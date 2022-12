Programmi Tv Stasera lunedì 12 dicembre 2022: Film live guida e palinsesto

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Il campione Valerio Fioretti (Stefano Accorsi, 51), insegnante disoccupato, riceve dalla squadra della Roma l’incarico di preparare all’esame di maturità Christian Ferro (Andrea Carpenzano, 27), calciatore di talento ma dalla vita privata turbolenta. All’inizio Valerio non riesce a entrare in sintonia col ragazzo, ma poi…

Stasera su Rai Due alle 21.20 Delitti in paradiso «Feste con delitto» Si avvicina il Natale e Neville Parker (Ralf Little, 41) ha intenzione di andare a Manchester dalla sua famiglia. Il suo piano viene però stravolto quando un miliardario muore in circostanze misteriose. Con Florence il vacanza, Parker può contare sull’aiuto di Dwayne, ora in pensione.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Report Anche quest’anno il programma condotto da Sigfrido Ranucci (61) non si ferma durante le Feste. La trasmissione continua a ottenere buoni ascolti conquistando uno share superiore al 10%. La crisi energetica e il conseguente aumento delle bollette continuano a essere i temi più seguiti dal pubblico.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarta Repubblica I temi più caldi dell’attualità italiana e internazionale sono al centro dell’approfondimento ideato e condotto da Nicola Porro (53) anche nell’ultima puntata del 2022, prima della consueta pausa per le festività natalizie. In primo piano la discussione sull’attività del governo presieduto da Giorgia Meloni.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Ad appena due giorni dalla puntata precedente le luci dello studio di Cinecittà si riaccendono per un nuovo capitolo in prima serata del reality condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli (48) e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste fisse. Ritroveremo anche Giulia Salemi e Carmen Russo.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Renegades Una squadra di Navy Seals, in missione in Bosnia durante la guerra, viene a sapere di un tesoro di inestimabile valore in lingotti d’oro, nascosto dai nazisti sul fondo di un lago. I militari, guidati da Matt Barsen (Sullivan Stapleton, 45), provano a recuperarlo decisi a restituirlo alla popolazione locale.

Stasera su La 7 alle 21.15 GREY’S ANATOMY (18ª st., ep. 15) «Mettilo alla prova» con Ellen Pompeo Nick torna a Seattle per eseguire un delicato intervento con Meredith. Intanto la Bailey è molto tesa perché viene valutato il programma di specializzazione. Seguono due episodi.

Stasera su TV 8 alle 21.30 GOMORRA 5 – STAGIONE FINALE con Salvatore Esposito Dopo l’attacco alle piazze di spaccio di Genny, Ciro viene osannato dai suoi uomini. Genny, conscio di aver perso tutto, compra una barca e dei documenti falsi per fuggire assieme alla sua famiglia. Segue ep. 10.

Stasera su Nove alle 21.15 È GIÀ IERI (It. ‘04) con Antonio Albanese, Fabio De Luigi Filippo, giornalista spocchioso e maniacale, viene spedito alle Canarie per un servizio. Lì, però, si ritrova vittima di una sorta di incantesimo, che lo porta a rivivere all’infinito la stessa giornata…

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 BASTILLE DAY – IL COLPO DEL SECOLO (Fr./Usa ‘16) con Richard Madden Parigi: Michael ruba una borsa, ignorando che nasconde una bomba. Quando l’ordigno esplode uccidendo 4 persone, lui si allea con l’agente della Cia Sean per scovare i terroristi.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 KINGSMAN: IL CERCHIO D’ORO (G.B./Usa ‘17) di M. Vaughn con Taron Egerton Dopo l’attacco al quartier generale dei Kingsman e alla comparsa di un nuovo nemico, Eggsy e Merlin collaborano con l’agenzia americana Statesman per salvare il mondo.

Stasera su Iris alle 21.00 IL COLORE VIOLA (Usa 1985) di Steven Spielberg con Whoopi Goldberg America, Anni 20. L’odissea di Celie, una donna di colore costretta a lottare contro i pregiudizi razziali e un marito violento. La salverà solo la sua grande forza interiore.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 HOSTILES – OSTILI (Usa 2017) con Rosamund Pike 1892. Il capitano Blocker deve scortare un capo Cheyenne in fin di vita e la sua famiglia verso la riserva. Durante il viaggio s’imbattono in Rosalie, sopravvissuta a un attacco Comanche.

