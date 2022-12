Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 28 dicembre 2022, lo zodiaco al Top

Oroscopo Branko e Paolo Fox Ariete

Che bollori in estate! Per le avventure del cuore il Cielo promette di schiudere orizzonti inediti ed emozionati. In coppia, ravviva la relazione, dimentica le abitudini e cancella i risentimenti. Serve aria fresca! Nella professione, non perdere l’occasione di iniziare l’anno con il passo giusto: certi affari difficilmente capitano due volte.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Toro

Famiglia, abitazione e questioni domestiche in primo piano tra giugno e ottobre. Potresti decidere di affittare una casetta per i mesi estivi (occhio alle clausole e verifica bene tutto), rendere più confortevole la tua casa o accogliere un simpatico ospite a quattro zampe. Amore turbolento ma appassionato tra fine ottobre e dicembre.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Gemelli

Grinta e determinazione in primio piano, complice Marte sul tuo Ascendente fino a marzo. In estate, possibili nuove amicizie, flirt o incontri vantaggiosi per gli affari. Per chiarire circostanze ambigue in famiglia, sfrutta il periodo tra fine luglio e inizio ottobre: capirai cosa non funziona o di che si lamenta qualcuno. Dicembre, chiusura col botto per l’eros!

Oroscopo Branko e Paolo Fox Cancro

Tempo di conferme, di richieste, di chiarimenti in coppia. A gennaio, a inizio primavera e a fine anno accertati di condividere i tuoi pensieri più intimi con il partner. Con la sua complicità, più facile affrontare eventuali imprevisti. Possibili novità nella professione tra estate e inizio autunno: forse nuovi colleghi o superiori?

Oroscopo Branko e Paolo Fox Leone

Tanta passionalità ma anche tanta testardaggine. Ok essere perseveranti ma sconfinare nella prepotenza può essere un attimo, con conseguenze disastrose sui rapporti sociali, familiari e perfino lavorativi. Accetta serenamente le opinioni contrarie alle tue: in fondo la vita continua anche se la si pensa diversamente!

Oroscopo Branko e Paolo Fox Vergine

Spazio alla creatività! Con i transiti relativi al tuo Ascendente, potresti colorare il rapporto con sfumature inedite e cariche di tenerezza. Se ti innamorerai, deciderai in un attimo di trovarti di fronte alla persona giusta. Può essere così, ma niente fretta! Solide partnership dalla primavera in poi. Bello poter contare su certi collaboratori!

Oroscopo Branko e Paolo Fox Bilancia

Il tuo Cielo profuma di passione, di emozioni coinvolgenti, di entusiasmo e di amore! Le mete che sogni per il cuore potrebbero essere a portata di mano, con dolci sorprese in modo particolare verso il principio della primavera e nei mesi estivi. Per lavoro e benessere in vista scelte importanti, forse faticose, ma vantaggiose sui tempi lunghi.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Scorpione

Urano viaggia da tempo nel tuo settore dei rapporti a due, e da metà maggio verrà raggiuto da Giove: aspettati una girandola di emozioni sorprendenti e inaspettate. Possibili colpi di fulmine per single (occhio alle cicogne se non invitate), matrimoni o separazioni lampo. Consolati con il lavoro, fortunato a inizio primavera e nei mesi estivi.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Sagittario

Giove in Ariete coccolerà il cuore fino a metà maggio, poi, in Toro, si occuperà del benessere e dei doveri quotidiani (per il tuo Ascendente, il Toro è il settore relativo a questi argomenti). Cerca il più possibile di mangiare sano e svolgere con scrupolo i tuoi impegni di routine. Zittirai questo petulante pianeta e ogni tentativo di destabilizzarti!

Oroscopo Branko e Paolo Fox Capricorno

Carisma, fascino e autorevolezza: una combinazione prestigiosa, utile per fare colpo su chi ti interessa, che si tratti di affari di cuori o di denari. Negli investimenti e per ogni forma di finanziamento, potresti avere ottime idee, ma ti converrà comunque muoverti con prudenza, visti i tempi attuali. Pensa sempre al Piano B e non sbaglierai.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Acquario

Hai vissuto, imparato, fatto esperienza, riso e pianto, sofferto e gioito. Anni impegnativi che hanno plasmato nuove direzioni di vita, forse non ancora visibili in concreto ma che potrebbero manifestarsi nel corso di questo importante 2023. Un passo alla volta, cambierai scenari e orizzonti… Ambito? Tutti potrebbero venire coinvolti.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Pesci

Certe intenzioni verranno alla luce, altre rimarranno latenti nel tuo cuore, come se fossero in fase di creazione e definizione. Il 2023 per il tuo Ascendente comporterà novità e conferme. Dosa bene intuito e razionalità (Nettuno e da marzo Saturno in Pesci), perché rimarrà la combinazione preferita per fare centro ovunque vorrai.