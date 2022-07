Oroscopo Branko mese di agosto 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko agosto 2022 Ariete

Sei appena uscito da una relazione, stai ancora superando la rottura, ma ti assicuro che presto l’amore busserà alla tua porta per vivere finalmente l’amore estivo che stavi cercando. Sarà una cosa in aggiunta all’arrivo di Venere in Leone, la costellazione regnante, che ti darà la sicurezza di essere colei che propone un primo appuntamento.

Oroscopo Branko agosto 2022 Toro

Faresti meglio a sfruttare al meglio le tue vacanze estive, perché una volta che il Sole lascerà il Cancro e il Leone per stabilirsi sulla Vergine il 23 agosto, la tua testa sarà ancora una volta una vera locomotiva. La stagione estiva dovrebbe essere quella di disconnettersi e, ovviamente, di non avviare nessun rapporto che non si potrà prolungare per il resto dell’anno.

Oroscopo Branko agosto 2022 Gemelli

Marte farà una visita abbastanza lunga al tuo segno, perché sarà impiantato il 20 agosto e non partirà prima della fine del 2022. Ai fini pratici, sentirai di dover riscoprire te stesso, aprendo anche la mente a nuovi pensieri che non avevi mai considerato. Niente male… Approfittane!

Oroscopo Branko agosto 2022 Cancro

Venere, il pianeta dell’amore, può portarti alcuni alti e bassi emotivi all’inizio di agosto, momento in cui sarà nel tuo segno. Ora che lo sai, non dovresti più pensarci se durante quelle settimane ti senti un po’ più sensibile. Dai la priorità a te stesso e uscirai da questa buca con molto apprendimento.

Oroscopo Branko agosto 2022 Leone

Devi solo continuare a goderti quanto sia meravigliosa la tua estate, perché una volta che il Sole raggiunge la Vergine, iniziando così la stagione, ti innervosirai un po’ analizzando ogni pro e contro dei piani che ti vengono proposti. Ora devi solo fluire e divertirti.

Oroscopo Branko agosto 2022 Vergine

Agosto sarà un mese piuttosto premuroso per te. Non perché avremo la presenza di qualche pianeta retrogrado, piuttosto perché Mercurio sarà sopra la tua costellazione dal 4 e non se ne andrà fino all’arrivo del Sole il 23. Il momento perfetto per organizzare come vuoi che sia l’inizio Certo.

Oroscopo Branko agosto 2022 Bilancia

Mercurio entrerà nel tuo segno alla fine di agosto per chiarire tutti i tuoi dubbi su cosa vuoi fare in questo nuovo corso che sta iniziando. È normale che tu abbia paura di iniziare qualcosa di nuovo, ma tieni presente che se ti dà le farfalle, stai imparando qualcosa di buono.

Oroscopo Branko agosto 2022 Scorpione

Prepara la tua “playlist” più romantica e sessuale, perché ne avrai bisogno una volta che Venere atterrerà sul Leone l’11 agosto. Le relazioni a letto solleveranno alcuni punti di passione e i legami emotivi mostreranno amore eterno. Le conseguenze dureranno nel tempo? Basta dipendere da te.

Oroscopo Branko agosto 2022 Sagittario

La tua fortuna aumenterà alle stelle quando il mese di agosto volge al termine, perché Mercurio atterrerà in Bilancia il 25 in modo che tu possa ottenere il meglio da te stesso quando si tratta di comunicare con gli altri. Non sarà un buon momento per prendere decisioni, ma sarà per ottenere opportunità che in precedenza hai etichettato come impossibili.

Oroscopo Branko agosto 2022 Capricorno

La Luna Nuova sulla Vergine il 27 agosto sarà come un masterclass su: come sopravvivere anche se non sempre hai ragione. Sì, sappiamo che non è divertente per te partecipare, ma le sue energie ti insegneranno come farlo senza che diventi un’ossessione. Puoi acquisire abbastanza apprendimento per non perdere i nervi.

Oroscopo Branko agosto 2022 Acquario

La luna piena in Acquario il 12 agosto sarà il momento perfetto per pianificare una vacanza e andare da soli in quel viaggio che hai sempre voluto fare… ma nessuno è con te. Non ti servono, quindi prendi la tua valigia e vola. I ricordi che creerai saranno indimenticabili.

Oroscopo Branko agosto 2022 Pesci

Nemmeno tu saprai perché fai le cose questo mese, dal momento che Marte in Gemelli dal 20 ti farà pensare tra zero e nulla sulle conseguenze. Quindi, le decisioni importanti, prima di quella data per non prendere strade sbagliate. Ti ringrazierai più tardi.