Oroscopo Paolo Fox domani 17 novembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 17 novembre Ariete

Fai attenzione all’invidia e ai nemici nascosti. Avanza nella vita sfidando i pericoli e raggiungendo il successo dove gli altri non osano, e anche se non te ne rendi conto o non te ne preoccupi, a poco a poco accumuli nemici che vorrebbero vederti cadere. Per fortuna le stelle ti proteggono.

Oroscopo Paolo Fox 17 novembre Toro

Hai davanti a te una giornata di estenuante lotta in cui mentre risolvi un problema se ne presenterà un altro, ti accadrà sul lavoro, ma ti accadrà anche nelle tue faccende familiari. In realtà non sarà una brutta giornata, solo un po’ da combattente, ma devi stare attento al tuo carattere, perché oggi sarà molto esplosivo e arrabbiato.

Oroscopo Paolo Fox 17 novembre Gemelli

Sei profondamente intelligente, abile e astuto e riesci sempre a guidare gli altri lungo il percorso che ti interessa, soprattutto nel lavoro, negli affari e nella vita sociale in generale. Ma oggi devi stare attento ed essere molto attento perché un altro o gli altri cercheranno di fare lo stesso con te e portarti dove non sei interessato.

Oroscopo Paolo Fox 17 novembre Cancro

Un problema imprevisto sul lavoro o altre faccende banali potrebbero spaventarti molto e farti pensare che sta arrivando una tragedia o qualcosa di simile, quando in realtà è solo un inconveniente su cui non contavi e dal quale sarai sicuramente in grado di uscire. Devi essere calmo e vedere il lato positivo delle cose.