Oroscopo Paolo Fox domani 30 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

ARIETE

Oggi ti porta un profondo bisogno emotivo di espanderti e cercare nuovi obiettivi, luoghi e possibilità. La necessità di viaggiare, studiare o ricercare nuove conoscenze sarà istintiva e dovrà essere vissuta. C’è anche un profondo radicamento nella propria fede, cercando uno stato di comunione e pienezza con il divino.

TORO

Ora sei in pienezza di emozioni profonde. C’è ora un grande slancio nella ricerca della condivisione emotiva, vivendo la sessualità in modo espansivo e approfondito, ma senza perdere il tono libero del segno. Le trasformazioni emotive sono viste qui come qualcosa di positivo, vedendo il meglio che ne deriverà. Cerca l’esperienza di ciò che è nascosto.

GEMELLI

Una luna piena che si verifica nel segno opposto al tuo mostra che ora c’è una grande motivazione emotiva per relazionarsi con gli altri. C’è una ricerca affettiva, ma molto libera e onesta, nel senso di condividere di più. Il Sole nel vostro segno vi porta fiducia in voi stessi e vi rafforza in modo che possiate essere più aperti all’amore, alla vita sociale e a vivere pienamente le collaborazioni.

CANCRO

La Luna, il tuo sovrano, è al suo apice e, nel tuo caso, nel settore materiale della vita. Ci sarà grande energia e magnetismo per lavorare, essere utili, svolgere compiti e prendersi cura della salute. Il tuo ottimismo per risolvere situazioni materiali sarà grande, ma fai attenzione all’impazienza. Usa la tua naturale sensibilità per prenderti cura, essere utile e fare il tuo lavoro con amore e dedizione.

LEONE

La luna piena di oggi cade nel tuo settore naturale di creatività ed espressione di sé. Sarai molto sicuro di te stesso e fiducioso nelle tue creazioni. Momento per esprimersi liberamente e usare la propria sensibilità per concepire nuovi progetti e possibilità. Gioia, festa, romanticismo e avventura sono possibilità e bisogni del momento.

VERGINE

Oggi ti porta una grande introspezione mentre la luna piena si svolge nel tuo settore emotivo e personale. Consenti a te stesso di esplorare le tue emozioni, che sono molto intense, portando significato e comprensione. Intense esperienze familiari e personali, ma anche con il tono libero del Sagittario. Cerca di vivere la tua casa, la tua intimità e venera i tuoi sogni e la tua vita personale.

BILANCIA

Il tuo settore mentale riceve la Luna Piena, aumentando notevolmente la tua intuizione e sensibilità. Avrai maggiore empatia e gioia nell’interagire con gli altri. Il tuo discorso può anche essere in qualche modo soggettivo ed emotivo. Cerca di sperimentare lo scambio affettivo con ciò che ti circonda. Le idee saranno molte, favorendo l’acquisizione della conoscenza in modo più intuitivo.

SCORPIONE

Il tuo settore materiale e finanziario riceve la luna piena. Ci sarà un grande senso di comfort materiale e la necessità di espanderlo in qualche modo. Pienezza di valore personale, piaceri e comodità. Sei ottimista riguardo alle finanze, ma fai attenzione alle spese impulsive. Forte magnetismo per attrarre risorse ed essere aperti a ricevere dalla vita.

SAGITTARIO

La Luna Piena nel tuo segno (solare o nascente) aumenta notevolmente la tua sensibilità, soggettività e forza emotiva. Sarà pieno di energia e magnetismo. La tua espressione personale ed emotiva diventa intensa e vibrante, chiedendoti di vivere maggiormente i tuoi attributi di espansione, ottimismo, fede, avventura e fiducia. Le relazioni possono aiutarti a trovare la tua scintilla.

CAPRICORNO

Questa luna piena si svolge nel tuo campo subconscio, emotivo e spirituale. Sarai molto più emotivo e vivrai il lato sottile della vita. Cerca di comprendere queste emozioni, permettendoti di fluire di più con la vita. Ottimo momento per raggiungere buone conclusioni nei processi terapeutici. Pienezza anche nell’esperienza della spiritualità e dell’impegno per la vita.

ACQUARIO

La luna piena si verifica nel tuo settore naturale di gruppi e collettività. Ci sarà grande ottimismo e generosità da parte tua nell’aiutare gli altri come una grande madre per tutti. Gioiosa connessione emotiva con amicizie e gruppi. Cerca di donare più della tua sensibilità a favore delle cause, della collettività e del pianeta. Cittadino dell’atmosfera mondiale.

PESCI

Ora sei pienamente nel tuo settore dell’immagine professionale e pubblica. La luna piena qui aumenta notevolmente il tuo magnetismo ed espande i tuoi confini nel tuo mestiere. Cerca di svolgere i tuoi doveri con amore e ottimismo. Eserciterà anche l’autorità con pienezza, ma alleata con la sensibilità. Forte legame con la figura materna e le autorità femminili.