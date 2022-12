Oroscopo Branko e Paolo Fox Natale e Santo Stefano 25 – 26 dicembre 2022

Ariete

Affronterete una giornata ricca di slancio, attività, entusiasmo e iniziativa, propizia alle relazioni sociali e ai contatti di ogni genere, che precederà una splendida e felice vigilia di Natale. Ma la giornata andrà ancora meglio se cercherai di rilassarti e lasciare che tutto scorra, perché vorrai comandare e dirigere tutto, generando tensioni.

Toro

Non vedi l’ora che arrivi questo giorno con grande entusiasmo, tuttavia, devi calmarti e accettare le cose come vengono perché alcune delle cose che avevi programmato per oggi, o specificamente per stasera, non accadranno. Forse qualcuno a te molto caro non può venire a cena o alcuni piani sono cambiati all’ultimo minuto. Pazienza.

Gemelli

La mattinata sarà “disastrosa” o piena di tensioni, ma la buona notizia è che il pomeriggio e la notte saranno meravigliosi, e ciò che sembrava finire fatalmente lascerà finalmente il posto a una vigilia di Natale piena di amore e felicità. Fai attenzione alle spese, possono salire alle stelle, devi moderarle un po’ o poi potresti pentirtene.

Cancro

Calma il tuo cuore perché il tuo segno è il più sensibile dello zodiaco, ma ti aspetta una vigilia di Natale felicissima e tutto andrà secondo i tuoi desideri, niente e nessuno verrà a togliertelo. Al mattino sarai più introverso e premuroso, anche desiderando che questa giornata passi, ma poi all’improvviso ti sentirai molto felice.

Leone

Stasera ti piacerebbe poter organizzare una festa principesca, ma poi ti renderai conto che la cosa più importante è che sia soprattutto una notte piena di amore, affetto e unione con i tuoi cari, ed è proprio quello che succederà oggi, anche se alcuni dei presenti saranno un po’ tristi o egocentrici.

Vergine

Anche se il tuo umore non è del tutto buono, però, oggi troverai una sorpresa molto positiva che può ribaltare completamente la situazione. E se smetti di guardare un po’ i dettagli o di cercare le imperfezioni con una lente d’ingrandimento, ti renderai conto che i tuoi cari ti vogliono bene e hanno bisogno di te più di quanto pensassi.

Bilancia

Se oggi vuoi avere il giorno felice che meriti, dovresti lasciare che le cose scorrano, anche se non lo fanno come immaginavi o ti aspettavi. Oggi tutto andrà un po’ al contrario, ma se decidi di vivere il momento e di non guardare indietro, avrai una notte più felice di quanto ti aspettassi, anche se arriverà attraverso altri canali.

Scorpione

Non insistere affinché tutto vada come desideri o per raggiungere un certo obiettivo, perché non sarai in grado di raggiungerlo e potresti anche amareggiarti in questo giorno speciale. Fortunatamente, anche se avrai una mattinata con molta tensione, poi tutto cambierà e alla fine godrai di una felice vigilia di Natale.

Sagittario

Oggi può essere un giorno molto felice per te e molti sogni potrebbero diventare realtà. Ma se vuoi che tutta quella magia scorra come meriti, allora devi stare attento al tuo carattere, che oggi potrebbe essere più arrabbiato o aggressivo del solito. Devi prevenire discussioni o tensioni con il tuo partner o altri cari.

Capricorno

Il tuo naturale pessimismo ti giocherà uno scherzo per tutta la mattinata, che sarà generalmente instabile e malinconica. Ma le stelle verranno in tuo aiuto perché oggi la giornata sarà governata dal pianeta Venere e il destino getterà le basi affinché alla fine tu abbia una vigilia di Natale più felice di quanto ti aspettassi.

Acquario

Oggi ha in serbo per voi una sorpresa estremamente felice e positiva, e se non accadrà oggi, accadrà da oggi. La verità è che questo sarà un giorno molto favorevole per voi e il Natale che sta iniziando vi riserverà numerose sorprese in meglio, sia nella sfera materiale che in quella sociale e nella vostra vita sentimentale o familiare.

Pesci

A differenza della maggior parte delle persone, questo giorno, e queste festività in generale, hanno per voi un profondo significato spirituale e per questo li vivrete con maggiore gioia e felicità, anche se non sempre le cose andranno come avreste voluto. Al momento, la vigilia di Natale di oggi ti porterà grandi gioie che non ti aspettavi.