Programmi Tv Stasera giovedì 22 dicembre 2022: Film live Rai, Mediaset e Sky

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Purché finisca bene «La fortuna di Laura» Gaeta. Laura Trabacchi (Lucrezia Lante Della Rovere, 56) è un’arredatrice di successo che ha cresciuto da sola la figlia. Quando la relazione con il marito di una cliente viene scoperta, Laura perde la casa e il lavoro. L’ex domestica Agnese (Emanuela Grimalda, 58) la ospita a casa sua.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Che c’è di nuovo? È in onda anche a pochi giorni dal Natale il programma di approfondimento condotto da Ilaria D’Amico (49). In studio un panel di giornalisti ed esperti per parlare dei fatti della settimana e dei diversi argomenti (politica, cronaca, cultura e scienza) trattati nelle inchieste realizzate dalla redazione.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Lansky La storia vera del boss di origini russe Meyer Lansky (Harvey Keitel, 83). Nel 1911, all’età di nove anni, si trasferisce con la famiglia a New York, dove negli anni a venire costruisce il suo impero criminale. Ormai anziano, ma ancora sotto controllo dell’Fbi, si trasferisce a Miami, dove prepara il suo ultimo piano…

Stasera su Rete 4 alle 21.25 Frozen Planet II – Incanto di ghiaccio Torna la serie documentaristica targata BBC, un viaggio nelle grandi terre selvagge dell’Artico e dell’Antartico per osservare gli animali che le popolano. Grazie alle nuove tecnologie le telecamere ci fanno immergere nel mondo di orsi polari, pinguini e tigri siberiane riuscendo a catturare immagini rivoluzionarie.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 In vacanza su Marte 2030. Fabio (Christian De Sica, 71) vuole sposare la fidanzata ma non ha ancora divorziato. Per evitare il reato di bigamia, decide di dire sì su Marte. Qui però arriva il figlio, che vuole mandare a monte le nozze: dopo un’escursione andata male il ragazzo si trasforma in un 70enne (Massimo Boldi, 77).

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Endless Riley (Alexandra Shipp, 31) e Chris (Nicholas Hamilton, 22), seppur molto diversi tra loro, sono follemente innamorati, ma un giorno, dopo una brutta lite con Riley, il giovane muore in un incidente automobilistico. Nonostante rimanga bloccato nel limbo, Chris trova un modo per connettersi alla fidanzata.

Stasera su La 7 alle 21.25 SPECIALE PIAZZA PULITA Contrariamente a quanto annunciato la scorsa settimana, Corrado Formigli ha deciso di andare in onda anche stasera con un altro speciale: in primo piano come sempre ci saranno gli argomenti di attualità più caldi del momento.

Stasera su TV 8 alle 21.30 HARRY POTTER – RITORNO A HOGWARTS Daniel Radcliffe e gli altri protagonisti della celebre saga tornano ad Hogwarts. Un’occasione per celebrare l’anniversario del primo film: «Harry Potter e la Pietra Filosofale», uscito nelle sale nel dicembre 2001.

Stasera su Nove alle 21.00 MANCHESTER CITY – LIVERPOOL L’Etihad Stadium di Manchester ospita un big match valido per la Coppa di Lega: in campo i padroni di casa, agli ordini dell’allenatore Pep Guardiola, e i «Reds» guidati da Jurgen Klopp.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 LADYHAWKE (Usa 1984) di Richard Donner con Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer Nella Francia medievale, un vescovo geloso getta una maledizione su due innamorati, Isabeau e Navarre: lei si trasforma in falco durante il giorno, lui diventa lupo di notte.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 MORTAL (Norv. 2020) di A. Øvredal con Nat Wolff LMMM Eric scopre di possedere dei poteri basati sull’antica mitologia norvegese. Quando uccide accidentalmente un giovane, Eric viene braccato dalle autorità e, durante la fuga, scopre finalmente la sua vera natura.

