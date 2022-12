Oroscopo Branko e Paolo Fox 24 e 25 dicembre 2022, le previsioni per natale

ARIETE

La tua forza d’animo risulterà straordinaria per raggiungere i traguardi desiderati e incoraggiare le persone che riporranno fiducia nel tuo affetto. Il tuo sostegno a familiari, amici o partner, verrà apprezzato, non temere! Qualche pensiero di troppo ad agosto e tra novembre e dicembre: ma scaccerai in fretta le nubi con un sorriso solare.

TORO

Solidarietà: la parola d’ordine del 2023, che ti porgerà magnifici successi ma pure incertezze. Supererai eventuali ostacoli grazie all’aiuto di chi ti vuole bene. Anche in ambito lavorativo, crea solide alleanze, in grado di sostenerti nei progetti. Autunno caldo per il cuore ma estate bollente per i sensi (e qualche imprevisto domestico…).

GEMELLI

Tante iniziative con la voglia matta di regalare qualcosa di speciale a chi ami! Successo e fortuna potrebbero sorriderti a inizio anno. In estate e a fine autunno invece dovrai mostrarti più prudente nei progetti familiari e domestici, specie se comportano contratti o impegni economici sostanziosi. Eros al top tra fine agosto e ottobre.

CANCRO

Viaggi programmati: meglio entro primavera. Dopo potrebbero emergere situazioni inaspettate in grado di mutare le tue decisioni. Ti aspetta un 2023 ideale per la formazione: scegliere un corso di studi per eventuali figli, un Master, aggiornare le tue competenze linguistiche. Amore ed eros decollano tra ottobre e novembre.

LEONE

Il tuo fascino brillerà come una stella tra giugno e ottobre! Con Venere sull’Ascendente, gli sguardi saranno puntati su di te. Potresti fare un incontro, se cerchi l’amore, o riportare pace in una spinosa questione familiare. Nella professione, fidati dell’istinto, ma non delle paure: in caso di confusione, chiedi il consulto di un esperto.

VERGINE

I transiti in corso per il tuo Ascendente esalteranno solidarietà e compassione. Dunque aspettati empatia, sensibilità per chi soffre, interesse per questioni religiose o metafisiche, o per discipline quali l’astrologia. Nelle relazioni lavorative o affettive, però, occhio a questo atteggiamento: potrebbe giocarti un brutto tiro.

BILANCIA

Matrimoni d’affari o di sentimenti favoriti a inizio anno. Che tu voglia convolare a nozze o inaugurare una società, muoviti con tempestività. Il Cielo potrebbe regalarti ottime occasioni per concretizzare le tue aspirazioni proprio in questo periodo. Se un partner non esiste, tieni d’occhio Plutone in Acquario tra marzo e giugno: porta la passione!

SCORPIONE

Per il tuo Ascendente, in netta controtendenza, il 2023 potrebbe rivelarsi sorprendente per il cuore, inaspettato e magico se cerchi l’amore, risolutivo e concreto se speri in una crescita, decisivo se nutri dubbi. Dovrai solo metterci un pizzico di coraggio e mostrarti per quello che sei. L’autenticità ti ripagherà anche nel lavoro.

SAGITTARIO

Compravendite immobiliari in prospettiva? L’ideale sarebbe concentrarle entro i primi tre mesi dell’anno, ma, se non potrai, non scoraggiarti. Piuttosto, consulta una figura esperta, un bravo consulente capace di scovare eventuali insidie e anticipare ogni problema. Saranno soldi decisamente ben spesi! Novità nelle amicizie in primavera.

CAPRICORNO

Tu cambi, i tuoi valori, ciò in cui credi e per cui vorresti lottare, anche. Un anno di trasformazione che potrebbe comportare novità tra le amicizie, cambiamenti in casa o in famiglia o spingerti verso scelte inaspettate. Le sorprese più grandi potrebbero provenire dai figli. Se non ne hai, occhio: cicogna all’orizzonte…

ACQUARIO

Fortuna e benessere ti regaleranno belle sorprese, complice Giove in Ariete fino a maggio. Se questo comporterà perfino un miglioramento economico, possibile ma non sicuro, prova ad accantonare qualcosa in vista di future emergenze. Estate speciale per il cuore, con Venere nel settore delle relazioni tra giugno e ottobre.

PESCI

Oscillerai tra razionalità e irrazionalità, in un’altalena a tratti irritante. Metti a cuccia le aspettative, l’immaginazione che si prefigura situazioni non ancora avvenute. Un conto è programmare, altro cedere alla sfiducia. Ti aspetta una bella sorpresa: un viaggio inatteso, un’amicizia divertente, una proposta lavorativa insolita ma promettente.