Stasera su Italia 2 alle 21.25 I GRIFFIN (11ª st., ep. 4) «Niffirg I» Brian approfitta della macchina del tempo di Stewie per convincere le donne a stare con lui. Per evitare di essere scoperto manomette i comandi e inverte il corso degli eventi. A seguire altri due episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 HEARTS OF CHRISTMAS (Usa 2016) con Kristoffer Polaha, Emilie Ullerup Jenny, giovane infermiera del reparto neonatale del Community Memorial, vorrebbe organizzare una festa di Natale. Ma il nuovo direttore amministrativo non ha soldi da spendere…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 FUGA DA REUMA PARK (It. 2016) con Giovanni Storti LMM L’anziano Aldo viene ricoverato dai parenti in una casa di cura, il Reuma Park, dove incontra i vecchi compagni Giovanni e Giacomo. I tre iniziano a ricordare i tempi passati insieme…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 DEI (Italia 2018) di Cosimo Terlizzi con Luigi Catani Martino, 17 anni, vive con i genitori, in difficoltà economiche, in un casolare pugliese. Dibattuto tra il desiderio di frequentare l’università e le necessità familiari, scappa a Bari ogni volta che può con un’amica.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 TREKKING CON SORPRESA (Ger. ‘19) con Harald Krassnitzer, Michael Gwisdek Klaus si reca a Maiorca con la figlia Stefanie per un’escursione sulle montagne con il padre Helmut. Il vecchio patriarca non sa che Klaus sta vendendo l’attività di famiglia…

Stasera su Real Time alle 21.20 VITE AL LIMITE La dipendenza dal cibo ha portato Irene a un peso tale da impedirle di muoversi autonomamente. Così è stata costretta a trasferirsi a casa di suo figlio che la assiste. Intanto, il dottor Now cerca di mettersi in contatto con lei.

Stasera su Giallo alle 21.10 I MISTERI DI MURDOCH (10ª st., ep. 3) «Uno studio in rosa» con Yannick Bisson Quando Freddie Pink, un’amica d’infanzia di Murdoch, gli chiede di risolvere un caso, per il detective è lei stessa la prima indiziata del crimine… Segue ep. 4 «Generare un assassino».

Stasera su Top Crime alle 21.10 CSI: MIAMI (3ª st., ep. 19) «Sesso e tasse» con David Caruso Durante il periodo della dichiarazione dei redditi, due agenti del fisco vengono uccisi in circostanze e modalità diverse. Horatio e i suoi avviano le indagini sul caso. A seguire, altri tre episodi.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 THE HANGING SUN – SOLE DI MEZZANOTTE (Italia 2022) con Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay In fuga dal padre boss, John trova riparo in un villaggio del Nord. Lì fa amicizia con Leah, una donna vittima di violenze psicologiche e fisiche.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 ROMANZO DI UNA STRAGE (It./Fr. ‘11) con Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino Milano, 12 dicembre 1969. Un attentato alla sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura provoca una strage. Le indagini vengono affidate al commissario Luigi Calabresi.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 HUGO CABRET (Usa 2011) di Martin Scorsese con Asa Butterfield, Ben Kingsley Parigi, Anni 30. L’orfano Hugo vive all’interno di una stazione ferroviaria. L’incontro con un misterioso giocattolaio lo catapulterà in una girandola di straordinarie avventure.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 ULTIMATUM ALLA TERRA (Usa ‘08) di Scott Derrickson con Keanu Reeves, Kathy Bates New York. La scienziata Helen Benson si ritrova faccia a faccia con un alieno, Klaatu, che ha viaggiato nell’Universo per avvertire l’umanità di un’imminente catastrofe.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 20.00 LO SQUALO 3 (Usa ‘83) di Joe Alves con Dennis Quaid, Louis Gossett Jr, Bess Armstrong Alla vigilia dell’inaugurazione di un enorme parco di divertimenti sottomarino viene catturato un cucciolo di squalo bianco. Ma i proprietari non hanno fatto i conti con la mamma squalo.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF Alessandro Borghese ospita nel suo ristorante una coppia di neosposi: la conduttrice Tv Giorgia Palmas e l’ex campione di nuoto Filippo Magnini. Saranno uno contro l’altra per conquistare i giudici con un proprio menu.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 THE WHITE LOTUS 2 con Jennifer Coolidge, Adam Di Marco, Haley Lu Richardson 6ª puntata Tanya mette in guardia Portia sul conto di Jack. Nel frattempo, Lucia cerca di aiutare la famiglia Di Grasso a rintracciare i parenti, dei quali ha da tempo perso le tracce.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 THE NIGHT SHIFT – TURNO DI NOTTE (2ª st., ep. 11) «L’attesa » con Jeananne Goossen Una costruzione crolla durante un rodeo ferendo due ragazzi. Intanto, Krista si occupa di una ragazza che ha preso una quantità eccessiva di ormone della crescita. Segue «Passi avanti».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 ELEMENTARY (7ª st., ep. 10) «L’ultima modella» con J.L. Miller Una ragazza priva di documenti viene ritrovata morta nello stesso luogo in cui, diciotto anni prima, era stata uccisa una giovane star di Hollywood. Sherlock indaga. A seguire, l’episodio 11.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 ONE SHOT In quattro parti (tutte in onda stasera), il docufilm che segue gli alti e i bassi di tre giovani talenti del calcio nel quartiere popolare a sud di Londra. Il loro sogno è essere notati dagli scout e ottenere un contratto da un club della Premier League.

