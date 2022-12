Programmi Tv Stasera mercoledì 14 dicembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.00 Seconda semifinale Lo stadio Al-Bayt di Al Khor ospita la seconda semifinale dei Mondiali. Stasera dunque sapremo chi sfiderà, nella finale di domenica 18 alle 16, la vincente della partita che si è giocata ieri sera. Quattro anni fa in Russia la Francia vinse i Mondiali sconfiggendo la Croazia in finale con il punteggio 4-2.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Mi casa es tu casa Anche stasera Cristiano Malgioglio (77) accoglie i suoi ospiti in una splendida casa romana presa in affitto dalla produzione. Tutti pronti per giocare, cantare, raccontarsi e anche cenare con il popolare conduttore. Nel suo salotto arriva, tra l’altro, Luz Casal, cantante spagnola amata da Pedro Almodóvar.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Chi l’ha visto? Penultimo appuntamento dell’anno con il programma di Federica Sciarelli (64). Si parla ancora del caso di Gaia Randazzo, 20 anni, scomparsa l’11 novembre a bordo del traghetto che da Genova doveva portarla in Sicilia. La famiglia non crede che la ragazza, in viaggio col fratello 15enne, si sia suicidata.

Stasera su Rete 4 alle 21.25 Johnny Stecchino Dante (Roberto Benigni, 70), autista di scuolabus fiorentino, incontra Maria, con la quale trascorre una giornata indimenticabile. Quando la donna lo invita a raggiungerla a Palermo, Dante accetta con gioia. Non sa che lei è sposata con un boss mafioso che gli somiglia come una goccia d’acqua.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Il giardino segreto 1947. Nata in India da genitori inglesi, Mary (Dixie Egerickx) resta orfana a 10 anni a causa di un’epidemia di colera. Tornata in Inghilterra, va a vivere nell’enorme tenuta dello zio, Lord Craven (Colin Firth, 62), rimasto vedovo da poco. La piccola scopre ben presto che la casa nasconde molte sorprese..

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Fallen Luce Price (Addison Timlin, 31) viene accusata di un crimine che non ha commesso e mandata a Sword & Cross, un istituto a metà fra il collegio e il riformatorio. Qui la ragazza inizia a essere perseguitata da strane visioni. Poi, incontra un giovane misterioso, Daniel Grigori (Jeremy Irvine).

Stasera su La 7 alle 21.15 ATLANTIDE Ormai è un appuntamento fisso per chi ama la storia: Andrea Purgatori oscilla tra epoche lontane e passato recente, affrontando ogni argomento con competenza e il contributo di documenti esclusivi e i pareri di illustri ospiti.

Stasera su Tv 8 alle 21.20 MISS CHRISTMAS (Usa 2017) con Brooke D’Orsay LMM Holly è detta “Miss Christmas” per la maestria nel decorare la piazza più importante di Chicago per le Feste. Quando, per procurarsi un albero all’altezza, va nel Wisconsin, incontra un uomo affascinante…

Stasera su Nove alle 21.25 AMMORE E MALAVITA (Italia 2017) con Serena Rossi, Giampaolo Morelli Don Vincenzo, un boss della camorra, sopravvive a un attentato e decide di cambiare vita. Dietro consiglio della moglie, finge di essere morto, ma il suo segreto non resta tale a lungo.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 KILL BILL – VOL. 1 (Usa ‘03) di Q. Tarantino con Uma Thurman, Daryl Hannah Uscita dal coma dopo quattro lunghi anni, la killer Beatrix ha un unico obiettivo: vendicarsi di Bill, l’uomo che il giorno del suo matrimonio l’ha ridotta in fin di vita.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 REGRESSION (Can./Sp. 2015) di A. Amenábar con Emma Watson, Ethan Hawke Il detective Kenner si occupa della giovane Angela, che accusa il padre di averla molestata. L’uomo si assume la colpa, ma non ricorda i fatti. Uno psicologo lo aiuterà a ricordare…

