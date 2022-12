Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 27 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023: previsioni fino a Capodanno

ARIETE

Oggi ti porta maggiore chiarezza riguardo alle frustrazioni legate alla vita personale, familiare o intima. Cerca di portare tali temi nel campo della consapevolezza, dell’accettazione e dell’integrazione. Ciò faciliterà la guarigione e l’equilibrio tra l’essere te stesso e consentire lo scambio emotivo con chi ti è vicino. Rilascio da problemi passati e repressioni emotive.

TORO

Oggi ti porta maggiore chiarezza riguardo alle frustrazioni legate al campo mentale, alla comunicazione, agli studi, ai viaggi o alle relazioni con conoscenti, fratelli, parenti o vicini. Cerca di riconoscere tali frustrazioni e impara a integrare queste ombre nel tuo tutto. La tua comunicazione e le tue scelte saranno permeate da intenso magnetismo e forti sentimenti.

GEMELLI

Oggi vi porta maggiore chiarezza riguardo alle frustrazioni legate al campo finanziario e materiale. I problemi familiari e finanziari richiedono guarigione, oltre a un po’ più di comando e azione da parte tua. Se non hai sviluppato determinati talenti o valori, riconosci e coltiva ciò che vuoi veramente. Riconosci il tuo valore.

CANCRO

Oggi ti porta una maggiore chiarezza riguardo alle frustrazioni legate all’espressione di sé, così come la possibilità di integrare queste ombre in te stesso, in un processo di guarigione e profonda trasformazione. Avrai un forte magnetismo per esprimere la tua vera essenza, il tuo forte magnetismo e anche la necessità di esprimere la tua affettività.

LEONE

Oggi ti porta maggiore chiarezza riguardo alle frustrazioni legate a problemi psichici, emotivi, subconsci e/o spirituali. Il Sole, il tuo sovrano, ti chiede di scavare nelle profondità della tua psiche, salvando importanti contenuti d’ombra da integrare nella tua coscienza. Concediti la meditazione e l’esplorazione emotiva, guarendo attraverso l’integrazione.

VERGINE

Oggi ti porta più chiarezza sulle frustrazioni con gruppi, amicizie e comunicazioni più ampie. Se ti sei mescolato troppo con certe persone, negando la tua stessa essenza, ora devi imparare a essere fedele a te stesso nell’interazione. Idem per esperienze in gruppi o cause. Cerca di ascoltare la tua vera sensibilità e disponibilità a relazionarti con i tuoi coetanei con maggiori miglioramenti.

BILANCIA

Oggi ti porta più chiarezza sulle frustrazioni legate alla carriera, al lavoro e/o alle figure di autorità. Cerca di capire dove hai smesso di esercitare il potere che dovresti per voler essere buono, efficiente o piacevole. Momento per salvare queste ombre e assumere il loro potenziale imprenditoriale, aprendo strade nel mondo con il loro forte magnetismo.

SCORPIONE

Oggi ti porta maggiore chiarezza riguardo alle frustrazioni legate alla fede, all’espansione, alle convinzioni, agli studi superiori, ai viaggi e/o ai principi. Cercare di integrare queste ombre, portando alla luce le ragioni di possibili frustrazioni in questi settori. Questo ti rafforzerà e ti aiuterà a cercare nuove espansioni. Capire che è necessario rafforzare la fede nella vita e nelle possibilità.

SAGITTARIO

La giornata di oggi vi porta maggiore chiarezza riguardo alle frustrazioni legate a emozioni profonde, sessualità, beni comuni, lasciti, morte, traumi e/o paure. Questi temi vanno affrontati con accettazione, accoglienza e sensibilità, ma anche alla luce della ragione. Integrazione del lato oscuro in modo che si sia pieni, consapevoli e appropriati di se stessi.

CAPRICORNO

Oggi ti porta più chiarezza sulle frustrazioni legate all’amore romantico, al matrimonio, alle unioni e/o alla vita sociale. Cerca di comprendere e integrare queste ombre. Potresti sentirti intrappolato da determinati comportamenti o requisiti sociali e ora dovresti cercare prima di ascoltare la tua sensibilità. La frustrazione della solitudine può anche farti dubitare di quanto tu possa essere stato duro o insensibile, avendo bisogno di aprirti più emotivamente.

ACQUARIO

Oggi ti porta più chiarezza sulle frustrazioni legate al lavoro, alla routine, alla salute o al corpo fisico. Cerca di integrare queste ombre nel campo della coscienza. Impara ad ascoltare di più la tua sensibilità per affrontare meglio la tua vita materiale. Cerca di capire dove non c’era espressione dei tuoi desideri e delle tue ansie sul lavoro o nella routine. Anche l’assistenza sanitaria e la vita personale non sono state trascurate.

PESCI

Oggi ti porta più chiarezza sulle frustrazioni con l’espressione di sé, la creatività e la gioia. Sei chiamato oggi a rivedere i motivi per cui non riesci a divertirti o ad esprimere il tuo lato giocoso. Bisogna lavorare anche sulle frustrazioni con i figli o nel rapporto con i figli. Integra le tue ombre e impara a prenderti più cura di te stesso.