscopo Branko 9 novembre Vergine

Una delle decisioni più sagge è ritirarsi presto dai problemi. Quando non puoi vincere o la vittoria potrebbe essere molto costosa, allora la cosa saggia da fare è fare marcia indietro e aspettare che arrivino tempi migliori. Questo è il dilemma che dovrai affrontare oggi, ma deve essere la tua testa a risolverlo, mai il tuo cuore. Trattative e nuove proposte saranno ancora oggetto di valutazione, Marte retrogrado ritarderà le decisioni professionali, varrà la pena riflettere e anche tornare indietro, se è così. Le notizie da lontano o dalle autorità ti sorprenderanno. La giornata può essere caotica, evitate gli spostamenti se potete oppure allenate la pazienza e cambiate strada. Nuove connessioni saranno stimolanti. Trova soluzioni alternative e ottieni proiezione.

Oroscopo Branko 9 novembre Bilancia

La diplomazia è la tua arma migliore, hai un dono innato di tirare fuori il meglio di ogni persona, e proprio oggi quel dono ti darà ottimi risultati in campo lavorativo e sociale, poiché non solo ti porterà al successo, ma inoltre potrai evitare, o nel suo caso, attenuare notevolmente qualsiasi conflitto o scontro che sarebbe stato fatale. Pianifica il tuo budget e sfrutta gli aspetti astrologici rilevanti per migliorare la gestione delle risorse e l’organizzazione finanziaria. I cambiamenti saranno all’ordine del giorno che richiederanno di abbandonare vecchi schemi e miglioramenti. Credenze e filosofie saranno riviste in questa fase retrograda di Marte. Guadagna rilevanza sul lavoro, rafforza la reputazione e attira opportunità di espansione.

Oroscopo Branko 9 novembre Scorpione

Le stelle confermano giorno dopo giorno che sei in un buon momento. Il Sole e Venere nel tuo segno ti portano fortuna e aiuteranno molti dei tuoi sogni o illusioni a realizzarsi o ad avvicinarsi ad esso. E proprio oggi vi aspetta una giornata di tante gioie sia al lavoro che nella vostra vita intima e familiare. La giornata sarà ricca di imprevisti, sorprese e ristrutturazioni di vita. Metti fine alle vecchie lotte di potere e segui il tuo cuore. Diversi pianeti nel tuo segno favoriscono nuovi inizi e risultati personali rilevanti. Cogli l’occasione per creare progetti ed espandere le prospettive. L’amore parlerà più forte della ragione. Accetta le debolezze di qualcuno in famiglia o del passato e rinnova i sentimenti.