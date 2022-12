Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 26 dicembre 2022, le previsioni

ARIETE (Nati tra il 21/03 e il 20/04)

Oggi ti rende molto facile parlare di argomenti legati al collettivo, anche quelli più difficili o dolorosi. La tua mente avrà un po’ di sostegno pragmatico e realistico. Buon momento per parlare di questioni difficili con gli amici, in gruppo o in veicoli a larga circolazione. Apertura mentale al nuovo, ma anche con maturazione.

TORO (Nati tra il 21/04 e il 20/05)

La tua mente è ben focalizzata sulla tua vita materiale e finanziaria. Oggi avrai una visione più imprenditoriale, realistica e ambiziosa di come far scorrere meglio e con più qualità la tua vita materiale. La comunicazione professionale è facilitata, così come la necessità di dialogare con chi detiene l’autorità. Possibilità più concrete per migliorare i guadagni, ma deve avere adattabilità.

GEMELLI (Nati tra il 21/05 e il 20/06)

Mercurio, il suo governatore, riceve un aspetto facilitato da Saturno. Sei nel tuo splendore naturale dei Gemelli: comunicativo, allegro e spontaneo. Tuttavia, l’aspetto a Saturno mostra che sei anche guidato più correttamente nei tuoi principi, credenze e visioni del mondo. Parlare della tua fede e di ciò in cui credi può essere molto utile in questo momento.

CANCRO (Nati tra il 21/06 e il 21/07)

Ultimamente hai sondato i tuoi problemi psicologici, inconsci, emotivi e/o spirituali. Oggi sarai in grado di comprendere alcuni schemi della maturazione emotiva che hai attraversato negli ultimi tempi. Capacità di vedere limiti, traumi e paure sotto una luce più leggera e illuminante. Liberazione emotiva attraverso una comprensione leggera e pragmatica.

LEONE (Nati tra il 22/07 e il 22/08)

La tua capacità di comunicare con gruppi, nei media, in Internet, con gruppi e amici è stata mobilitata. Oggi c’è una facilità nel portare argomenti, anche i più difficili, insieme ad altri. Attraversi una maturazione delle relazioni e oggi sarà più facile raggiungere accordi o almeno capire i punti di vista degli altri.

VERGINE (Nati tra il 23/08 e il 22/09)

Mercurio, il suo governatore, riceve un aspetto facilitato da Saturno. Ti sei dedicato alla tua carriera e alla buona comunicazione a livello professionale. Oggi sarai maggiormente in grado di trasmettere al mondo esterno i tuoi sforzi quotidiani e di routine. Maturità della comunicazione professionale. Possibilità di maggiore visibilità del lavoro in fase di sviluppo o dei metodi.

BILANCIA (Nati tra il 23/9 e il 22/10)

La tua mente sonda ora grandi possibilità di espansione, avventura, nuove tappe, fede e studi. Tutto ciò è facilitato da un senso di maturità e di impegno verso se stessi. Sei più fedele alla tua essenza e fai delle scelte da lì. Proprietà e autorità per comunicare le tue visioni, fede e possibilità.

SCORPIONE (Nati tra il 23/10 e il 21/11)

Questo momento ti offre una visione flessibile, razionale, ma anche matura, delle tue emozioni e anche di questioni come la sessualità, le emozioni difficili, la morte e la rinascita. Capacità di essere più leggeri sugli errori e le difficoltà del passato. Comprensione e integrazione del lato oscuro dall’analisi realistica del campo emotivo.

SAGITTARIO (Nati tra il 22/11 e il 21/12)

La sua comunicazione è istigata nell’area delle relazioni e delle partnership. Potrai affrontare argomenti più seri e anche difficili, ma con leggerezza, duttilità e buon umore. Capacità di fare scelte più serie nelle relazioni, pur mantenendo la gioia. Sii anche aperto ad ascoltare ciò che l’altro ha da dire, in quanto può aiutarti a perfezionare idee e concetti.

CAPRICORNO (Nati tra il 22/12 e il 20/1)

Saturno, il suo governatore, riceve un aspetto facilitato da Mercurio. Hai maturato il tuo senso di autostima, finanze e talenti. Oggi sarà facile conciliare questo al lavoro, nella routine e nella salute. Fermezza di valori applicata al funzionamento della vita materiale, ma senza rigidità. Sarai un po’ più leggero e adattabile oggi, cerca di trarne il meglio.

ACQUARIO (Nati tra il 21/01 e il 19/02)

Saturno, il suo governatore, riceve un aspetto facilitato da Mercurio. Ora troverai facile esprimerti come sei. Cerca di trasmettere ciò in cui credi, la tua autorità e forza di comando, ma senza perdere il tuo buon umore e la tua socievolezza. Ti sei maturato e questo ora ti permette di esprimerti in modo più vero e con pluralità.

PESCI (Nati tra il 20/2 e il 20/3)

Hai attraversato un processo di maturazione psicologica, energetica e spirituale. Questo oggi ti permette di vedere i problemi familiari, passati o personali con uno sguardo più trascendentale, distaccato e compassionevole. Comunicazione familiare con disposizione, gioia, ma anche serietà e realismo. Comprendere e integrare emozioni e sentimenti.