Stasera su Iris alle 21.00 RISCHIO TOTALE (Usa ‘90) con Gene Hackman Carol Hunnicut accetta l’invito a cena di un distinto corteggiatore, salendo prima per un momento nel lussuoso appartamento di lui. Qui, atterrita, assiste involontariamente, non vista, all’assassinio dell’ospite.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 THE TOMORROW MAN (Usa 2019) di Noble Jones con Jon Lithgow, Blythe Danner Ed Hemsler trascorre la sua vita preparandosi per un disastro che potrebbe non arrivare mai. Ronnie Meisner passa le giornate facendo acquisti. Entrambi cercano l’amore…

Stasera su Italia 2 alle 21.25 ONE PIECE (17ª st., ep. 13) «Un mondo sconosciuto Violet, si schiera dalla parte di Sanji e neutralizza i suoi stessi scagnozzi. Poi gli mostra cosa sta accadendo a Dressrosa. Robin e Usop vengono catturati dai nani della tribù Tontatta, ma… A seguire, due episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 BEFORE WE GO (Usa ‘15) di e con Chris Evans, Alice Eve LMMM Brooke perde l’ultimo treno diretto a Boston e, dopo aver anche subito un furto, si ritrova sola e senza soldi in stazione. L’incontro con Nick, giovane musicista squattrinato, cambierà la vita di entrambi.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 FIGLI (Italia 2020) di Giuseppe Bonito con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea Nicola e Sara hanno una figlia di sei anni e sono felici. Ma dopo la nascita del secondo figlio, nulla sarà più lo stesso. Tra attimi di felicità e di sconforto, riusciranno a rimanere insieme…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 ART NIGHT La puntata è dedicata ad Achille Castiglioni (1918-2002). L’architetto e designer raccoglieva oggetti di uso quotidiano per trasformarli in altro, come nel caso della bobina avvolgifilo usata come base per la lampada da tavolo “Lampadina”.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 LA NAVE DEI SOGNI «Zambia » con Daniel Morgenroth La MS Deutschland del capitano Grimm parte alla volta dello Zambia e delle cascate Vittoria. A bordo c’è Hanno Flemming che, dopo aver venduto la sua azienda, si è trasferito nel ranch della dottoressa Elsa Bakel.

Stasera su Real Time alle 21.20 MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA «Il confronto» Dopo un lontano periodo dai riflettori le coppie, tra cui Michele e Solange, sono pronte al confronto: questo serve a capire chi di loro ha più possibilità di andare avanti e chi invece dovrà fermarsi.

Stasera su Giallo alle 21.10 OMICIDI A SANDHAMN «Olivia » con Alexandra Rapaport I giovani Sebbe e Olivia, ospiti di una comunità di recupero, scappano a bordo di una barca rubata, ma si schiantano sul molo. Lui viene recuperato mentre lei sembra scomparsa. Nora avvia le indagini.

Stasera su Top Crime alle 21.10 FBI: MOST WANTED (2ª st., ep. 1) «La rabbia cieca» con Julian McMahon, Kellan Lutz La squadra di LaCroix deve fermare la furia di due cecchini: un ragazzo rimasto orfano a causa del Covid e un uomo che ha perso tutto a causa della pandemia. Segue ep. 2.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 THE TOURIST (Usa/Fr. ‘10) di F.H. von Donnersmarck con Johnny Depp, Angelina Jolie Durante un viaggio in Europa per guarire le sue pene d’amore, Frank si invaghisce di una bellissima sconosciuta, che lo coinvolgerà ben presto in un gioco molto pericoloso.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 HOPE (Norv./Svezia 2019) di Maria Sødahl con Andrea Bræin Hovig Alla trentenne Anja viene diagnosticato un tumore al cervello. La notizia sconvolge la famiglia e mette di fronte a una dura prova la relazione della giovane con il fidanzato Tomas.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 ROSANERO (It. ‘22) di Andrea Porporati con Salvatore Esposito, Fabiana Martucci Totò, giovane boss della camorra, e Rosetta, 10 anni, vanno in coma nello stesso istante in seguito a una brutta ferita. Come per magia si risvegliano una nel corpo dell’altro…

