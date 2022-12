Oroscopo Paolo Fox domani 25 dicembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre Sagittario

C’è stato un tempo, non molto tempo fa, in cui tutti mandavano cartoline di Natale. Questo, ovviamente, prima che fossimo tutti connessi a Internet e inviassimo messaggi in tutto il mondo in un istante. Inoltre, la posta ordinaria non è un modo ecologico di comunicare. Ma prima che inizi a pensare che la tua previsione sia piena di sentimentalismo e catastrofismo, devo dirti che poiché il tuo governatore Giove è legato all’innovativo Urano, se la stagione delle feste ha bisogno di qualcuno che porti un po’ di gioia, sei tu la persona indicata. per questo. Sei al meglio. Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre Capricorno

Tutto questo addobbo di ghirlande e alberi ebbe inizio con le feste pagane in onore del solstizio. La nascita di un bambino speciale ci ha regalato gli angeli e il messaggio di speranza e di pace. Il Natale che conosciamo si basa su antiche tradizioni. Inoltre, ovviamente, è quando il Sole entra nel tuo segno e inizi a brillare. Sebbene queste vacanze portino inevitabilmente momenti di stress e tensione, puoi star certo che non solo sarai in grado di superare tutte le sfide, ma che, con il tuo atteggiamento calmo e pragmatico, contribuirai a rendere queste vacanze molto speciali. Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre Acquario

A che serve essere pieni di buona volontà se tutto tornerà alla normalità alla fine delle vacanze? Se le feste non sono accompagnate da una reale possibilità di pace e di speranza, perché ci diamo tanto da fare? Questa settimana, dopo il generoso legame di Giove con il tuo sovrano, Urano, la tua immaginazione ti permette di divertirti con disinvoltura. Se le cose si fanno tese, puoi creare intrattenimento così tempestivo che non avrai bisogno di fingere. Quest’anno puoi contribuire a rendere il Natale memorabile, per tutte le giuste ragioni. Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre Pesci