Oroscopo Branko e Paolo Fox 28 novembre 2022, le previsioni

Ariete

Ti aspetta una giornata piacevole e felice, o almeno così sarà per la maggior parte. Uno di quei pochi giorni in cui ti sentirai davvero in pace e potrai goderti la compagnia di chi ami di più. In questo periodo le stelle vi proteggono e potrete godervi un meritato riposo, ma anche tanto agognato.

Toro

Stai affrontando una giornata molto favorevole, soprattutto perché un conflitto violento o una dolorosa delusione amorosa o familiare verrà risolta o indirizzata verso la sua fine. Esperienze o eventi drammatici che porteranno finalmente a una felice soluzione e restituiranno la pace interiore e la speranza ancora una volta.

Gemelli

Oggi sarà un giorno in cui non potrai stare fermo e ti riempirai di compiti fin dall’inizio, o forse te li avranno già preparati a tua insaputa. Hai una grande vitalità e hai bisogno di muoverti, fare cose fisiche e allo stesso tempo occupare la mente, avere stimoli verso cui dirigere le tue energie. Più emotivamente instabile.

Cancro

La tua instabilità emotiva in molti momenti ti affonda, ma ce ne sono anche altri in cui puoi essere favorito, come accadrà a te oggi. Momenti in cui ti senti particolarmente sicuro di te stesso e vedi chiaramente il percorso che può portarti al successo o alla felicità. Oggi ti sentirai come un re senza corona.

Leone

Trascorrerai una giornata felice con i tuoi cari, come un leone circondato dal suo orgoglio, ma i tuoi pensieri saranno rivolti al tuo lavoro e alle tue ambizioni, a cosa farai dopo o ai problemi che dovrai affrontare. Presto puoi avere un grande successo o un cambiamento favorevole nella tua vita, e questo è qualcosa che sai.

Vergine

Il problema con la domenica per te è che sei molto disponibile e ti occupi sempre delle faccende domestiche e delle faccende domestiche mentre tutti gli altri si divertono o sono rilassati e spensierati, e oggi ti succederà qualcosa di simile. Non puoi mai sottrarti alle tue responsabilità o al tuo grande senso del sacrificio.

Bilancia

Sii prudente con denaro e spese perché oggi avrai voglia di fare grandi acquisti o il destino ti indirizzerà verso di esso in un modo o nell’altro. Tuttavia, i pianeti indicano che dovresti stare attento perché in seguito potresti dover spendere tutti quei soldi per altre questioni molto più importanti e necessarie.

Scorpione

A causa di un influsso un po’ avverso della Luna, oggi oscillerete tra gioia e malinconia. Ti sentirai felice con i tuoi cari e vorrai fare tante cose, ma dentro il tuo cuore ci sarà una certa tristezza, forse a ragione o anche a torto. Non è una brutta giornata, anzi, ma non starai bene.

Sagittario

Il Sole e altri pianeti benefici stanno attualmente attraversando il tuo segno e questo accentuerà la tua fortuna e anche la brillantezza che eserciti tra le persone intorno a te. Oggi trascorrerai una giornata molto piacevole e fortunata, soprattutto in amore, vita intima o familiare, una domenica di esperienze piacevoli che riempiranno di pace la tua anima.

Capricorno

Un conflitto familiare violento potrebbe finire per essere un evento molto fortunato per te, potrebbe essere la fine di una situazione ingiusta che ti stava facendo molto male o l’allontanamento di una persona che ti ha dato grossi problemi, ma la verità è che oggi potrebbe essere una giornata esplosiva e allo stesso tempo molto buona per te.

Acquario

Ti senti sempre diverso dagli altri e proprio per questo molte volte ti ostini a seguire percorsi che ti portano solo a vivere situazioni conflittuali, anche se allo stesso tempo ti senti felice e senti di fare la cosa giusta, o di cadere in ama le persone che ti fanno un sacco di danni e che in realtà sono molto diverse da quello che pensi.

Pesci

Ti aspetta una giornata davvero bella, piacevole o felice, ma soprattutto sarà così perché sarai pieno di pensieri positivi e pace o armonia nella tua anima. Pertanto, anche se intorno a te piove o splende, oggi sarà per te un giorno ideale e metterai la pace dove regna la discordia. Una giornata ideale per godersi la casa e la famiglia.