Programmi Tv Stasera lunedì 10 ottobre 2022: Film live cosa c’è in televisione oggi

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Sopravvissuti «Alla deriva» il ritorno alla normalità sembra impossibile. Lea rivede sua sorella Adele, e le vecchie tensioni tra le due vengono a galla. Nino è ossessionato dai suoi fantasmi e solo Luca (Lino Guanciale, 43) riesce a stargli accanto. Marta intanto fa una scoperta sconvolgente. A seguire, l’episodio «Stranieri»

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Stasera tutto è possibile Un altro lunedì all’Auditorium Rai di Napoli con Stefano De Martino (31). Il tema della puntata è “FantaSTEP”. Tra i giochi c’è anche Elastic speed: due vip, dopo aver indossato uno zaino legato da un elastico, devono schiacciare un pulsante e formulare una domanda plausibile alla risposta di De Martino.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Presa diretta «La minaccia nucleare» è il titolo della puntata di stasera. Riccardo Iacona (65) presenta un’inchiesta sull’escalation della guerra in Ucraina, sempre più pericolosa dopo la mobilitazione decisa da Putin. Gli inviati spiegano come le nuove fratture geopolitiche stiano disegnando nuovi equilibri mondiali.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarta Repubblica Anche la trasmissione ideata e condotta da Nicola Porro (53) continua a tenere accesi i riflettori sulla nuova maggioranza di governo e sulle tante problematiche che la attendono. Si parla anche dell’opposizione: dopo lo choc della netta sconfitta elettorale, saprà trovare punti di contatto per ripartire?

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Ogni «vippone» ha la sua storia da raccontare. Lo sa bene Alfonso Signorini, che nel corso di ogni puntata trova il tempo di approfondire con uno o più inquilini un episodio o un’esperienza di vita che possa far riflettere il pubblico a casa. Anche oggi Giulia Salemi (29) cura lo spazio «social».

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Peppermint Los Angeles. La vita di Riley North (Jennifer Garner, 50) viene sconvolta dall’omicidio del marito e della figlioletta, vittime di una gang di narcotrafficanti. Grazie a un giudice corrotto, gli assassini evitano la condanna, ma Riley non si rassegna e comincia a elaborare un piano per farsi giustizia da sola.

Stasera su La 7 alle 21.15 ALLARME ROSSO (Usa 1995) con Denzel Washington Un sottomarino Usa riceve l’ordine di colpire una base sovietica. Poi, però, arriva quello che pare un contrordine. Il capitano vuole attaccare, ma il suo vice, Ron Hunter, non è d’accordo.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 GOMORRA – LA SERIE con Salvatore Esposito 3ª e 4ª p. Genny, preoccupato per Azzurra e il piccolo Pietro, medita di lasciare il suo posto nel clan. Intanto, Enzo e Valerio hanno riconquistato il traffico nel centro, ma i Capaccio smaniano per allargarsi.

Stasera su Nove alle 21.25 LITTLE BIG ITALY «Seattle» Continua il viaggio di Francesco Panella negli Usa alla caccia del miglior ristorante italiano. Oggi tocca a Seattle. La novità di questa stagione è il voto del primo impatto, in cui viene giudicata la prima impressione che suscita il locale.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 PACIFIC RIM – LA RIVOLTA (Usa ‘18) con Cailee Spaeny, John Boyega, Scott Eastwood LMM Sono passati dieci anni dalla battaglia contro gli alieni. Jake e la giovanissima pilota Amara, arruolati nella Pan-Pacific Defense Corps, devono respingere una nuova invasione.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 UN CONTO DA REGOLARE (Canada/Usa 2019) di Shawn Ku con Nicolas Cage LMM Frank, un criminale malato terminale, viene scarcerato dopo aver scontato molti anni per un crimine che non ha commesso. In libertà, l’uomo cercherà vendetta.

Stasera su Iris alle 21.00 CHE – GUERRIGLIA (Sp./Francia/ Usa ‘08) di S. Soderbergh con Benicio del Toro LMMM Arrivato all’apice del potere dopo la rivoluzione cubana, il Che raduna un gruppo di guerriglieri e intraprende una campagna in Bolivia, dove però troverà la morte.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO (It. ‘66) di S. Leone con Clint Eastwood Durante la Guerra di Secessione, tre pistoleri stringono un’alleanza per trovare un carico di lingotti d’oro. Sono Joe ”il buono”, Tuco ”il brutto” e Sentenza “il cattivo”.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 DUNCANVILLE (2ª st., ep. 1) «Tutti sul bananone!» Duncan riesce ad evitare la scuola estiva, e questo significa la possibilità per gli Harris di farsi una vacanza insieme. Mentre Annie e Jack si trovano a subire le attenzioni di un’altra coppia invadente… Segue ep. 2.