Stasera su Iris alle 21.00 DANNI COLLATERALI (Usa 2001) di Andrew Davis con Arnold Schwarzenegger Gordon, un pompiere che ha perduto la moglie e il figlio in un attacco terroristico, si reca in Colombia per farsi giustizia da solo. Per i colpevoli non ci sarà alcuna clemenza.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 LA CENA DI NATALE (It. 2016) di Marco Ponti con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti Chiara è incinta all’ottavo mese, ma Damiano continua a fare il dongiovanni. Intanto, i loro genitori Mimì e Ninella sognano di coronare il loro amore mai consumato…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 LA PRIMA NOTTE DEL GIUDIZIO (Usa 2018) di G. McMurray con Lex Scott Davis Per abbassare il tasso di criminalità, un partito di estrema destra propone un esperimento chiamato “Lo Sfogo”: concedere ogni anno una notte in cui ogni violenza è lecita.

Stasera su La 5 alle 21.10 SAPORE DI NATALE (Can. ‘17) con Laura Bell Bundy LMM Emily, proprietaria di una panetteria in difficoltà, riceve per posta una specie di calendario dell’avvento con relative istruzioni: aprire una casella al giorno, fino a quando un segreto non verrà rivelato.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 AMARCORD (It./Fr. ‘74) di F. Fellini con M. Noel La Rimini degli Anni 30 nei suggestivi ricordi di un adolescente. Le adunate fasciste, gli scherzi goliardici, le chiacchiere da bar e i primi turbamenti sessuali per donne procaci come la conturbante Gradisca.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 CONCERTO DI NATALE DAL SENATO Dall’Aula di Palazzo Madama, alla presenza del Presidente della Repubblica e dei Presidenti di Senato e Camera, il tradizionale concerto di Natale (trasmesso in diretta su Raiuno) che si apre con l’Inno di Mameli.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 BALLANDO CON LE STELLE Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli, torna con la prima finale. Stasera avremo l’elenco completo delle coppie che parteciperanno alla finalissima del 23 dicembre. Tra i giurati, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Stasera su Real Time alle 21.20 DR. PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHIACCIA BRUFOLI «Un bozzolo grande» La dottoressa Sandra Lee si occupa di Debra: la donna ha un grosso bozzolo sulla testa. In seguito, si prende cura del cowboy Dusten, che ha una dolorosa escrescenza sul ginocchio.

Stasera su Giallo alle 21.10 I MISTERI DI MURDOCH – A CASA PER LE FESTE (Canada 2017) di Gary Harvey con Yannick Bisson, Helene Joy Murdoch e Julia sono a Vancouver per passare il Natale con il fratello di William, Jasper. Ma vengono coinvolti nell’indagine su un omicidio.

Stasera su Top Crime alle 21.10 HARRY WILD – LA SIGNORA DEL DELITTO (1ª st., ep. 5) «Un giorno in prigione» con Jane Seymour Un insetto punge tutti gli ospiti di una cena tranne Harry; il ritrovamento di un cadavere nel pozzo induce Vicky Boyle a indagare. Segue «La tempesta».