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 15 MINUTI – FOLLIA OMICIDA A NEW YORK (Usa 2001) con Robert De Niro Oleg ed Emil, criminali provenienti dall’Europa dell’Est, compiono una serie di efferati delitti, filmati da uno dei due. Un poliziotto e un vigile del fuoco cercano di fermarli.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY (Can./Ger. ‘21) con Kaya Scodelario Alcuni sopravvissuti, tra cui Claire, indagano sull’attività della Umbrella Corporation, che ha una gran fretta di chiudere la sede in città. Ma si ritroveranno di fronte orde di zombie.

Stasera su Sky Uno BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL Questa volta Bruno Barbieri è in Valle d’Aosta per testare quattro strutture alberghiere dotate di spa e situate in alcune località sciistiche della regione. In lizza ci sono Au Charmant Petit Lac, Bergman Mountain Hotel, Re delle Alpi e Le Massif.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 TABOO (1ª st., ep. 7) con Tom Hardy, David Hayman Un tragico evento porta Delaney a mettere in gioco tutto e a usare la sua abilità per poter proseguire con i suoi piani. Mentre lui lancia un ultimatum, Strange ha un asso finale da giocare. Segue ep. 8.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 MONARCH – LA MUSICA È UN AFFARE DI FAMIGLIA (1ª st., ep. 7) con Trace Adkins Albie deve ripulire l’enorme pasticcio della notte dell’incendio. Diverse settimane dopo, Nicky cerca di dimostrare di poter essere l’headliner di un tour da solista. Segue ep. 8.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 BULL (6ª st., ep. 9) «Algoritmi » con Michael Weatherly La TAC si occupa del caso di una donna il cui figlio, erroneamente scambiato per un criminale da un software, è stato ucciso dalla polizia. A seguire, ep. 10 «Inchiostro rosso sangue».

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 CUBA – STORIA DI UNA RIVOLUZIONE «I combattenti» La Rivoluzione Cubana raccontata da chi l’ha vissuta, sostenuta o combattuta: le alleanze e le turbolente relazioni tra Cuba e il resto del mondo, dal 1959 all’inasprimento dell’embargo di Trump.

Programmi TV su Rai 1

14.05 OGGI È UN ALTRO GIORNO

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.25 L’EREDITÀ SFIDA AL CAMPIONE

19.20 TG1 TELEGIORNALE

19.45 MONDIALI DI CALCIO

20.00 MONDIALI DI CALCIO: SEMIFINALE

22.00 IL CIRCOLO DEI MONDIALI

23.00 BOBOTV Talk

23.05 PORTA A PORTA

Programmi TV su Rai 2

13.00 TG2 GIORNO/13.30 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG2 MEDICINA 33

14.00 ORE 14

15.25 BELLAMA’

17.00 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.15 TG2 TELEGIORNALE

18.40 TG SPORT SERA

19.05 FBI

19.50 DRUSILLA E L’ALMANACCO DEL GIORNO DOPO

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 MI CASA ES TU CASA

23.15 BAR STELLA

Programmi TV su Rai Tre

14.00 TG REGIONE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 LEONARDO/15.05 PIAZZA AFFARI

15.15 TG3 L.I.S./15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO

16.10 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 NUOVI EROI

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 CHI L’HA VISTO?

