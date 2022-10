Oroscopo Branko e Paolo Fox domani e dopodomani 20-21 ottobre

Ariete

Non lasciare che la pressione e lo stress danneggino l’ambiente di lavoro che ti è costato così tanto da raggiungere. Ricorda che sei il leader di quell’attività e tutti si muovono attorno a ciò che decidi. Innamorato, non stressarti o metterti pressione se l’amore non viene da te, arriverà quando sarà opportuno. Per ora, lavora su te stesso e sui tuoi sentimenti.

Toro

A livello professionale, ti senti perso perché le cose non sono andate come previsto. Ricorda che la vita è fatta di continui movimenti che alla fine ci portano verso percorsi migliori. Innamorato, il tuo partner sente che non sei d’accordo con lui nelle decisioni che deve prendere. Prestare attenzione perché può portare una pausa.

Gemelli

Sei stato sottoposto a molte pressioni e stress, ma è ora di trovare una pausa e del tempo di qualità per te stesso. Una vacanza non farebbe male. Innamorato, non lasciare che gli altri entrino nella tua relazione. I problemi con il tuo partner sono risolti tra voi due. Ricorda che la cosa più importante nella vita è imparare a viverla senza pressioni.

Cancro

Questi sono momenti di cambiamento sul posto di lavoro, di utilizzo degli strumenti emotivi e della pazienza per prendere la decisione migliore. Nuove opportunità professionali bussano alla porta. Innamorata, la tua famiglia ha bisogno di te perché sta attraversando un problema serio e tu sei l’unica persona che può aiutarli a uscire da questa situazione.

Leone

Sul posto di lavoro stanno attraversando momenti difficili, ma nonostante tutto stanno risolvendo le cose passo dopo passo. L’importante è che tu riesca ad applicare gli strumenti necessari per uscire da questa situazione. Innamorato, sei entusiasta di qualcuno del passato che arriverà tra pochi giorni. Attenzione, non vale la pena rischiare di nuovo.

Vergine

Non chiederti se stai facendo le cose bene o no. L’importante è raggiungere gli obiettivi proposti con le strategie che ritieni necessarie. In amore, ricorda che devi abbassare di due il carattere e l’impulsività perché in questo modo nessuno si avvicinerà a te, anzi si allontana alla minima possibilità di impegno.

Bilancia

Senti di aver dato tutto sul lavoro e che il tuo sforzo non è apprezzato. Quando uno non si sente soddisfatto, è meglio cercare alternative professionali migliori. Le stelle sono a tuo favore per prendere questa decisione. In amore ci sono persone che ti hanno trattato male o in situazioni molto difficili, ma il tuo modo di essere e la bellezza della tua anima non permettono che ti colpiscano. Sei forte.

Scorpione

Le cose stanno andando meglio di quanto ti aspettassi in questa nuova responsabilità che hai assunto nel piano professionale. Continua così è tutto a tuo favore. In amore, è tempo di lasciar andare le relazioni passate che ti hanno ferito e iniziare a concentrarti sul presente, guarire le tue ferite è la cosa migliore che puoi fare.

Sagittario

Sei una persona che si sforza di raggiungere i tuoi obiettivi e li raggiungerai, quindi sii paziente perché gli affari crescono a poco a poco e le finanze miglioreranno. In amore ricordati di lavorare sulla tua personalità e su quei dettagli di te stesso che non ti piacciono tanto, in questo modo potrai avere il meglio di te stesso e avere un rapporto sano e stabile.

Capricorno

Non puoi continuare ad aspettare che le opportunità cadano dal cielo. Cercali e osa vivere nuove avventure professionali. Innamorato, lascia la monotonia che ferisce la relazione. Sii più creativo e cerca nuovi modi per alimentare la fiamma della passione.

Acquario

Stai chiudendo un ciclo di serie negative in ambito professionistico che ti ha molto stressato. È finita, stanno arrivando importanti cambiamenti e con grande successo. Innamorato, devi porre fine a questa relazione che ti sta causando così tanto stress. Ciò che non funziona deve essere scartato in modo che l’armonia e il vero amore arrivino a te.

Pesci

Non lasciare che pettegolezzi e commenti negativi influiscano sull’ambiente di lavoro. Hai determinato e concentrato sugli obiettivi che devi raggiungere. Innamorato, una persona del passato tornerà nella tua vita, è tempo di ascoltare ciò che ha da dire e dovrai essere perspicace per interpretare le sue intenzioni.