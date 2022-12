Oroscopo Paolo Fox weekend le previsioni dei segni per sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022

Ariete

C’è una proposta dei tuoi superiori che ti darà tranquillità. I bei tempi torneranno per te. Più misuri la tua spesa, più è probabile che tu migliori l’economia. In amore, la tua vita amorosa è incoraggiata e migliorerà molto. Potrebbero esserci notizie di nascita in famiglia.

Toro

Da mesi avete in programma diversi progetti che è tempo di presentarli per l’approvazione. Vengono con buone prospettive. In amore, vuoi sperimentare cose nuove ma la paura non te lo permette. Basta, è tempo per te di uscire e dare un cambiamento alla tua vita che meriti.

Gemelli

Da questo mese le porte si aprono a voi a livello professionale. Sarà una tappa di molti successi e buoni profitti. C’è un riconoscimento economico associato al tuo lavoro che è molto promettente. In amore, un invito del tuo partner illuminerà la tua giornata, quindi sfrutta al massimo questo momento di intimità.

Cancro

Questa è un’opportunità a livello professionale che non puoi perdere, i tuoi superiori vogliono che tu cresca e li aiuti a far progredire il business. Quindi sei sulla strada giusta. In amore, ciò che hai desiderato con il tuo partner si materializza, anche se, naturalmente, non tutto è come pensavi. Approfitta della stabilità della tua situazione attuale per organizzarti bene.

Leone

Siete in un momento di grande espansione professionale. L’economia sta migliorando a poco a poco e con essa i rapporti con il team di lavoro. Cogli l’occasione per proporre nuove idee. In amore, la vita ti regala una sorpresa che ti farà vivere piacevoli momenti intimi. Il peggio della relazione è passato, e ora sei sul solido sentiero delle risoluzioni.

Vergine

Se sei frustrato dal fatto che l’attività non stia prosperando come ti aspettavi, tieni la frustrazione per te e non proiettarla sulle persone intorno a te. In amore, la tua famiglia ha bisogno che tu mostri loro quanto sono importanti nella tua vita. Condividi con loro quella situazione che ti ha preoccupato. Ti daranno i migliori consigli.

Bilancia

Devi impegnarti di più nelle aziende che pagano dividendi per te. Quelli che non danno, li prendono più tardi perché è necessario migliorare l’economia. Le tensioni e lo stress sono nemici della tua salute, impara a rilassarti. In amore, la gioia ti aiuterà a vedere la tua realtà d’amore con un approccio più positivo. È tempo di prendere decisioni con il tuo partner per pianificare il futuro.

Scorpione

Finanziariamente farai molto bene, soprattutto se hai la tua attività. Hai nella tua testa che non puoi risolvere le cose in tempo, scuoti da quel pensiero e sii positivo che risolverai tutto in tempo. In amore, il tuo partner chiede tempo per riflettere sulla relazione. Sapete molto bene che questo significa rottura. Quindi taglia questo una volta per tutte per i sani.

Sagittario

Riacquisti la fiducia dei tuoi superiori perché ora vedono in te l’impegno e la dedizione che metti in ogni progetto. Era una questione di tempo prima che le cose cambiassero e la vostra economia migliorasse. In amore, fai un respiro profondo, lascia le tue idee tristi e prendi in mano la tua vita amorosa. Rimarrai sorpreso da come reagisci a una notizia familiare.

Capricorno

Finalmente i tuoi capi riconosceranno il tuo impegno a livello professionale. Le cose stanno andando molto bene negli affari e avete una ripresa economica che vi porterà stabilità nei prossimi mesi. In amore, accetta le persone così come sono, non essere così esigente, perché potresti perdere qualcuno di molto speciale e con il quale potresti avere un futuro promettente.

Acquario

Hai molte cose in sospeso nel piano di lavoro che ti tengono stressato. Questo ha una soluzione e si chiama organizzazione. Metti la tua mente a lavorare su strategie per far avanzare tutto il lavoro. In amore, la vostra relazione attraversa alcune difficoltà economiche. Calma che insieme saranno in grado di risolverlo. Devono solo essere pazienti.

Pesci

Uscirai da complicate situazioni legali, ma per questo devi stare attento a ciò che firmi. Leggi tutto, anche le piccole stampe. Nel campo del lavoro, le cose andranno molto bene negli affari. In amore, incontrerai presto qualcuno che ti sorprenderà. Non riuscirete a resistere ai divertimenti, ma cercate di non esagerare.