Programmi TV su Rai 1

14.05 OGGI È UN ALTRO GIORNO

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA TELETHON

18.45 L’EREDITÀ SFIDA AL CAMPIONE

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 IL CAMPIONE

Programmi TV su Rai 2

14.00 ORE 14

15.25 BELLAMA’

17.00 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.15 TG2/18.40 TG SPORT

19.05 FBI

19.50 DRUSILLA E L’ALMANACCO DEL GIORNO DOPO

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POSTT

21.20 DELITTI IN PARADISO

23.05 RE START

Programmi TV su Rai Tre

14.50 LEONARDO/15.05 PIAZZA AFFARI

15.15 TG3 L.I.S./15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO

16.10 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 NUOVI EROI

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 REPORT

23.15 FAME D’AMORE

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

Programmi TV su Rete 4

13.00 LA SIGNORA DEL WEST

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.45 LO SCUDO DEI FALWORTH

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 QUARTA REPUBBLICA

0.55 SENZA TREGUA

Programmi Tv su Canale 5

13.40 BEAUTIFUL

14.10 TERRA AMARA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi TV su Italia 1

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.20 SPORT MEDIASET

14.05 I SIMPSON

15.35 NCIS: LOS ANGELES

17.25 THE MENTALIST

18.20 TIPI DA CROCIERA

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 RENEGADES – COMMANDO D’ASSALTO

23.25 COUNTDOWN – CONTO ALLA ROVESCIA

Programmi TV su La 7

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA

16.40 TAGA FOCUS

17.00 STORIE DI UN REGNO

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 GREY’S ANATOMY

24.00 PAGE EIGHT

Programmi TV su TV 8

12.45 CELEBRITY CHEF

14.00 UN VOLO A NATALE

15.45 NATALE SOTTO LE STELLE

17.30 COME NEVE A NATALE

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF

20.30 100% ITALIA Game Show

21.30 GOMORRA 5 – STAGIONE

23.30 LA MALA. BANDITI A MILANO

Programmi TV su Nove

13.20 FAMIGLIE DA INCUBO Doc.

15.20 DELITTI SOTTO L’ALBERO

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 È GIÀ IERI

23.35 AMMORE E MALAVITA

Programmi TV su Mediaset 20

13.15 CHICAGO FIRE

14.05 LETHAL WEAPON

15.40 DR. HOUSE

17.30 ARROW

19.25 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 BASTILLE DAY – IL COLPO DEL SECOLO

