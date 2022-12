Oroscopo Paolo Fox domani 25 dicembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre Leone

“A Natale non desidero più una rosa di quanto desidero la neve nelle sorridenti e presuntuose feste di maggio.” A nostra conoscenza, Shakespeare non ha mai lasciato le isole britanniche. Se l’avesse fatto, ci avrebbe pensato due volte prima di digitare quelle parole. Ma ovunque tu stia festeggiando sul pianeta, che tu indossi un maglione o un costume da bagno, non si può negare che concentrarsi sulle festività natalizie fornisce a molte persone calore e buona volontà. Indipendentemente da dove ti trovi adesso, sappi che sei esattamente dove devi essere. E in buona compagnia. Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre Vergine

Veloce. Devi metterti al lavoro. E quei regali che devi ancora incartare? Hai già riscaldato il punch al vino e alle spezie? Hai già tolto il calzino? E apparecchiare la tavola? C’è così tanto da fare… è incredibile che ognuno di noi si dedichi a tutto quel lavoro! Ma c’è un aspetto del Natale che ti fa andare avanti, nonostante la pressione e lo stress. E poiché il tuo sovrano Mercurio è retrogrado, queste festività non solo riporteranno dolci ricordi dei Natali passati, ma anche momenti da custodire per gli anni a venire. Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre Bilancia

È Natale. Dimmi cosa ne pensi? cosa ti senti? In cosa credi? Pensi che se potessi credere in qualcos’altro, forse ti sentiresti diversamente? E se i tuoi pensieri fossero diversi, cambierebbero anche le tue emozioni? Saltiamo la questione se gli stati d’animo siano “nella mente” o se il cuore influenzi ciò che c’è nella nostra mente e concentriamoci su come le nostre convinzioni ci influenzano a tutti i livelli. La prova di questo è tutto intorno a noi in queste date. Il tuo futuro sembra luminoso. Devi solo crederci! Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre Scorpione