Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 27 dicembre 2022, le previsioni

ARIETE

Approfitta di questo periodo per parlare con la tua famiglia o con i tuoi cari. La consapevolezza della tua sensibilità e dei tuoi sentimenti è alta. Parlare dei dolori del passato può essere liberatorio e permetterti di ricominciare da capo. Cerca di vedere le emozioni e le esperienze con maggiore ponderazione e domande.

TORO

La tua capacità di comunicare e verbalizzare è ai massimi storici, specialmente se quella linea include la tua sensibilità. Condividi di più con gli altri un po’ del tuo mondo, delle tue idee creative. Percepisci chi ti circonda con più empatia, permettiti di ascoltare le loro idee, poiché questo potrebbe aggiungere molto a te ora. Buono per gli studi e la comunicazione in generale.

GEMELLI

Il tuo pianeta dominante, Mercurio, entra nel segno acquoso del Granchio. Le nuove idee, soprattutto nell’area finanziaria, prendono le ali per consentire maggiori risultati. Guarda il mondo materiale e i suoi valori con un po’ più di amore e cura. Consenti anche a te stesso di placare di più la mente in questo periodo. Idee sulla materialità in aumento.

CANCRO

Mercurio entra nel tuo segno (solare o ascendente) incoraggiandoti a verbalizzare ed esprimere chi sei. Un momento propizio per vedersi meglio e anche per le proprie emozioni e intuizioni. Sarà più comunicativo e flessibile, cercando alternative e anche l’integrazione delle sue varie parti. Verbalizza ciò che senti con leggerezza ed esprimi te stesso.

LEONE

Questo periodo ti porta riflessioni su questioni spirituali, psichiche, subconsce ed emotive. La connessione spirituale sarà più aperta e chiara, cogli l’occasione per salvare idee creative che stanno venendo alla luce. Ottimo anche per essere in grado di comprendere, ragionare e verbalizzare questioni psicologiche più complesse. Mente acuta e intuitiva.

VERGINE

Il tuo pianeta dominante, Mercurio, entra nel segno acquoso del Granchio. La tua sensibilità aumenterà, soprattutto in relazione ad amicizie, gruppi, progetti, organizzazioni e all’interno della comunità. Buon momento per avere conversazioni emotivamente oneste con le persone. Consenti a te stesso di esprimere il lato affettivo nei contesti sociali. Mente focalizzata sulla cura e il benessere per tutti.

BILANCIA

Ottimo momento per riflettere sulla tua carriera, il tuo scopo nel mondo e l’uso della tua autorità. È giunto il momento di portare avanti questi progetti, comunicando con il mondo ed esprimendo la tua professionalità e il tuo scopo, ma senza perdere sensibilità. È ora di parlare con più autorità e maturità. La tua capacità di integrarti nel lavoro è alta.

SCORPIONE

Questo è un buon momento per riflettere sui piani futuri, le linee guida della tua fede e convinzioni e i tuoi piani a lungo termine. Ora è il momento di esprimerli più chiaramente. Le idee intuitive sono in aumento, così come la fiducia in te stesso, nell’essere chi sei. Consenti a te stesso di usare la tua sensibilità per dire ciò in cui credi, condividi la tua visione del mondo.

SAGITTARIO

Questa fase è ottima per riflettere sui propri sentimenti profondi, beni condivisi, sessualità e trasformazioni. Necessità di integrazione e chiarezza su questi temi. Le tue idee profonde avranno più senso e sarai in grado di verbalizzarle in modo più adeguato. La tua mente sarà investigativa e approfondita su ogni argomento.

CAPRICORNO

Periodo di maggiore comunicazione e riflessione su relazioni e sodalizi, soprattutto quelli romantici. Anche nel modo in cui mostrate e scambiate affetto l’uno con l’altro. Cerca di essere più obiettivo e chiaro riguardo alle tue emozioni nei confronti dell’altro. Stai pensando in modo più sensibile e compassionevole, quindi cogli l’attimo e comunica il tuo affetto.

ACQUARIO

Questo è un momento eccellente per prendersi cura della routine, del lavoro e della salute. Quest’area ti chiede più proattività, ma unita a sensibilità. Prenditi cura del tuo ambiente con più affetto e amore, tratta bene il tuo corpo, concediti una dieta nutriente e gustosa. Vivi il mondo fisico con amore e prenditi cura di ciò che ti circonda.

PESCI

Il momento ti permetterà una maggiore libertà di espressione, facilitando la verbalizzazione delle tue idee uniche e creative. Esprimi di più i tuoi scopi, ciò che vuoi veramente e ciò che comanda il tuo cuore. Anche l’area dei romanzi sarà permeata di curiosità e possibilità, ma senza rinunciare al contatto emotivo.