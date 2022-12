Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 30 dicembre 2022, le previsioni segno per segno al TOP

ARIETE

Marte continua a regalarvi tanta energia, che metterete soprattutto per conseguire risultati nel lavoro e nelle attività che vi stanno a cuore. Un suggerimento, sempre da Marte: non siate egoisti. L’INCONTRO La Vergine è attraente, ma c’è qualcosa in lei di poco chiaro. Rapporto intenso con Scorpione.

TORO

I pianeti in Capricorno segnalano una vivacissima vita sociale e un’appagante, calda ed eccitante vita sentimentale. Contatti professionali ad alto livello. Bene i lavori intellettuali e gli studi. Creatività. L’INCONTRO La fantasia dei Gemelli può offrirvi spunti interessanti. Incontri importanti con Vergine e Capricorno.

GEMELLI

Avete voglia di fare qualcosa di nuovo, di vedere facce diverse, insomma di allontanarvi un po’ dal solito rituale natalizio. Perché non un bel viaggio? Con qualcuno che conoscete da poco, magari… L’INCONTRO L’Acquario non sempre sa quello che fa… lo Scorpione invece lo sa, ma non vuole dirvelo. Ok con Pesci.

CANCRO

Mercurio e Venere in sestile a Nettuno pretendono che organizziate qualcosa di speciale col partner, e se siete soli… vi spingono tra le braccia di una persona che vi fa battere forte il cuore. Sì ai viaggi. L’INCONTRO Un Leone interessante, una Bilancia misteriosa. Un Sagittario e un Pesci non vi convincono del tutto.

LEONE

Amore e lavoro. Sono questi i campi che i pianeti adesso favoriscono, con possibilità di guadagni extra, di riconoscimenti professionali e di momenti indimenticabili col partner. Ma i parenti… vi annoiano! L’INCONTRO Non abbiate paura di esporvi con un Ariete. Un Toro vi capisce al volo. Un Acquario vi corteggia.

VERGINE

Siete… fortissimi. Vi manca un po’ di tempismo: dovete invece sforzarvi di essere sempre pronti a reagire, a fatti o a parole. Le festività portano allegria, l’amore è profondo e gli affetti danno serenità. L’INCONTRO Un Cancro fa di tutto per essere allontanato in malo modo. Bene con Toro, Scorpione e Capricorno.

BILANCIA

Non insistete laddove trovate ostacoli. Prendetevela comoda, dedicatevi alle persone a cui volete bene e lasciate stare i problemi, almeno in questi giorni. Il partner ha bisogno del vostro appoggio. L’INCONTRO Ariete, Leone e Scorpione vi regalano emozioni intense e possono insegnarvi molto. Ok con Pesci.

SCORPIONE

Una splendida settimana se vi aprirete agli altri, li ascolterete e cercherete il modo di farli felici. Ora “dare” vi restituirà più gioia che “ricevere”. Viva l’amore, la famiglia, gli amici… e anche i vicini! L’INCONTRO Il Cancro vi innervosisce, il Sagittario vi fa diventare dolcissimi. Bene con Capricorno, Acquario e Pesci.

SAGITTARIO

Chi in questi giorni lavora, commercia, si occupa di finanza, mediazioni e transazioni, avrà occasioni fantastiche. L’amore è molto favorito sia nel suo aspetto romantico che in quello passionale… L’INCONTRO Colpo di fulmine per Ariete, Leone e Scorpione. Dovreste scoprire cosa ha per la testa un Capricorno.

CAPRICORNO

Buttatevi, non tiratevi mai indietro. Il momento richiede razionalità ma anche coraggio, voglia di vivere, di fare esperienze nuove, di cogliere le opportunità. Proponetevi: dovete credere in voi stessi. L’INCONTRO Possibile che non vi accorgiate che un Gemelli e un Cancro vi corteggiano? Un Capricorno non è sincero.

ACQUARIO

Avete bisogno di tranquillità e sicurezza. Cercherete gli amici, anche quelli del passato, e nulla vi darà più felicità di sentire che su certi affetti potete sempre contare e che il tempo non li raffredda. L’INCONTRO Con l’Ariete le notti non finiscono mai… Pieni di stima per un Toro e per una Vergine. Bene con Pesci.

PESCI

Traccerete bilanci e vi scoprirete soddisfatti di voi. Non completamente, ma quel tanto che basta ad aumentare la vostra autostima e allo stesso tempo a darvi stimoli. Bello l’amore e belli i nuovi incontri. L’INCONTRO Armonia con Toro e Gemelli. Incuriositi da Cancro e Scorpione. Divertimenti con Vergine e Bilancia.