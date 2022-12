Oroscopo Branko weekend sabato e domenica 10 e 11 dicembre 2022

ARIETE

La Luna che transita nel tuo segno (solare o nascente) ti porta maggiore soggettività e radicamento in te stesso. Sei più motivato dai tuoi istinti, la Luna è quasi piena. Chirone ti ricorda le ferite in questo senso di sé che devono essere guarite e integrate. Riequilibrio delle forze personali, come si agisce e si afferma.

TORO

Il tuo campo subconscio è altamente mobilitato oggi. Devi cercare attivamente di comprendere e sublimare i tuoi problemi emotivi. Non ignorare la tua rabbia, ma cerca di integrare il tuo senso di sé e il tuo libero arbitrio in te stesso. C’è un’intensa guarigione causata dalla presenza di Chirone qui. Cerca attivamente la tua sensibilità e integrazione di te stesso.

GEMELLI

Le tue emozioni ora si rivolgono al collettivo, alle amicizie e al senso di appartenenza ai gruppi. Ma tutto ciò richiede molto senso dell’individualità e dell’azione personale. Cerca di comprendere le ferite della vita sociale o collettiva, ma integrando la tua forza d’azione a favore di un mondo migliore e relazioni più sane dove puoi essere vero.

CANCRO

La Luna, la sua governatrice, è quasi nella fase Piena e nel segno assertivo dell’Ariete. Questo ti dà molta energia, specialmente per te orientato alla carriera e all’autorità. Cerca la sicurezza in te stesso e la capacità di farlo da solo. Alcune ferite legate alla dipendenza chiedono guarigione, chiedendoti più espansione, proattività e intraprendenza.

LEONE

Oggi ti mobilita molto in termini di emozioni libere. Sarà più selvaggio, libero e avventuroso. La ricerca di un significato più grande nella vita, nei principi, nella fede e negli obiettivi futuri ti mobilita fortemente. Potrebbero emergere alcune ferite legate a questi temi, ma come un modo per risignificarsi e liberarsi da vecchie convinzioni limitanti. Consenti a te stesso di espandersi e crescere.

VERGINE

La posizione lunare di oggi mobilita molto il bisogno di condividere con gli altri, sperimentando più amore, sessualità e intensità affettiva, ma senza perdere il senso dell’individualità. Alcune ferite in questo settore vengono mobilitate, ma in modo che vengano rimarginate. C’è un forte significato e senso di scopo nell’essere coinvolti più profondamente e questo deve essere vissuto in modo sano.

BILANCIA

Oggi sei più sensibile alle collaborazioni, alla vita sociale e all’amore romantico. C’è un forte bisogno di esprimere ciò che si sente con l’altro in modo espansivo, allegro e ottimista. Alcune ferite in questo settore possono emergere, ma come forma di integrazione e guarigione. Cerca di avere relazioni, ma senza perdere di vista la tua individualità e i tuoi principi.

SCORPIONE

La posizione lunare di oggi ti fa concentrare molto sul lavoro, sulle attività di routine, sulla salute e sulla vita materiale in generale. C’è una forte motivazione a lavorare, essere utili e risolvere problemi con intensità ed espansione. Tuttavia, alcune ferite in questo settore possono emergere, ma come un modo per integrare la loro forza e capacità di affrontare la vita materiale.

SAGITTARIO

La Luna oggi ti porta un maggiore radicamento in te stesso, il tuo potere personale, l’espressione creativa e la consapevolezza. Chirone qui mobilita alcune ferite, ma come un modo per regolare quell’energia e le emozioni in modo da esprimere la creatività al suo pieno potenziale. Cerca di bilanciare bene la giusta misura dell’importanza che dai a te stesso.

CAPRICORNO

Il tuo campo emotivo, personale e familiare è molto più attivo oggi a causa della posizione lunare. Sarai più espansivo ed espressivo nella vita intima, ma devi ricordarti di essere autentico e rispettare la tua individualità. Possono emergere ferite emotive, personali e/o familiari, ma come forma di guarigione e buon uso della sensibilità. Cerca di ascoltare la tua intimità oggi.

ACQUARIO

La posizione lunare di oggi mobilita molto il tuo campo mentale. Devi lasciar fluire le idee, non affezionarti troppo. Il tuo discorso sarà più assertivo, ma alcune ferite qui potrebbero chiederti di riadattarti per esprimere ciò che senti con più equilibrio. Le relazioni con fratelli, parenti e vicini richiedono questo tono di guarigione e liberazione, rispettando le individualità nel processo.

PESCI

Le emozioni oggi si rivolgono al tuo campo materiale e finanziario. Cerca di usare questa forte forza magnetica per mobilitare guadagni, un senso di abbondanza e sicurezza materiale. Le ferite in questo settore possono emergere in modo che tu impari a valorizzarti come dovresti. Annota la tua autostima, i tuoi talenti e il tuo potenziale, sentendo prima di tutto che sei abbastanza per sostenerti.