23.15 FAST & FURIOUS – SOLO PARTI ORIGINALI

Programmi TV su Rai 4

13.50 KINGSMAN: SECRET SERVICE

16.00 JUST FOR LAUGHS Comedy

16.20 STREGHE

17.45 DELITTI IN PARADISO

19.50 FLASHPOINT

21.20 KINGSMAN: IL CERCHIO D’ORO

23.55 ESCOBAR

Programmi TV su La 7 D

13.05 LA CUCINA DI SONIA

13.40 GREY’S ANATOMY

15.30 THE GOOD WIFE

18.10 TG LA7D

18.15 GHOST WHISPERER

20.00 LA CUCINA DI SONIA

20.30 LINGO – PAROLE IN GIOCO

21.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN

1.10 LA CUCINA DI SONIA

Programmi TV su Cielo

13.45 MASTERCHEF ITALIA

16.45 FRATELLI IN AFFARI

17.45 BUYING AND SELLING

19.00 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE TORONTO

19.45 AFFARI AL BUIO

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA

21.15 THE LOBSTER

Programmi TV su TV 2000

13.20 FIORI D’ARANCIO

15.00 LA CORONCINA…

15.15 SIAMO NOI

16.00 FIORI D’ARANCIO

17.30 DIARIO PAPA FRANCESCO

18.00 S. MESSA PRESIEDUTA DA PAPA FRANCESCO PER LA FESTA DELLA BEATA VERGINE MARIA DI GUADALUPE

19.30 IN CAMMINO

20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000

20.55 LA BIBBIA

23.55 GUADALUPE UN’IMMAGINE VIVA

0.55 LA COMPIETA/ROSARIO

Programmi TV su Focus

12.00 COSE DI QUESTO MONDO

12.55 CLIMA PAZZO, PAZZO CLIMA!

14.00 IL CERCHIO DELLA VITA – NATURA MERAVIGLIOSA

15.00 UNIVERSO AI RAGGI X Doc.

17.00 MAYDAY: AIR DISASTER

18.00 GIGA STRUTTURE

19.00 INGEGNERI IN CORSA CONTRO IL TEMPO

20.15 COSE DI QUESTO MONDO

21.15 L’ENIGMA DI CLEOPATRA

23.15 LA RIVOLUZIONE DI EINSTEIN

0.15 L’ENIGMA QUANTISTICO DI EINSTEIN Documenti

Programmi TV su Iris

12.55 HAVANA

15.40 LA LEGGE DEL FUCILE

17.30 ESECUZIONE AL TRAMONTO

19.15 CHIPS

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 IL COLORE VIOLA

24.00 DANKO

Programmi TV su Rai Movie

12.10 DESPERADO

14.00 DON’T SAY A WORD

16.00 IL GRANDE PAESE

19.05 IL CONTE TACCHIA

21.10 HOSTILES – OSTILI

23.35 C’ERA UNA VOLTA IL WEST

Programmi TV su Italia 2

11.05 DUE UOMINI E MEZZO

13.25 FRIENDS

15.40 YU YU HAKUSHO – GHOST FILES

17.30 NARUTO SHIPPUDEN Car.

19.00 DUE UOMINI E MEZZO

21.25 I GRIFFIN

22.45 DUNCANVILLE

23.35 YOUNG SHELDON

Programmi TV su La 5

12.25 GRANDE FRATELLO VIP

12.45 UOMINI E DONNE

14.15 AMICI Talent

14.45 UNA MAMMA PER AMICA

16.45 AMORE PENSACI TU

18.50 GRANDE FRATELLO VIP

19.00 GRANDE FRATELLO VIP

19.10 AMICI Talent

19.40 UOMINI E DONNE

21.10 HEARTS OF CHRISTMAS

22.55 UN DESIDERIO PER NATALE

0.40 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Programmi Tv su Cine 34

11.10 IL BAMBINO E IL POLIZIOTTO

13.30 AMICI COME NOI

15.20 INFELICI E CONTENTI

17.15 BOROTALCO

19.05 I LAUREATI

21.00 FUGA DA REUMA PARK

23.00 IO C’È

Programmi TV su Rai Storia

17.00 PEARL HARBOR

17.50 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO

18.30 IRAQ. DISTRUZIONE DI UNA NAZIONE

19.35 I PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DELL’UNITÀ D’ITALIA

20.10 IL GIORNO E LA STORIA

20.35 PASSATO E PRESENTE Doc.

21.10 ITALIA. VIAGGIO NELLA BELLEZZA

22.10 COME SI DIVENTA SITO UNESCO

22.40 STORIA DELLA MEDICINA

Programmi TV su Rai Sport

11.05 SUPERLEGA CREDEM BANCA

13.30 COPPA DEL MONDO

14.15 EUROPEI

18.30 COPPA DEL MONDO

19.00 COPPA DEL MONDO

20.10 SERIE C Calcio Foggia – Catanzaro

22.30 C SIAMO

23.00 COPPA DEL MONDO

Programmi TV su DMAX

11.55 AIRPORT SECURITY: EUROPA

13.55 AFFARI IN CANTINA Reality

15.50 LUPI DI MARE Reality

17.40 PREDATORI DI GEMME Doc.

19.30 NUDI E CRUDI XL

21.25 RIVER MONSTERS: WORLD TOUR

23.15 WWE RAW

1.15 CACCIATORI DI FANTASMI

3.05 CODICI E SEGRETI Doc.