Stasera su la 5 alle 21.10 ROSAMUNDE PILCHER: UN PIACEVOLE IMPREVISTO (Ger. 2017) con Lisa Tzschirner LMM Natalie viene licenziata a causa del fratello truffaldino e si trasferisce in Cornovaglia per fare la bambinaia: deve curare i tre figli di un astrofisico rimasto vedovo. Ma…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 CETTO C’È SENZA DUBBIAMENTE (It. ‘19) di G. Manfredonia con Antonio Albanese LMM Cetto, che vive felicemente in Germania, viene richiamato in Italia dalla zia che lo ha cresciuto, perché ha un segreto da rivelargli. Cetto scopre così di essere l’erede di un principe.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 LA RIVINCITA (It. 2020) con Michele Cipriani L’esproprio di un terreno in cambio di un risarcimento irrisorio. Il sogno di poter avere un figlio. Iniziano così le rocambolesche disavventure economiche di due fratelli, Vincenzo e Sabino, e delle mogli Maja e Angela.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 THE GOOD DOCTOR (2ª st., ep. 9) «Empatia» con Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez Shaun ha a che fare con un paziente che gli suscita un sentimento a lui sconosciuto. Claire, Meledenz e Morgan affrontano un caso particolare. Segue ep. 10 «Quarantena 1ª parte».

Stasera su Real Time alle 21.20 SORELLE AL LIMITE Amy e Michael decidono di compiere un passo importante. Intanto, Amanda fa di tutto per salvare Tammy, quando l’euforia di quest’ultima finisce male. In seguito, Amy incontra un pediatra e affronta le verità riguardo la dieta di Gage.

Stasera su Giallo alle 21.10 I MISTERI DI BROKENWOOD (3ª st., ep. 2) «L’ultima partita» con Neill Rea Un incidente avvenuto durante il funerale del poeta Declan O’Grady fa scoperchiare la bara. Si scopre che il cadavere non è quello di Declan, bensì quello di una giovane donna.

Stasera su Top Crime alle 21.10 PRODIGAL SON (2ª st., ep. 1) «È tutto nell’esecuzione» con Tom Payne, Halston Sage Malcolm deve prendersi cura di sua sorella e di sua madre mentre deve risolvere un nuovo macabro caso. Martin torna al Claremont e ha un nuovo coinquilino… Segue ep. 2.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 IL SESSO DEGLI ANGELI (It. ‘22) di e con L. Pieraccioni LMM Don Simone è un parroco con una chiesetta sempre in difficoltà. Un giorno eredita da uno zio un’attività in Svizzera: ansioso di usare quel lascito per ristrutturare il suo oratorio, parte per Lugano. Ma una volta lì…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 GREEN BOOK (Usa ‘18) con Mahershala Ali, Viggo Mortensen, Linda Cardellini 1962. L’italoamericano Tony Lip accetta di lavorare come tuttofare per Don Shirley, pianista afroamericano in tour nel sud degli Stati Uniti, dove i pregiudizi razziali sono ancora forti.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 LA MUSICA NEL CUORE (Usa 2007) di Kirsten Sheridan con Freddie Highmore Dopo mille peripezie, un ragazzino con un grande talento per la musica riesce a ritrovare i genitori. Tutto accade durante un magico concerto al Central Park di New York.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 AQUAMAN (Usa ‘19) con Jason Momoa, con Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson La città di Atlantide è un regno sottomarino governato da un re assetato di potere: Orm. Quest’ultimo vorrebbe conquistare il mondo, ma non ha fatto i conti con Aquaman.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 LIMITLESS (Usa 2011) con Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish LMMM Eddie Morra, scrittore in crisi, assume una droga che esalta le capacità intellettive. In breve diventa un asso della finanza, ma iniziano a manifestarsi anche degli effetti collaterali…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 MASTERCHEF USA Ospite della puntata, la vincitrice della terza stagione, Christine Ha, che torna nella cucina di MasterChef per una Mystery Box con ingredienti vietnamiti. Chi riuscirà a utilizzare al meglio i 10 ingredienti? Segue «La staffetta».

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 HOUSE OF THE DRAGON (1ª st., ep. 7) con Emma D’Arcy Il conflitto si fa sempre più acceso e la Fortezza Rossa sta pian piano dividendosi in due fazioni. Il primo schieramento è capitanato da Rhaenyra, che viene, però, ostacolata dalla regina Alicent. Segue ep. 8 (v.o.).

Stasera su Sky Serie alle 21.15 THE NIGHT SHIFT (1ª st., ep. 1) «Il turno di notte» con Jill Flint, Eoin Macken Al San Antonio Memorial Hospital, il dottor Callahan affronta i casi più difficili del pronto soccorso. Al suo fianco, tra gli altri, c’è la dottoressa Jordan Alexander. Segue ep. 2.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 ELEMENTARY (6ª st., ep. 13) «Respira» con Jonny Lee Miller Le indagini sulla morte di un uomo per avvelenamento porta Sherlock sulle tracce di un ex sicario e di una casa farmaceutica con attività illecite. Intanto, Joan ha dei grossi problemi col suo avvocato. Segue ep. 14.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 ITALIA VS BRASILE 3-2 – LA PARTITA «Secondo tempo» Nella ripresa, Falcão riporta la partita in parità: l’Italia deve attaccare per qualificarsi. Un’azione di Tardelli e Rossi e una grande parata di Zoff promuovono gli azzurri nel finale di una partita diventata leggendaria.

