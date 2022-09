Oroscopo Paolo Fox domani 20 settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 20 settembre Ariete

La nuova settimana non inizierà troppo bene per te, ma non perché ti succederanno cose brutte, cosa che non accadrà, ma perché sarai costretto a sottometterti alla volontà o alle iniziative di altre persone, a obbedire o vedere quello che fanno gli altri invece di importi o comandarti, anche se alla fine tutto va per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox 20 settembre Toro

La tua resistenza e capacità di combattere insieme al prezioso aiuto o sostegno che riceverai da amici che ti stimano e ti proteggono ti faranno vivere una giornata chiaramente fruttuosa di lavoro e di affari materiali. Ma non tutto sarà lì perché avrete buone notizie anche in relazione alla vostra vita sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox 20 settembre Gemelli

Oggi vi aspetta un giorno fortunato e anche con la possibilità di raggiungere qualche notevole successo professionale o finanziario, ma allo stesso tempo le influenze astrali indicano che questo successo vi costerà molto lavoro e supererà molti ostacoli. È una giornata difficile o scomoda, ma che riserva una grande ricompensa finale.

Oroscopo Paolo Fox 20 settembre Cancro

È vero che il Cancro è uno dei segni più vulnerabili e deboli, ma è anche vero che è uno di quelli con la maggiore protezione astrale e spirituale, e oggi avrete modo di verificare che sia così perché potrai riuscire ad un tradimento o ad una situazione tanto pericolosa quanto inaspettata.