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 RUN ALL NIGHT – UNA NOTTE PER SOPRAVVIVERE (Usa 2015) con Liam Neeson Il killer Jimmy Conlon scopre che suo figlio è stato testimone di un omicidio commesso dal boss Shawn Maguire. Ora Jimmy deve decidere da che parte schierarsi…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 L’ARTE DI VINCERE (Usa ‘11) di Bennett Miller con Brad Pitt, Jonah Hill Dopo l’addio di tre forti giocatori, il general manager degli Oakland’s Athletics, un team di baseball, cerca di trovare dei validi sostituti con l’aiuto di un giovane collaboratore.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 LA MUSICA NEL CUORE (Usa 2007) di Kirsten Sheridan con Freddie Highmore Dopo mille peripezie, un ragazzino con un grande talento per la musica riesce a ritrovare i genitori. Tutto accade durante un magico concerto al Central Park di New York.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 THE PEACEMAKER (Usa ‘97) di Mimi Leder con George Clooney, Nicole Kidman Un gruppo di mercenari ruba un ordigno nucleare. La scienziata Julia Kelly e il colonnello dei servizi segreti Thomas Devoe ne seguono le tracce per evitare conseguenze.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 OLD (Usa ‘21) con Gael García Bernal, Vicky Krieps Guy e Prisca decidono di trascorrere con i figli Trent e Maddox una vacanza in un resort che si affaccia su una spiaggia incontaminata. Ma giunti sul posto scoprono che il luogo nasconde un inquietante segreto.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 MASTERCHEF ITALIA Dopo i Live Cooking che hanno selezionato i 20 concorrenti, ha inizio la gara che eleggerà il miglior cuoco amatoriale d’Italia. A giudicare le loro prove c’è l’intransigente trio di fiudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 S.W.A.T. (1ª st., ep. 7) «Il futuro non è scritto» con S. Moore Un amico d’infanzia di Hondo che si trova in prigione gli chiede di proteggere suo figlio. Hondo accetta e questo porta la squadra in contatto con un nuovo gruppo criminale. A seguire, ep. 8.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 BAYWATCH (5ª st., ep. 7) «Qualcuno da sorvegliare» con Kathleen Kinmont L’agente dell’Fbi Morgan, che è sulle tracce di un boss della malavita, si scontra con Mitch accusandolo di intralciare le operazioni. Stephanie decide di lasciare Baywatch. Segue ep. 8.

Stasera su Sky Investogation alle 21.15 BALTHAZAR (4ª st., ep. 7) «Ricordati » con Caterina Murino, Tomer Sisley, Yanig Samot La tensione tra Vésinet e Balthazar peggiora quando lei lo incarica di tornare al paese natale per indagare sulla morte di alcune mucche. Segue ep. 8 «Se è questo che vuoi

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 MOMENTI DI GLORIA «Arte» Nel 2014, l’Olanda ha l’occasione di riscattarsi quando sconfigge la Spagna nella prima partita dei Mondiali in Brasile. Il gol di testa di Robin van Persie è un’opera d’arte, un incredibile mix di coordinazione ed eleganza.

Programmi Tv su Rai 1

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.05 OGGI È UN ALTRO GIORNO

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 65° ZECCHINO D’ORO

18.45 L’EREDITÀ Quiz con Flavio

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 PURCHÉ FINISCA BENE

23.40 PORTA A PORTA

1.25 VIVA RAI2! …E UN PO’ ANCHE RAI1

Programmi Tv su Rai 2

11.10 I FATTI VOSTRI

13.00 TG2 GIORNO/TG2 TUTTO IL BELLO CHE C’È

13.45 TG MEDICINA 33

14.00 ORE 14

15.25 BELLAMA’

17.00 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.15 TG2 TELEGIORNALE

18.40 TG SPORT SERA

19.05 FBI

19.50 DRUSILLA E L’ALMANACCO DEL GIORNO DOPO

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 CHE C’È DI NUOVO

24.00 BAR STELLA

Programmi TV su Rai Tre

13.15 PASSATO E PRESENTE

14.00 TG REGIONE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 LEONARDO/15.05 PIAZZA AFFARI

15.15 TG3 L.I.S./15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO

16.10 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO Documenti

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 NUOVI EROI

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 LANSKY

23.20 100 OPERE TORNANO A CASA

23.55 TG3 LINEA NOTTE TELEGIORNALE

Programmi TV su Rai 4

12.20 IL SEGRETO

13.00 LA SIGNORA DEL WEST

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.45 FILM-Guerra L MMM 1:39

ATTACCO: PIATTAFORMA JENNIFER

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

21.25 FROZEN PLANET II – INCANTO DI GHIACCIO

23.35 DECISIONE CRITICA

Programmi TV su Canale 5

13.40 BEAUTIFUL

14.10 TERRA AMARA

14.45 FRATELLI CAPUTO Fiction

15.40 GRANDE FRATELLO VIP

15.50 UN ALTRO DOMANI

16.45 THE WINTER PALACE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 IN VACANZA SU MARTE

23.20 TG5 TELEGIORNALE

23.55 …E FUORI NEVICA!