Programmi Tv su Rai 1

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 REAZIONE A CATENA

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 SOPRAVVISSUTI

Programmi Tv su Rai 2

17.05 CASTLE

17.55 TG2 TELEGIORNALE

18.15 CALCIO FEMMINILE: ITALIA-BRASILE

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 STASERA TUTTO È POSSIBILE

23.55 RE START

1.20 I lunatici

Programmi Tv su Rai Tre

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI NUMERO ZERO

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 PRESA DIRETTA

23.15 DOTTORI IN CORSIA

23.55 TG3 LINEA NOTTE

Programmi Tv su Rete 4

16.55 POIROT: SFIDA A POIROT

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 QUARTA REPUBBLICA

0.50 MOTIVE

Programmi Tv su Canale 5

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 GRANDE FRATELLO VIP

1.00 Tg5

Programmi Tv su Italia 1

17.25 THE MENTALIST

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 NCIS

20.25 NCIS: NEW ORLEANS

21.20 PEPPERMINT – L’ANGELO DELLA VENDETTA

23.30 PRESSING LUNEDÌ

Programmi Tv su La 7

17.00 PADRE BROWN T

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 ALLARME ROSSO

23.30 FLAWLESS – UN COLPO PERFETTO

Programmi Tv su Tv 8

17.30 UN’ESCURSIONE D’AMORE

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF Reality

20.30 100% ITALIA

21.30 GOMORRA – LA SERIE

23.30 HONEST THIEF

Programmi Tv su Nove

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASINO CON JOE KENDA

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 LITTLE BIG ITALY

0.45 AIRPORT SECURITY

Programmi Tv su Mediaset 20

17.30 DC’S LEGENDS OF TOMORROW

19.20 CHICAGO FIRE

20.10 THE BIG BANG THEORY

21.05 PACIFIC RIM – LA RIVOLTA

23.25 CODICE 999

Programmi Tv su Rai 4

16.45 PRIVATE EYES

18.20 MACGYVER

19.50 CORONER

21.20 UN CONTO DA REGOLARE

23.05 TOTAL RECALL – ATTO DI FORZA

Programmi Tv su La 7 D

18.10 TG LA7D

18.15 GHOST WHISPERER

20.00 LA CUCINA DI SONIA

20.30 LINGO – PAROLE IN GIOCO

21.20 PADRE BROWN

0.50 LA CUCINA DI SONIA Cucin

Programmi Tv su Cielo

17.45 BUYING AND SELLING

18.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE TORONTO

19.45 AFFARI AL BUIO

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA

21.15 DALLAS BUYERS CLUB

Programmi Tv su Tv 2000

17.30 SOLENNE CELEBRAZIONE DEI PRIMI VESPRI. DALLA BASILICA DI S. MARIA DEGLI ANGELI IN ASSISI

18.00 ROSARIO/18.30 TG 2000

19.35 IN CAMMINO

20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000

20.50 IN CAMMINO SEGUIMI. LA VITA DI PIETRO

21.40 L’UOMO DELLA CARITÀ – DON LUIGI DI LIEGRO

23.20 INDAGINE AI CONFINI DEL SACRO

Programmi Tv su Focus

17.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA

18.00 AEREI DA COMBATTIMENTO

19.00 ANCIENT DISCOVERIES

20.15 COSE DI QUESTO MONDO

21.15 I MILLE VOLTI DI SIRACUSA

22.40 LE CITTÀ NASCOSTE

23.35 ENIGMI SVELATI

1.30 INDAGINI AD ALTA QUOTA

Programmi Tv su Iris

16.50 MISSIONE IN ORIENTE – IL BRUTTO AMERICANO

19.15 CHIPS

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 CHE – GUERRIGLIA

23.30 SYRIANA (Usa 2005)

Programmi Tv su Rai Movie

16.15 PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ

18.45 I QUATTRO DELL’AVE MARIA

21.10 IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO

0.30 JOE BASS L’IMPLACABILE

Programmi Tv su Italia 2

18.00 DRAGON BALL Z: LA STORIA DI TRUNKS

19.00 DUE UOMINI E MEZZO

21.15 DUNCANVILLE

22.05 I GRIFFIN

23.35 YOUNG SHELDON

Programmi Tv su La 5

16.45 LE TRE ROSE DI EVA 2

18.50 GRANDE FRATELLO VIP

19.00 GRANDE FRATELLO VIP

19.10 AMICI Talent

19.40 UOMINI E DONNE

21.10 ROSAMUNDE PILCHER: UN PIACEVOLE IMPREVISTOr

23.10 UOMINI E DONNE Talk show

Programmi Tv su Cine 34

17.20 SUPERFANTOZZI (It. 1986)

19.10 FSCUOLA DI LADRI – PARTE SECONDA

21.00 CETTO C’È SENZADUBBIAMENTE

22.50 UOMO D’ACQUA DOLCE