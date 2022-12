Oroscopo Paolo Fox domani 25 dicembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

La data in cui cade il Natale non ha alcun significato astrologico “speciale”. Si basa sul calendario solare e non su eventi casuali nei regni celesti e per questo alcuni anni la previsione riflette lo spirito del Natale e altri no. Ma, almeno per te, quest’anno i pianeti rispecchiano perfettamente la stagione. Poiché Giove (nel tuo segno) è collegato al fantasioso Urano, sarà più facile che mai per te essere la fonte dello spirito natalizio. E quando sorgono le inevitabili fonti di stress, puoi sopportarle con un sorriso.

Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre Toro