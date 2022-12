Pensioni ultime notizie: Sale A 85% Adeguamento Pensioni Tra 4 E 5 Volte Il Minimo

Sembra che le norme contenute nella Manovra economica relative all’indicizzazione automatica delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 possano essere modificate.Questa è la conclusione che si può trarre dalle modifiche proposte dal Governatore.In particolare, l’importo della rivalutazione per gli assegni tra i 2000 e i 2500 euro (che è 4 o 5 volte il minimo) è stato aumentato dall’80 all’85%.Al contrario, le aliquote per le pensioni più elevate vengono ridotte: dal 55% al 53% per chi ha una pensione da 5 a 6 volte il salario minimo; dal 50% al 47% per chi ha una pensione da 6 a 8 volte il salario minimo; dal 40% al 37% per chi ha una pensione da 8 a 10 volte il salario minimo; e dal 35% al 32% per chi ha una pensione superiore a 10 volte il salario minimo (oltre i 5.000 euro).