Oroscopo Branko oggi e domani 18 e 19 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

La tua forza di volontà per mobilitare le strutture materiali è alta. Sarai consapevole della forza dei tuoi talenti, del tuo valore personale e questo si applicherà alla tua vita professionale e alla tua carriera. Anche il tuo posizionamento pubblico sarà più solido e diretto. La Luna ti porta maggiore fiducia e sicurezza senza te stesso e nel tuo punto di vista unico.

TORO

Marte nel vostro segno (solare o ascendente) vi rende molto più consapevoli della vostra individualità e forza personale. Oggi questo livello di azione si collega ai tuoi principi e a un profondo bisogno di libertà. Le tue convinzioni si sono trasformate e oggi avrai un facile stimolo per agire di conseguenza. Anche la tua intuizione è più forte, ascolta quello che dice.

GEMELLI

Le tue emozioni oggi stanno “bollendo”. C’è una mobilitazione a favore della soggettività, dell’emotività e della trasformazione di tali istanze. Questioni emotive profonde ti mobiliteranno nella comprensione e nel senso critico per ordinare con più pragmatismo ciò che accade nel campo emotivo. Anche la tua connessione affettiva con gruppi e amicizie può richiederti.

CANCRO

La sua azione sociale è intensa in questo periodo. La tua lotta e azione pro sociale ti aiuta ad essere più profondo e diretto nelle relazioni. Le idee innovative ti consentono di trasformare facilmente le partnership. La veridicità e l’individualità parleranno ad alta voce nelle tue relazioni sociali. La Luna, la tua reggente, ti porta maggiore realismo, senso di autorità e autonomia.

LEONE

Oggi ti rende più facile agire a favore della tua carriera e del tuo lavoro. Avrai un maggiore senso di autonomia e la capacità di trasformare strutture trincerate. La fiducia nel valore della tua immagine pubblica ti rende più facile camminare nella sfera pratica. La Luna ti porta una maggiore connessione con la tua fede, i principi e le possibilità future.

VERGINE

La fede in te stesso la dice lunga con questo transito. Ciò in cui credi, i tuoi obiettivi futuri e la tua fede ti consentono di usare il tuo potere e la tua creatività a livello personale. Sarai più audace e libero, alla ricerca di modi più adeguati per essere ed esprimerti. La posizione lunare ti regala intense emozioni. Salvataggio della sicurezza in se stessi e della giusta individualità.

BILANCIA

La tua vita emotiva è molto attiva in questo momento. Negli anni hai lavorato sul tuo senso delle radici, della famiglia, dell’energia femminile, della casa e simili. Oggi questo senso si attiva. Alcune collere difensive vengono superate relativamente facilmente. Il tuo bisogno di entrare emotivamente in profondità con l’altro è alto. La posizione lunare ti gravita anche verso la convivenza.

SCORPIONE

L’incontro dei tuoi due sovrani, Marte e Plutone, ti mobilita nella tua naturale energia di trasformazione. Nel tuo caso questo vale soprattutto nelle relazioni e nell’intelletto. Il contatto con l’altro ti istiga a prendere posizione e dire ciò che deve essere detto. Profondità mentale e sociale. Rapporti con più obiettività e profondità. La posizione lunare aumenta il senso critico e il realismo.

SAGITTARIO

La tua forza per lavorare è molto attiva in questo periodo. Molto probabilmente le questioni finanziarie saranno lo stimolo qui. Sei attrezzato per superare le difficoltà del mondo materiale e finanziario con la tua iniziativa e il riconoscimento del tuo senso di autostima. La Luna ti incoraggia a credere di più in te stesso e nella tua forza creativa.

CAPRICORNO

Questo è un momento in cui il tuo potere di espressione è al massimo. Hai attraversato profonde trasformazioni con Plutone in transito nel tuo segno (solare o ascendente) e questo è particolarmente attivato oggi. Sarai più espressivo, autentico e fedele a te stesso e alla tua creatività. La posizione lunare rafforza il contatto con il tuo lato emotivo e personale.

ACQUARIO

Problemi subconsci profondi vengono mobilitati in questo periodo e ti portano ad azioni personali, emotive e familiari. I complessi di rifiuto e simili ti chiedono di essere più consapevole di te stesso e della tua capacità di vivere emotivamente con libertà e indipendenza. La Luna ti chiede più razionalità e una chiara espressione di ciò che senti, ma senza drammi e vittimizzazione.

PESCI

La tua comunicazione oggi sarà molto più assertiva e basata sui tuoi valori personali. Tutto ciò facilita la trasformazione della comunicazione con amicizie, gruppi ed esperienze collettive. Anche se ciò che deve essere comunicato è difficile, avrai la forza per farlo. La Luna ti chiede più senso di autostima e contatto con il piano materiale.