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

Programmi TV su Rete 4

12.20 IL SEGRETO

13.00 LA SIGNORA DEL WEST

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.35 GAMBIT – GRANDE FURTO AL SEMIRAMIS

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.25 JOHNNY STECCHINO

0.10 DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

Programmi Tv su Canale 5

13.40 BEAUTIFUL

14.10 TERRA AMARA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20IL GIARDINO SEGRETO

23.25 TG5 NOTTE TELEGIORNALE

Programmi TV su Italia 1

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.20 SPORT MEDIASET

14.05 I SIMPSON

15.35 NCIS: LOS ANGELES

17.25 THE MENTALIST

18.20 TIPI DA CROCIERA

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 FALLEN

23.15 IL LUOGO DELLE OMBRE

Programmi TV su La 7

11.00 L’ARIA CHE TIRA

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA

16.40 TAGA FOCUS

17.00 STORIE DI UN REGNO «

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 ATLANTIDE – STORIE DI UOMINI E DI MONDI

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

Programmi TV su TV 8

11.15 TG24/4 RISTORANTI

12.45 CELEBRITY CHEF

14.00 CONSEGNA PER NATALE

15.45 DUE CHEF PER NATALE

17.30 IL NATALE DEI RICORDI

19.15 CELEBRITY CHEF

20.30 100% ITALIA

21.30 MISS CHRISTMAS

23.15 LA SINFONIA DEL NATALE

Programmi Tv su Nove

9.30 DELITTI IN COPERTINA

13.20 FAMIGLIE DA INCUBO Doc.

15.20 DELITTI SOTTO L’ALBERO

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 AMMORE E MALAVITA

0.30 SEGNALI DAL FUTURO

Programmi TV su Mediaset 20

11.30 ARROW

13.15 CHICAGO FIRE

14.05 LETHAL WEAPON

15.40 DR. HOUSE

17.30 ARROW

19.25 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 KILL BILL – VOL. 1

23.30 HORIZON LINE – BRIVIDO AD ALTA QUOTA

Programmi TV su Rai 4

11.25 FLASHPOINT

12.50 SENZA TRACCIA

14.20 TRAUMA CENTER – CACCIA AL TESTIMONE

16.00 JUST FOR LAUGHS

16.10 STREGHE

17.35 DELITTI IN PARADISO

19.45 RESIDENT ALIEN

21.20 REGRESSION

23.10 IL GENIO DELLA TRUFFA

Programmi TV su La 7 D

10.25 I MENÙ DI BENEDETTA

13.05 LA CUCINA DI SONIA

13.40 GREY’S ANATOMY

15.30 THE GOOD WIFE

18.10 TG LA7D

18.15 GHOST WHISPERER

20.00 LA CUCINA DI SONIA

20.30 LINGO – PAROLE IN GIOCO

21.30 YELLOWSTONE

24.00 LA CUCINA DI SONIA

Programmi TV su Cielo

10.30 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE TORONTO

11.30 PILLOLE TG

13.45 MASTERCHEF ITALIA

16.45 FRATELLI IN AFFARI

17.45 BUYING AND SELLING

19.00 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE TORONTO

19.45 AFFARI AL BUIO

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA

21.15 COLD ZONE – MINACCIA GLACIALE

Programmi TV su Tv 2000

12.00 TG 2000

12.30 L’ORA SOLARE

13.20 FIORI D’ARANCIO

15.00 LA CORONCINA…

15.15 SIAMO NOI

16.00 FIORI D’ARANCIO

17.30 DIARIO PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARIO/18.30 TG 2000

19.30 IN CAMMINO

20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000

20.55 LA LISTA DI NATALE

22.35 NOSTRA SIGNORA DI FATIMA

0.25 LA COMPIETA/ROSARIO

Programmi TV su Focus

12.55 CLIMA PAZZO, PAZZO CLIMA!

14.00 WILD PATAGONIA

15.00 L’ENIGMA DI CLEOPATRA

17.00 MAYDAY: AIR DISASTER

18.00 GIGA STRUTTURE Doc.

19.00 INGEGNERI IN CORSA CONTRO IL TEMPO

20.15 COSE DI QUESTE MONDO

21.15 IL DUOMO DI MILANO

23.15 I GRANDI MITI DELL’UMANITÀ

– MISTERI E RIVELAZIONI

1.15 MAYDAY: AIR DISASTER