Programmi TV su Italia 1

12.10 COTTO E MANGIATO – IL MENÙ

12.25 STUDIO APERTO

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.20 SPORT MEDIASET

14.05 I SIMPSON

15.35 NCIS: LOS ANGELES

17.25 THE MENTALIST

18.15 TIPI DA CROCIERA

18.20 STUDIO APERTO LIVE/STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 ENDLESS

23.15 STORIA D’INVERNO

Programmi TV su La 7

11.00 L’ARIA CHE TIRA

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA

16.40 TAGA FOCUS

17.00 JOSEPHINE ANGE GARDIEN

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 SPECIALE PIAZZA PULITA

23.15 SPACESHIP EARTH

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

Programmi TV su Tv 8

11.30 ALESSANDRO BORGHESE- 4 RISTORANTI

12.45 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

14.00 LA REGINA DEL NATALE

15.45 LE MIE REGOLE DELL’AMORE

17.30 NATALE A HOLLY LANE

19.15 4 RISTORANTI

20.30 100% ITALIA

21.30 HARRY POTTER 20° ANNIVERSARIO – RITORNO A HOGWARTS

23.30 UN AMORE DI RENNA

Programmi TV su Nove

9.30 DELITTI IN COPERTINA

13.20 FAMIGLIE DA INCUBO Doc.

15.20 DELITTI SOTTO L’ALBERO

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.00 COPPA DI LEGA

23.35 VIA DALL’INCUBO

Programmi TV su Mediaset 20

10.55 ARROW

11.55 JARHEAD

14.25 LETHAL WEAPON

16.00 DR. HOUSE

17.50 ARROW

18.50 AMICHEVOLE

21.05 LADYHAWKE

23.40 KNOCKOUT – RESA DEI CONTI

Programmi TV su Rai 4

11.30 CSI: VEGAS

12.15 SENZA TRACCIA

14.30 HANSEL & GRETEL – CACCIATORI DI STREGHE

16.00 JUST FOR LAUGHS

16.10 STREGHE

17.40 DELITTI IN PARADISO

19.50 RESIDENT ALIEN

21.20 MORTAL

23.05 DARK HALL

Programmi TV su La 7 D

9.50 LA CUCINA DI SONIA

10.25 I MENÙ DI BENEDETTA

13.05 LA CUCINA DI SONIA

13.40 GREY’S ANATOMY

15.30 DROP DEAD DIVA

18.10 TG LA7D

18.15 GHOST WHISPERER

20.00 LA CUCINA DI SONIA

20.30 LINGO – PAROLE IN GIOCO

21.30 BROTHERS & SISTERS

0.30 LA CUCINA DI SONIA Cucina

Programmi TV su Cielo

13.45 MASTERCHEF ITALIA

16.45 FRATELLI IN AFFARI

17.45 BUYING AND SELLING

19.00 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE TORONTO

19.45 AFFARI AL BUIO

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA

21.15 THE FOREIGNER – LO STRANIERO

Programmi TV su TV 2000

13.20 FIORI D’ARANCIO Telen.

15.00 LA CORONCINA…

15.15 SIAMO NOI Attualità

16.00 FIORI D’ARANCIO Telen.

17.30 DIARIO PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARIO/18.30 TG 2000

19.30 IN CAMMINO

20.00 NEI NOSTRI PRESEPI IL MISTERO DI UNA MANGIATOIA. NOVENA DI NATALE

20.30 TG 2000

20.55 CHRISTMAS COTTAGE

22.35 ILLUSTRI CONOSCIUTI

0.05 LA COMPIETA/ROSARIO

Programmi TV su Focus

12.00 COSE DI QUESTO MONDO

12.55 TSUNAMI: UNA MINACCIA GLOBALE

14.00 LE MERAVIGLIE DEL PARCO DI YELLOWSTONE

15.00 FLORIDA – LO STATO DEL SOLE

16.00 YOSEMITE

17.00 MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES

18.00 GIGA STRUTTURE Doc.

19.00 MEGA SHIPPERS Doc.

20.15 COSE DI QUESTO MONDO

21.15 BRIAN COX AVVENTURE NELLO SPAZIO

23.15 IL GRANDE IMBROGLIO DELLE TOMBE EGIZIE

Programmi TV su Iris

12.05 SLEEPERS

14.55 DIMMI LA VERITÀ

17.00 È UNA SPORCA FACCENDA TENENTE PARKER

19.15 CHIPS

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 DANNI COLLATERALI

23.20 L’ASSASSINO DI PIETRA

Programmi TV su Rai Movie

14.00 I MAGNIFICI SETTE

16.20 IL SEGNO DEL COYOTE

18.05 I SETTE DEL TEXAS

19.55 I TOREADOR

21.10 LA CENA DI NATALE

22.50 MATRIMONIO ALL’ITALIANA

Programmi TV su Italia 2

13.25 FRIENDS

15.40 CAPITAN HARLOCK

17.30 NARUTO SHIPPUDEN

19.00 MIKE & MOLLY

21.15 LA PRIMA NOTTE DEL GIUDIZIO

23.15 ONE PIECE Cartoni

Programmi TV su La 5

12.25 GRANDE FRATELLO VIP

12.45 UOMINI E DONNE

14.15 AMICI

14.45 UNA MAMMA PER AMICA

16.45 AMORE PENSACI TU

18.50 GRANDE FRATELLO VIP

19.00 GRANDE FRATELLO VIP

19.15 IL DIARIO DI BRIDGET JONES

21.10 SAPORE DI NATALE

22.55 DUE SETTIMANE PER INNAMORARSI

0.45 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi TV su Cine 34

10.45 NON CHIAMATEMI PAPÀ

12.55 PIEDIPIATTI

14.45 VIP

16.55 BOROTALCO

18.55 GALLO CEDRONE

21.00 AMARCORD

23.30 LA TIGRE E LA NEVE

Programmi TV su Rai Storia

15.00 a.C.d.C.

16.00 ITALIANI

18.05 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO

18.45 STORIA DELLA MEDICINA

19.50 DOMENICA CON… Doc.

20.10 IL GIORNO E LA STORIA Doc.

20.30 PASSATO E PRESENTE Doc.

21.10 a.C.d.C.

