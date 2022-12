Sapete chi è Monica Angela moglie di Alberto Angela?

Non si sa molto del lavoro di Monica Angela, ma si sa che condivide numerose passioni con il marito Alberto Angela, come il nuoto. Inoltre, è stata una fonte di supporto per il marito durante il suo rapimento in Nigeria, dove lui e la sua troupe furono rapiti e picchiati. La coppia si è conosciuta quando Monica era ancora una studentessa e Alberto era all’inizio della sua carriera. Monica è solita preparare il tiramisù per il marito prima che inizi la giornata. La coppia è molto riservata e non si sa molto altro sulla loro vita privata.