Oroscopo Paolo Fox weekend 19 e 20 novembre 2022, le previsioni complete

ARIETE



Oggi vi porta una fede rinnovata ed espansiva. Cerca nuovi orizzonti, ampiezza (se l’ampiezza fisica non è possibile, interna, mentale ed emotiva). La connessione con il tuo sé divino è in aumento e ti consente di vedere schemi più ampi nella vita. Esci dalla routine e cerca i significati più grandi della vita.

TORO



Le tue emozioni sono alle stelle, così come il tuo ottimismo per la condivisione. Intensi desideri sessuali, cerca di incanalare bene questa energia. Uno sguardo più ottimista alle situazioni più difficili sarà un incoraggiamento e ti darà sicurezza. Saper comprendere le ragioni e le lezioni dietro le situazioni di crisi e di cambiamento.

GEMELLI



L’espansione bussa alla tua porta sotto forma di altre persone. Oggi tendi ad attrarre il tipo estroverso e avventuroso. Consenti a te stesso di crescere insieme all’altro. Questa espansione può avvenire anche attraverso il tuo lato “ombra”, che è molto più ottimista, impulsivo e pieno di fede di quanto pensi. Ad ogni modo, concediti di imbarcarti nella scoperta

CANCRO



La tua forza lavoro è in aumento oggi. È davvero preso dallo spirito di pulizia e pulizia. Ma questo è qualcosa che ti rende libero: la pulizia fisica riflette la pulizia energetica. La tua disponibilità a servire e ad essere d’aiuto è accresciuta, allegra e ottimista. Anche le pratiche che ti collegano alla tua fede sono molto benvenute oggi.

LEONE



Il tuo splendore è ancora più luminoso oggi, perché stai espandendo la tua area naturale, quella della creatività! Canalizza tutto quel potenziale, riversa la tua energia in progetti creativi e soluzioni innovative. Anche le avventure e le storie d’amore sono in aumento, il tuo cuore parla più forte oggi. Cerca spontaneità e gioia.

VERGINE



Le tue emozioni parlano più forte oggi, quindi presta attenzione al tuo mondo intimo. Guarda i tuoi sentimenti con più gioia, libertà e distacco. Abbi cura di te, abbi cura di te, ama te stesso. Cerca queste qualità anche nella vita familiare e nel tuo ambiente domestico. Riconoscere e riformulare le emozioni può guarirti.

BILANCIA



La tua mente oggi è viva, allegra e ottimista. Condividi con le persone intorno a te una parola positiva, un gesto amichevole e una visione rinnovata. La fisica quantistica ci rivela che lo sguardo dell’osservatore cambia l’oggetto osservato e oggi sei pienamente abilitato a osservare il meglio nelle persone e nel mondo.

SCORPIONE



C’è un’espansione legata al mondo materiale. La tua capacità di guadagnare denaro è particolarmente alta oggi. Anche la tua connessione con il tuo sistema di valori è rafforzata. Il bisogno di trovare la gioia attraverso il sensoriale e il sensuale è presente. Goditi i piaceri della vita materiale.

SAGITTARIO



La Luna Crheia nel tuo segno ti porta ancora più carisma e magnetismo personale. Sei pieno di gioia e amore. Vivi la vita! Festeggia, festeggia, sii felice! Consenti a te stesso di esprimere le tue emozioni più genuine, sii ricettivo e dona tutta questa fonte d’amore ai tuoi simili. E segui il tuo percorso come detta la tua intuizione.

CAPRICORNO



Un malessere emotivo prende il sopravvento, anche se non lo si nota in modo evidente. Ma la tua connessione spirituale è ai massimi storici. Quella sensazione di benessere che non sai esattamente da dove provenga prende il sopravvento. La fede e l’abbandono al divino saranno strumenti meravigliosi oggi, riconnettendoti con la vita e il suo vero significato. Prenditi del tempo per meditare, pregare e riflettere.

ACQUARIO



Sei ottimista ed espansivo nella tua area più comoda: gruppi, amicizie, club, social network, ONG e tutto ciò che è alternativo e collaborativo. Se permetti il ​​divertimento con gli amici, sii ricettivo alla gioia dello scambio con i tuoi coetanei. La sua volontà di combattere e contribuire a un mondo migliore è in piena combustione. Okhe per il futuro con ottimismo, lasciati fluire.

PESCI



Oggi ti porta l’espansione della carriera e la proiezione della tua immagine professionale. Il tuo ottimismo si diffonderà agli altri e forse otterrà buoni risultati con le persone autorevoli. La tua volontà di lavorare per il successo è più forte che mai. Popolarità in aumento. Mostra il tuo meglio al mondo esterno.