23.10 SITI ITALIANI DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

0.05 IL GIORNO E LA STORIA

Programmi TV su DMAX

11.55 AIRPORT SECURITY SPAGNA

13.55 AFFARI IN CANTINA

15.50 LUPI DI MARE: NORD VS. SUD

17.40 ALASKA: COSTRUZIONI SELVAGGE

19.30 NUDI E CRUDI

21.25 PREDATORI DI GEMME Doc.

23.15 IL BOSS DEL PARANORMAL

1.05 CACCIATORI DI FANTASMI

Programmi TV su Rai 5

13.30 LA VIA DELLA SETA

14.00 WILDEST ANTARTIC

14.55 WILD AUSTRALIA

15.50 PIGNASECCA PIGNAVERDE

17.35 CONCERTO PAPPANO RACHMANINOFF

19.20 IN SCENA

20.20 ISOLE

21.15 CONCERTO DI NATALE DAL SENATO

22.10 CHRISTMAS CAROLS DAL COLLEGIO BORROMEO

22.35 ROMA CAPUT DISCO

23.50 CHEZ VOUS FRANCOIS HARDY

Programmi TV su Rai Premium

12.00 UN CICLONE IN CONVENTO

13.50 NERO A METÀ 2

15.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE

17.25 DON MATTEO 8

19.25 IL RESTAURATORE

21.20 BALLANDO CON LE STELLE

1.35 THE GOOD DOCTOR

Programmi TV su Real Time

10.30 CASA SU MISURA

12.20 CORTESIE PER GLI OSPITI

14.20 ABITO DA SPOSA CERCASI

19.20 CORTESIE PER GLI OSPITI

21.20 DR. PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHIACCIABRUFOLI

22.15 DR. PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA…

Programmi TV su Giallo

12.40 MISS FISHER – DELITTI E MISTERI

14.55 L’ISPETTORE BARNABY

16.55 I MISTERI DI BROKENWOOD

18.55 MISS FISHER – DELITTI E MISTERI

21.10 I MISTERI DI MURDOCH – A CASA PER LE FESTE

23.10 L’ISPETTORE BARNABY

Programmi TV su Top Crime

14.00 PERSON OF INTEREST

15.50 THE CLOSER

17.35 HAMBURG DISTRETTO 21

19.20 PERSON OF INTEREST

21.10 HARRY WILD – LA SIGNORADEL DELITTO

23.00 CSI: MIAMI

Programmi TV su Rai Gulp

18.15 LUCAS ETC.

18.20 ALEX AND CO.

18.45 IDEFIX E GLI IRRIDUCIBILI

19.10 CRUSH – LA STORIA..

19.35 BIA Telefilm

20.15 AVENGERS – ULTRON..

20.40 SPIDER-MAN

21.05 CHIAMATEMI ANNA

Programmi TV su Rai YOYO

19.15 FOOD WIZARDS Cartoni

19.35 TOPOLINO E LA CASA DEL DIVERTIMENTO

20.05 MIRA ROYAL DETECTIVE

20.25 PEPPA PIG – BU0N NATALE PEPPA

20.35 PEPPA PIG

20.50 PINOCCHIO & FRIENDS

Programmi TV su Frisbee

18.30 OGGY OGGY

18.55 CURIOSO COME GEORGE

19.30 YOKO

19.40 CURIOSO COME GEORGE

20.55 SUPER MONSTERS

22.05 ANIMAL PLANET REPORT

Programmi TV su Sky Cinema Uno

14.10 È STATO TUTTO BELLO – STORIA DI PAOLINO E PABLITO

16.05 INCEPTION

18.35 AMBULANCE

21.15 RUN ALL NIGHT – UNA NOTTE PER SOPRAVVIVERE

23.15 BENVENUTO PRESIDENTE!

1.05 BENT – POLIZIA CRIMINALE

Programmi TV su Sky Cinema Due

13.20 BEN IS BACK

15.10 FINALE A SORPRESA – OFFICIALCOMPETITION

17.10 CELLA 211

19.10 IL LATO POSITIVO

21.15 L’ARTE DI VINCERE

23.30 OPEN ARMS – LA LEGGE DEL MARE

1.30 CAPTAIN FANTASTIC

Programmi TV su Sky Cinema Family

13.15 IL GGG – IL GRANDE GIGANTE GENTILE

15.20 RUBY RED III – VERDE SMERALDO

17.15 PETER PAN

19.15 THE LEGO MOVIE

21.00 LA MUSICA NEL CUORE

23.00 IL PRINCIPE DIMENTICATO

0.50 RUBY RED III – VERDE

Programmi TV su Sky Cinema Action

14.40 3 DAYS TO KILL

16.40 HULK

19.00 DISASTRO A CLOUDY MOUNTAIN

21.00 THE PEACEMAKER

23.10 VIAGGIO IN PARADISO

0.50 TERMINATOR SALVATION

2.50 STAR TREK: FIRST CONTACT

Programmi TV su Sky Cinema Suspense

13.15 DORIAN GRAY

15.15 VOYAGERS

17.10 ALEX CROSS – LA MEMORIA DEL KILLER

19.00 SCREAM

21.00 OLD

22.55 ULTIMA NOTTE A SOHO

1.15 FAIR GAME

3.05 DORIAN GRAY