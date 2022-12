Oroscopo Branko weekend le previsioni dei segni per sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022

Ariete

Riceverai notizie incoraggianti su una proposta di lavoro che stavi aspettando. Risparmia parte dei tuoi soldi perché ne avrai bisogno in futuro. In amore, trascorrerai momenti molto piacevoli con il tuo partner. Goditeli perché entrambi meritate quel tempo.

Toro

Inizi questo mese con miglioramenti economici e un ambiente di lavoro favorevole. Approfitta di questo momento per proporre quelle strategie che hai salvato. In amore, hai un tempo molto calmo e stabile con il tuo partner. Approfittane per penetrare ancora di più nella relazione.

Gemelli

Le strategie che hai considerato qualche tempo fa hanno dato buoni risultati. Le finanze stanno migliorando, quindi continua perché sei sulla strada giusta. In amore, parlare con i tuoi amici, raccontare loro cosa stai attraversando sul piano sentimentale ti aiuterà a sfogarti e ti sentirai meglio.

Cancro

I tuoi attuali progetti di lavoro sono favoriti, quindi puoi andare avanti con loro. È un buon momento per crescere ed evolvere in qualsiasi modo legato alla tua professione. In amore, sei emotivamente influenzato da quanto ti senti lontano dal tuo partner. Cercalo per parlare. Hanno tempo per risolvere.

Leone

Investirai in un’attività che andrà molto bene, quindi approfittane in modo da poter migliorare una volta per tutte le tue finanze e puoi entrare in quel settore immobiliare che desideri così tanto. In amore, in mezzo a circostanze impreviste, ti sentirai felice di goderti questi momenti di intimità con il tuo partner.

Vergine

Ultimamente sei un po ‘all’oscuro sul lavoro ed è lo stress che sta scatenando il caos. Torna da te, con il tuo carisma e la tua intelligenza per rimetterti in carreggiata perché gli affari non aspettano. In amore, oggi sarai felice di sentire buone notizie su un amico che stava attraversando una terribile malattia. Ti danno speranza e questo è importante per te e per tutti coloro che lo amano.

Bilancia

È un buon momento per fissare nuovi obiettivi per il futuro e per raggiungerli. Nel professionista devi camminare con molta attenzione perché qualcuno sta aspettando che tu scivoli per diventare cattivo. In amore, sei in un piano di conquista, quindi diventa carino e bello e esci per divertirti che sei nel momento migliore per trovare quella persona speciale.

Scorpione

Sei indietro con alcuni compiti sul posto di lavoro. Organizzati in modo da poter ricevere dividendi migliori. Non essere sopraffatto se hai più lavoro, è strettamente necessario risolvere. In amore, vuoi dire a qualcuno quanto lo ami, ma senti che quella persona non si sente allo stesso modo. Osa, non sai se avrai una sorpresa.

Sagittario

I successi non cadono dal cielo. Quindi fai la tua parte per risolvere i problemi sul lavoro e andare avanti con i progetti che hai alle spalle. In amore, sei nel bel mezzo di una situazione emotiva che ti mantiene impulsivo e instabile. Metti a fuoco e rifletti. È il tuo momento di cambiare o rinnovare le cose, ti tornerà utile.

Capricorno

Tutto andrà molto bene al lavoro, l’angoscia non ti aiuta affatto. Quindi calmo e paziente e applica le strategie senza paura. In amore, devi riflettere sul tuo personaggio perché questo sta facendo un sacco di danni alla relazione. Riprenditi il tuo carisma e il tuo affetto. Il tuo partner sente la sua mancanza.

Acquario

Hai idee e progetti che vuoi iniziare per aumentare le tue entrate. Consideralo, vedrai che i capi lo prenderanno in considerazione e ti daranno una risposta molto positiva. Il successo è con te. In amore, non provocare una discussione con la tua malsana gelosia. Con ciò ciò che ottieni è che il tuo partner si allontana definitivamente da te.

Pesci

Lasciati alle spalle l’incertezza che hai avuto con questo nuovo lavoro. Sei già lì ed è tempo di guardare avanti a tutti i progetti e raggiungere gli obiettivi. In amore, sarai in qualche modo suscettibile, cerca di non arrabbiarti per problemi minori perché ciò potrebbe portarti alcuni problemi con la famiglia e la coppia.