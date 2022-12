Oroscopo Branko settimanale dal 26 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023, previsioni su come andrà il Capodanno

ARIETE

È importante che tu ti goda questa giornata con gioia e di buon umore per sfruttare al meglio il tuo momento con altre persone e condividere questa giornata unica.SENTIMENTI: avrai una giornata fortunata e in cui funzionerai con armonia e il dono delle persone.AZIONE: è un momento ideale per riconoscere le migliori qualità e attivare la tua genialità professionale. FORTUNA: è tempo di divertirsi ed evitare ostacoli alle tue idee stabili, che sono abbastanza fortunate.

TORO

È un momento speciale per sentirti radioso e mantenere la tua simpatia e supporto per le persone che ne hanno bisogno, così puoi goderti questo momento che condividono con te. SENTIMENTI: La tua più grande realizzazione sarà essere in pace con te stesso e con gli altri intorno a te. AZIONE: l’opzione migliore sarà la tua gioia e il benessere di sapere che quello che fai viene dal cuore. FORTUNA: Ami muoverti in ambienti diversi e pianificare nuove attività, che ti aiuteranno sempre.

GEMELLI

In questa giornata manterrete grande serenità e calma, oltre alla capacità di organizzare e svolgere una giornata divertente e armoniosa. E soprattutto molto allegro e festoso. SENTIMENTI: la tua precisione e la tua grande visione ti aiuteranno a essere nel posto giusto e a dire la parola giusta.AZIONE: potrai attivare il tuo potenziale innato e accelerare i tuoi guadagni extra in modo magistrale. FORTUNA: il tuo miglior beneficio da questa giornata sarà sistemare le risorse e pianificare con serenità.

CANCRO

Avrai una grande sensazione di emozione e vicinanza con le persone che ami di più, che ti aiuteranno a scoprire momenti insoliti in modo che siano sempre con te.SENTIMENTI: potrai provare la gioia di stare vicino ai tuoi cari e divertirti alla grande.AZIONE: la migliore attività in questo momento saranno accordi di solidarietà con altre persone. FORTUNA: la tua grande vitalità ti porterà ad organizzare nuovi approcci e linee guida.

LEONE

La tua gioia dovrebbe lasciare il posto al tuo cuore che si espande e illumina non solo la tua vita, la cosa più importante sarà ciò che influenzerai la vita degli altri in modo profondo e attento.SENTIMENTI: devi imparare a comunicare in modo sincero e leale. E soprattutto caldo. AZIONE: potrai dare il meglio di te e sentire la pienezza di raggiungere la gioia degli altri. FORTUNA: potrai liberarti di vecchie incomprensioni e ricominciare a guardare da un altro punto di vista.

VERGINE

Sarai in grado di mostrare la tua profondità e intensità, sia nei momenti gioiosi che in quelli più emotivi con le persone con cui ti godi questa giornata. SENTIMENTI: puoi donare il tuo amore in modo speciale, a ciascuno in modo diverso. AZIONE: è un momento speciale per godere della gioia della condivisione e del divertimento. FORTUNA: il tuo più grande beneficio in questo giorno sarà l’amore che gli altri ti offrono. Quindi divertiti.

BILANCIA

La tua percezione e la tua grande sensibilità saranno sufficienti per evocare tempi antichi in cui i tuoi ricordi torneranno alla tua vita in un modo incredibile e unico. SENTIMENTI: la tua grande agilità mentale e la tua genialità si muoveranno a mille all’ora e potrai divertirti magnificamente. AZIONE: la più grande felicità sarà quella che si ottiene in un buon ambiente familiare e domestico.FORTUNA: potrai brillare in tutti gli aspetti e in ogni momento della giornata. Quindi rilassati.

SCORPIONE

L’affetto e l’evocazione di momenti lontani torneranno nella tua vita e ti riempiranno di ricordi e di nostalgia e gioia allo stesso tempo. Goditi tutto, è ora. SENTIMENTI: La cosa più importante è che tu capisca la differenza tra emozioni e sentimenti.AZIONE: potrai attivare le tue idee e il tuo genio nel modo di realizzare le tue azioni.FORTUNA: sarà importante programmare un viaggio in un luogo ideale dove ti sentirai a tuo agio.

SAGITTARIO

Avrai una grande sensibilità di momenti persi nel tempo che si sono affollati insieme. E sarai in grado di evocare tempi d’altri tempi; alcuni meglio e molti altri recuperati.SENTIMENTI: la tua grande bontà sarà sempre vicina a chi ha più bisogno di te e questo ti aiuterà a sentirti pienamente.AZIONE: Devi fare del tuo meglio con il tuo idealismo e sentire la pienezza di farlo. FORTUNA: devi organizzare i tuoi investimenti e dare il massimo. Questo attirerà la fortuna.

CAPRICORNO

Il sapore di questa giornata rimarrà profondo e unirà tanti meravigliosi ricordi che continuano a battere nel tuo cuore. Il tuo idealismo non li ha dimenticati. Divertiti. SENTIMENTI: La tua luminosità e il tuo calore saranno una grande festa in questo giorno. Goditi tutto.AZIONE: tieni presente che la tua sensibilità catturerà chi dovresti supportare e avvicinarti in questo viaggio. FORTUNA: la tua più grande felicità saranno i discorsi rilassati e le conversazioni di argomenti interessanti.

ACQUARIO

Sarai in grado di mantenere la gioia di goderti i momenti di conversazioni e risate che monopolizzeranno questo giorno speciale e che vi faranno provare tanti stati emotivi. SENTIMENTI: la soddisfazione di vedere felici i propri cari sarà la cosa più importante per questa giornata.AZIONE: potrai goderti una splendida giornata in cui sentirai che gli altri ti danno tanto amore. FORTUNA: potrai trarre il massimo vantaggio dall’aiutare altre persone che hanno bisogno della tua compagnia e dei tuoi consigli.

PESCI

Potrai mantenere la luminosità e la stabilità di avere l’opportunità e l’impegno di rendere felici le persone che vivranno insieme a te questa splendida giornata. SENTIMENTI: la tua simpatia risplenderà ovunque tu sia e ti aiuterà ad andare d’accordo con gli altri.AZIONE: è il momento di dare il tuo amore a destra ea manca e goderne tutto.FORTUNA: sarà un momento pieno di gioia e grande entusiasmo per te e per i tuoi cari.