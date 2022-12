Oroscopo Paolo Fox weekend sabato e domenica 10 e 11 dicembre 2022

ARIETE

Il suo profondo bisogno di scambio affettivo e sessuale è oggi messo in discussione da un senso di razionalità e realismo. Soprattutto se sei stato molto servile nei confronti dell’altro senza esprimere la tua autostima. Impara a vedere questo terreno con maggiore sicurezza, razionalità e pragmatismo. I valori congiunti richiedono anche limiti, soprattutto se una delle parti è stata violenta.

TORO

Vieni incoraggiato a fare rete e socializzare dal tuo sovrano, Venere. Oggi però c’è la quadratura con Saturno, che vi ricorda che ci sono dei limiti alle relazioni. Spesso dobbiamo dire di no. Ci vuole maturazione per capire cosa è un bisogno e cosa è un capriccio. Anche in questo ambito occorre lavorare su realtà non sempre facili.

GEMELLI

Il tuo amore per la routine e il lavoro è messo in discussione oggi da un senso di impegno verso nuove possibilità. Occorre maturarne i metodi e anche i rapporti di lavoro, che oggi in particolare possono essere impegnativi. Devi conoscere il limite di quanto lavori, quanto sei utile. Impara a disciplinare anche le indulgenze alimentari e salutari.

CANCRO

La loro espressione di sé, il territorialismo e la vanità sono ora messi in discussione da un profondo senso di impegno emotivo. Quello che metti nel mondo è qualcosa che dà davvero un contributo significativo? Anche il rapporto con i bambini e i ragazzi richiede dei limiti. Attenzione ai capricci. Impara a relazionarti con un senso di confine e rispetto emotivo.

LEONE

Il tuo amore per la casa e la famiglia viene stimolato in questo momento, ma oggi ti viene ricordato che ci sono dei limiti anche in quest’area. Amare la tua famiglia non significa fare tutto per loro. Un tono più razionale e obiettivo può spesso essere molto utile. È anche bene ricordare che non solo si vive nella cerchia familiare, ma è importante anche costruire relazioni esterne.

VERGINE

Oggi il loro bisogno di scambio e di comunicazione passa attraverso il setaccio della critica e del pragmatismo. Non sarai disposto a perdere tempo in frivolezze, sarai più concentrato sull’adempimento dei tuoi doveri. Per quanto tu possa amare la teoria, sarai molto più pratico. Impara a dosare ciò che dici con un tono più serio e riflessivo. Responsabilità comunicativa.

BILANCIA

Il tuo rapporto con la finanza oggi ha bisogno di un tono di realismo e consapevolezza. Non spendere oltre i tuoi limiti, non fare debiti di cui poi potresti pentirti. Studia come puoi risparmiare e sfruttare le tue entrate in modo creativo e pragmatico. L’impegno per te stesso e il tuo potere personale possono aiutare nell’area finanziaria.

SCORPIONE

Venere nel tuo segno (solare o ascendente) ti porta una vibrazione più alta, amorevole, sensuale e piacevole. Tuttavia, sei sfidato dal tuo profondo impegno nei confronti delle tue emozioni personali. Essere socievoli e arrendersi non sempre corrisponde a ciò che sta accadendo dentro. Idem per presentare un’immagine che non corrisponde alla tua realtà personale. Impara ad essere fedele ai tuoi sentimenti e a relazionarti con gli altri in modo veramente equo. Valorizza te stesso e gli altri con realismo.

SAGITTARIO

I sogni ad occhi aperti romantici sono sfidati oggi da un senso di realismo pragmatico. Non idealizzare o romanticizzare l’altro; siamo tutti esseri umani pieni di difetti e in un processo evolutivo. Anche il rapporto con lo spirituale oggi manca di realismo e oggettività. Cerca l’impegno per la razionalità e la vita oggettiva.

CAPRICORNO

La tua amicizia e le tue relazioni sociali richiedono molto realismo e limiti. Non puoi piacere a tutti e non dovresti. Impara ad essere fedele ai tuoi valori personali e a saperti porre dei limiti quando necessario. Non devi sempre essere d’accordo. La vera amicizia è quella in cui possiamo essere sinceri e accettare di non essere d’accordo.

ACQUARIO

Il tuo amore per il lavoro è stimolato da Venere, ma oggi ti ricorda prima dell’impegno con te stesso. Ci sono limiti a quanto doni nella tua carriera e nel tuo lavoro. È inutile essere l’impiegato del mese e frustrato personalmente. Impara a stabilire i tuoi limiti personali. Il rapporto con le autorità richiede realismo e limiti.

PESCI

Per quanto tu ami le tue convinzioni e i tuoi ideali, sei interrogato oggi in un senso più profondo. Chiedi al tuo lato istintivo se ciò in cui credi risuona con la tua profonda verità. Gli ideali di fede dell’altro non sempre sono uguali ai tuoi. Idem per filosofie di vita, culture e credenze. Impara a rispettare gli altri e i tuoi.