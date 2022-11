Oroscopo Paolo Fox domani 16 novembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 16 novembre Ariete

Sta per accaderti qualcosa di molto bello al lavoro o negli affari, hai quasi a portata di mano qualcosa che desideravi da tempo, ma per ottenerlo dovrai fare un grande sacrificio o una grande rassegnazione. Non devi dimenticare che per raggiungere la rosa devi prima affrontare le spine.

Oroscopo Paolo Fox 16 novembre Toro

Preoccupazione per denaro o proprietà. Preoccupazioni e problemi che incombono sulla tua situazione materiale, e anche il rischio che qualche iniziativa imprenditoriale sia fallita o sbagliata. Ecco perché devi andare avanti e trovare la soluzione a questi problemi, perché che tu ci creda o no, ce l’hanno.

Oroscopo Paolo Fox 16 novembre Gemelli

Questa sarà una giornata un po’ difficile per questioni familiari o sentimentali, dove dovrete affrontare difficoltà o qualche dissapore, potrebbero anche riattivarsi tensioni del passato che apparentemente sembravano già risolte. In ogni caso, i problemi nella tua vita intima ti causeranno malinconia.

Oroscopo Paolo Fox 16 novembre Cancro

Sebbene tu sia in pace e in armonia con il mondo, sei tuttavia in guerra con te stesso. A volte riesci a far svanire o calmare questo, ci sono anche momenti in cui puoi sentire la vera pace, ma oggi devi essere vigile perché quella guerra che è dentro di te potrebbe riprendere di nuovo.